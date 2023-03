Oberengstringen Oberengstringer legen dem Gemeinderat keine Steine in den Weg – sie sagen Nein zur Initiative von Artur Terekhov Die Stimmberechtigten goutieren die vergleichsweise grosse Finanzkompetenz des Oberengstringer Gemeinderats und lehnen die Einzelinitiative von Artur Terekhov ab. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 12.03.2023, 17.15 Uhr

Bei Kauf und Sanierungen von Liegenschaften des Finanzvermögens, dazu gehört beispielsweise das Räbhüsli, kann der Oberengstringer Gemeinderat weiterhin über bis zu 2 Millionen Franken selber entscheiden. Bild: Hans Willimann

Die Oberengstringerinnen und Oberengstringer zeigten sich am Abstimmungssonntag zufrieden mit der Finanzbefugnis ihres Gemeinderats. Von den 825 Stimmberechtigten, die zur Urne gingen, sagten gut 71 Prozent Nein zur Initiative «Stärkung der direkten Demokratie bei Immobilienausgaben der Gemeinde». Die Initiative, die den Gemeinderat an die kurze Leine nehmen wollte, wenn es um Immobiliengeschäfte des Finanzvermögens geht, wurde im Vorfeld von allen Parteien sowie der Rechnungsprüfungskommission (RPK) abgelehnt.

Ginge es nach dem Juristen Artur Terekhov, der die Initiative einreichte, wäre der Gemeinderat verpflichtet gewesen, die Bürger künftig zu befragen, wenn eine Liegenschaft für mehr als eine Million Franken gekauft oder eine Sanierung für mehr als 500’000 Franken durchgeführt wird. Da die Initiative abgelehnt wurde, beträgt das Kostendach, über das der Gemeinderat in eigener Kompetenz bestimmen darf, weiterhin zwei Millionen Franken.

André Bender wäre eine direkte Konfrontation lieber gewesen

Gemeindepräsident André Bender (SVP) sagt: «Es wäre besser gewesen, man hätte das direkte Gespräch gesucht. Eine solche Initiative kostet den Steuerzahler nur viel Geld.» Bild: zvg

Gemeindepräsident André Bender (SVP) ist nicht erstaunt über das deutliche Abstimmungsergebnis. «Ich sagte Herrn Terekhov schon vor der Abstimmung, dass die Initiative nicht durchkommt», sagt er. Seine Prognose wurde nun von den 586 Nein-Stimmenden bestätigt. Wohl auch weil am Sonntag keine kantonalen oder nationalen Vorlagen zur Abstimmung standen, betrug die Wahlbeteiligung lediglich 22 Prozent. Bender vermutet, dass bei einer höheren Wahlbeteiligung das Ergebnis noch deutlicher zugunsten des Gemeinderats ausgefallen wäre.

Doch auch so hat wieder eine Mehrheit die Finanzkompetenz des Gemeinderats bestätigt. Zur Erinnerung: Bereits 2017 haben die Stimmbürger mit fast 80 Prozent Ja-Stimmen-Anteil die revidierte Gemeindeordnung angenommen. Im Zuge dessen haben sie auch die Erhöhung der Finanzkompetenz des Gemeinderats goutiert. Obwohl die erneute Bestätigung als Vertrauensbeweis der Bevölkerung an den Gemeinderat gewertet werden kann, kommt beim Gemeindepräsidenten nicht viel Freude auf. «Es wäre besser gewesen, man hätte das direkte Gespräch gesucht. Eine solche Initiative kostet den Steuerzahler nur viel Geld», sagt er.

Artur Terekhov will weiter politisch aktiv sein

Artur Terekhov lancierte die Einzelinitiative. Er sagt: «Liberale Werte sind vielen wichtig, obwohl sie an der Urne dieses Mal keine Mehrheit darstellten.» Bild: Sandra Ardizzone

Derweil ist Terekhov trotz der Schlappe an der Urne guten Mutes. Er sagt: «Eine gewichtige Minderheit will dem Gemeinderat mehr auf die Finger schauen.» 236 Stimmberechtigte seien der Ansicht, dass Kontrolle, egal um was es beim Geschäft inhaltlich gehe, wichtig sei. Das sei ein Erfolg für ihn. «Liberale Werte sind vielen wichtig, obwohl sie an der Urne dieses Mal keine Mehrheit darstellten.» Dass nun nach seiner «Anti-Kultur-Initiative» und der Initiative, welche die Parkgebühren im Dorf senken wollte auch diese Initiative nicht durchgekommen sei, enttäusche ihn nicht. «Man muss mit dem Resultat umgehen können. Aktuell haben wir kantonal und national grössere Probleme zu lösen», sagt Terekhov.

Damit spricht er auch seine Unterschriftensammlung für eine kantonale Notrechtsinitiative an. Diese läuft noch bis Anfang April. Dank der Notrechtsinitiative sollen Richter den Bundesrat in Zeiten des Notrechts, das beispielsweise während des Corona-Lockdowns in Kraft trat, stärker kontrollieren können. Ob er sich auch kommunal wieder einbringen werde, lässt Terekhov offen. «Die Motivation wäre da. Derzeit ist aber anderes dringlicher», sagt er. Konfrontiert mit dem Vorwurf, die Gemeindefinanzen und personellen Ressourcen durch Initiativen zu belasten, dreht Terekhov den Spiess um und sagt: «Justiz und Demokratie gehören zu den unverhandelbaren Staatsaufgaben. Wenn die Verwaltung mehr spart, gibt es auch weniger Unmut und somit weniger kostspielige Initiativen.»

