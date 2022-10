Oberengstringen Person unter Traktor eingeklemmt: Mit diesen Herausforderungen kämpfte die Feuerwehr Engstringen an ihrer Hauptübung Die Einsatzleitung hatte für ihre Frauen und Männer ein ganzes Paket an Herausforderungen geschnürt. Vom brennenden Auto bis zur Rettung einer eingeschlossenen Festgesellschaft war alles dabei. Christian Murer Jetzt kommentieren 30.10.2022, 22.53 Uhr

Die Szenen waren dramatisch: Am Freitagabend, etwas nach 19 Uhr, brach im Erdgeschoss eines Gebäudes bei der Oberengstringer Gemüsegärtnerei Ankenhof ein Brand aus. Dies, während im Obergeschoss ein Fest mit etwa zehn Personen stattfand. Sie waren vom Feuer eingeschlossen und mussten gerettet werden. Das aber war noch nicht alles: Unter einem Traktor lag eine eingeklemmte Person. Auch sie galt es zu retten. Und als hätte die Feuerwehr Engstringen damit nicht schon alle Hände voll zu tun gehabt, kam es oberhalb des Hofs, mitten im Einsatz, auch noch zu einem Unfall inklusiv Autobrand.

Hauptmann Michael Egli und Oberleutnant Erwin Camini hatten für die zur Hauptübung angetretenen dreizehn Figuranten, den Einsatzleiter Leutnant Yves Zuppinger und die 55 beteiligten Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen ein ganzes Paket an Herausforderungen geschnürt.

Sachkundig kommentiert

Zahlreich verfolgten die Zuschauer den Einsatz, als die Feuerwehrautos heranrasten. Es wurden Schläuche verlegt, Lüfter in Stellung gebracht und Atemschutzmasken angezogen. Anschaulich und sachkundig kommentierte der Ende 2020 abgetretene Kommandant Daniel Schwab die Einsätze.

Professionell verrichteten die Feuerwehrleute ihre Arbeit. Am Schluss der Hauptübung beförderte Kommandant Michael Egli die folgenden Feuerwehrleute: Pascal Stöckle zum Gefreiten, Kevin Landolt und Tobias Deicke zu Korporalen, Patrick Joss zum Wachtmeister und Julio Valero zum Offizier.

Bilanz des Einsatzleiters Yves Zuppinger

Nach der Einsatzübung sagte Leutnant Yves Zuppinger: «Für mich war es das erste Grossereignis als Einsatzleiter. Die erste Phase war ziemlich hektisch und es prasselten enorm viele Eindrücke auf uns ein. Man kam dann aber an einen Punkt, wo man voll drin war und es zu laufen begann.» In solchen Situationen helfe die gute Ausbildung und man könne sich so zu hundert Prozent auf die Mannschaft verlassen. «Unter dem Strich bin ich zufrieden. Auch vom konstruktiven Feedback der Instruktoren konnte ich einiges mitnehmen», sagte der Einsatzleiter.

Drei Beteiligte blicken zurück

Positiv waren auch die Rückmeldungen der restlichen Beteiligten: «Für mich war dies die erste Hauptübung, da ich ganz frisch bei der Feuerwehr Engstringen bin», sagte Leslie Weber. Es sei alles sehr interessant und es sei deutlich zu sehen gewesen, mit wie viel Herzblut alle dabei gewesen seien.

Der 14-jährige Kantonsschüler Jonathan Stöckle sagte nach seinem Début als Figurant:

«Ich musste dreissig Minuten lang in einer Ecke sitzen, etwas herumhusten und sah nichts, weil es überall dichten Rauch hatte. Bei den Sanitätern spielte ich dann noch ein wenig den Kranken.»

Schliesslich sagte Yannick Rhyn: «Mir hat die Übung gut gefallen. Mit einem herausfordernden Szenario konnten wir unsere Schlagfertigkeit gut unter Beweis stellen.» Besonders gefreut habe ihn das Lob der beiden Instruktoren. «Auch die Bevölkerung, welche sich an unserer Arbeit interessiert zeigte, motiviert uns als Feuerwehr», so Korporal Rhyn.

