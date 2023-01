Oberengstringen «Es soll eine Win-win-win-Situation sein»: Sozialhilfebezüger liefern Einkäufe nach Hause Neu rollt ein E-Bike-Hauslieferdienst durch Oberengstringen. Davon sollen sowohl Sozialhilfebeziehende als auch Senioren profitieren. Die Nachfrage war bislang noch bescheiden. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Die Mitarbeitenden des Sozialprojekts «Heks rollt» bringen Oberengstringern die Einkäufe nach Hause. Andrea Zahler

Feiner Nieselregen bedeckt die Zürcherstrasse in Oberengstringen und die Helme der E-Bike-Fahrer. Sie lassen sich die Freude an ihrem ersten Einsatztag beim Lieferservice jedoch nicht trüben. «Es ist mein erster Beschäftigungseinsatz in der Schweiz», sagt der 36-jährige Ukrainer Mykhailo Dragniev. Er freue sich über diese Tätigkeit. In seinem Heimatland sei er als Traktorfahrer tätig gewesen. Nun fährt er für das Projekt «Heks rollt» mit dem E-Bike durch die Gemeinde. Das Angebot sei wichtig für seine Integration in die Schweiz, sagt Dragniev. Das Integrationsprojekt wird während der nächsten vier Monate als Pilotprojekt der Gemeinde Oberengstringen in Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz Heks in der Gemeinde angeboten.

Dragniev liefert mit drei weiteren Kollegen jeweils am Montag, Dienstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr Einkäufe aus dem Coop und der Migros zu den Einkäuferinnen und Einkäufern aus der Gemeinde Oberengstringen nach Hause. Besonders Personen, die nicht mehr gut zu Fuss sind, sollen vom Angebot profitieren.

Die Kunden kaufen im Laden ein und füllen danach hinter der Kasse einen Lieferschein aus, mit dem sie die bezahlten Artikel zum Preis von vier Franken nach Hause liefern lassen können. Die E-Bike-Fahrer erhalten keinen Lohn, ihr Einsatz wird aber mit einer monatlichen Integrationszulage gewürdigt. Diese variiert je nach geleisteten Stunden.

Lieferdienst wurde in der Testphase im Dezember nur selten gerufen

Auch die Migros freut sich über den Lieferdienst. «Es ist ein grosser Benefit, da unsere Kunden öfters nicht mehr so fit sind», sagt Roger Harlacher, Filialleiter der Migros Oberengstringen. Überdies seien E-Bikes auch ökologischer als Autos. Dass der Lieferdienst dem Migros-Onlineshop Konkurrenz machen könnte, befürchtet Harlacher nicht. «Unsere ältere Kundschaft ist nicht so online-affin», sagt er. Deshalb komme es ihr entgegen, dass sie direkt im Laden auswählen können und die gewünschten Artikel später nach Hause gefahren werden. Während der Testphase im Dezember seien die Hauslieferungen von «Heks rollt» gratis gewesen. Das Interesse sei dabei aber überschaubar gewesen. Ob das Angebot künftig stärker genutzt wird, müsse sich noch zeigen. «Es braucht jetzt noch ein wenig Zeit», sagt Harlacher.

Während er redet, haben sich die Fahrer von «Heks rollt» bereits ins Jugendhaus zurückgezogen. Dort können sie sich ausruhen, Deutsch lernen oder einfach eine kurze Pause zwischen den Fahrten machen. Kristiina Kobelt, Bereichsleiterin Sozialberatung Oberengstringen, hat die Zusammenarbeit des Sozialdienstes mit Edo Tikvesa, dem Projektleiter von «HEKS rollt», orchestriert. Aus ihrer Sicht ist das Projekt erfolgreich, wenn genug Leute im Projekt involviert sind und dieses von der Bevölkerung genutzt wird. «Es soll eine Win-win-win-Situation sein», sagt sie. Sie drückt damit aus, dass sowohl Sozialhilfebeziehende als auch die Einwohner von Oberengstringen und die Grosshändler vom Lieferdienst profitieren sollen.

Die Gemeinde ihrerseits wolle mit Hilfe des Pilotprojekts die Sozialhilfebeziehenden so bald wie möglich integrieren, damit sie schnellstmöglich einer Arbeit nachgehen können. «Deshalb werden arbeitsfähige Projektteilnehmende parallel zum Lieferdienst in der Bewerbungswerkstatt der Gemeinde in der Arbeitssuche unterstützt», sagt Kobelt.

Sozialhilfebeziehende wünschen Beschäftigung

Dabei käme der Wunsch nach Beschäftigung häufig von den Sozialhilfebeziehenden selbst. So kam auch Claudio Gritti aus eigenem Antrieb auf den Sozialdienst Oberengstringen und fragte nach einer Tagesstruktur. Aufgrund seiner Anfrage wurde dem 55-Jährigen ein Einsatz als Tixi-Fahrer vermittelt, später war er als E-Bike-Fahrer in Thalwil tätig. Dort wird der Lieferdienst von Heks bereits seit 15 Jahren angeboten. Gritti ist nun für die Betriebsabläufe als Ansprechperson vor Ort in Oberengstringen zuständig. «Ich finde das Programm sinnvoll, denn es hilft Leuten, die nicht mehr mobil sind», sagt er. Zudem könne es für Flüchtlinge wie Dragniev als Vorstufe zu einer regulären Anstellung dienen.

Ob der Lieferservice nach der viermonatigen Pilotphase weitergeführt wird, hängt vor allem davon ab, wie konstant die Nachfrage und das Engagement der Fahrer ist. Dragniev hat bereits eine Idee, was er nach seiner Zeit als E-Bike-Fahrer machen will. «Ich möchte für die Migros grosse Lieferbusse fahren», sagt er. Gritti wird vorerst beim Lieferservice bleiben. Er hat eine befristete Anstellung bei Heks erhalten und fungiert derzeit als zuständige Person für den Betrieb vor Ort in Oberengstringen.

