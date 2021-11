Die Oberengstringer Bäckerin kreiert Einhörner auf Torten

Oberengstringen/Unterengstringen Nun hat sie mehr Platz, um Einhorntorten, Cupcakes und Schoggi-Kläuse herzustellen Nguyet Lan Erdin hat eine Backstube in Unterengstringen bezogen. Noch ist das Backen ihr Hobby, doch in den nächsten Jahren solle es zu ihrem Beruf werden. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 02.11.2021, 04.40 Uhr

Zuckersüss und glitzernd: Nguyet Lan Erdin bäckt neu in Unterengstringen. Dort empfängt sie auch Kunden für Gruppenkurse. Lydia Lippuner

Nguyet Lan Erdin lässt gleichzeitig aufgekochtes Wasser und Öl in den Biskuitteig fliessen. «Ich nehme immer Öl statt Butter, damit der Kuchen noch feuchter wird. Das mögen meine Kunden», sagt die 35-jährige Oberengstringerin. In der hellen Backstube hinter der «Witschi's Bar und Lounge» in Unterengstringen stehen zwei Backöfen, ein grosser Kühlschrank und viele farbige Dekoartikel. Die grosse Fensterfront lässt das Licht und die neugierigen Blicke der Passanten hinein. Den grossen Tisch im Eingang hat Erdin schon für einen Cupcake-Plausch, an dem 20 Leute teilnahmen, benutzt.

Anfang Oktober ist Erdin in das Lokal, das bereits zuvor einer Hobbybäckerin gehörte, gezogen. «Ich sah das Inserat per Zufall. Als ich zur Besichtigung kam, wusste ich sofort, das ist es. Diesen Wow-Effekt habe ich mir für meine neue Backstube gewünscht», sagt Erdin. So habe sie ihre Sachen aus der Restaurantküche ihres Onkels in Zürich Wollishofen nach Unterengstringen gezügelt.

Torten, Cakepops und Pralinen: Erdin verkauft süsse Leckerbissen an ihre Kunden. Lydia Lippuner

Trotz der Pandemie hatte Erdin mehr Anfragen

Der Zeitpunkt war passend, da sie in den vergangenen Monaten immer mehr Anfragen erhielt. Deshalb sei sie in Wollishofen regelmässig an die Kapazitätsgrenze gekommen. 2018 begann sie dort Kuchen, Cupcakes und Macarons für Kunden, die auf Facebook oder Instagram über das Angebot von «Lani's Backstube» stolperten, zu backen. «Trotz der Pandemie habe ich ständig neue Kunden erhalten», sagt die gelernte Floristin. Während sie die Backform mit Papier auslegt, erzählt sie, dass sie mittlerweile wöchentlich drei Nagelstudios mit Häppchen versorge und ein bis zwei Torten ausliefere. Zudem wolle sie noch mehr Gruppenevents durchführen.

Trotz dem gestiegenen Arbeitspensum in der Backstube arbeitet Erdin weiterhin Vollzeit als Verkäuferin in einer Bäckerei. Sie arbeitet in der Frühschicht bis 15 Uhr, danach sei sie oft bis 22 Uhr in ihrer Backstube. «Mein Ziel ist jedoch, dass ich bis in zwei Jahren zu 100 Prozent als Tortenverkäuferin arbeiten kann», sagt Erdin. Bis dahin müsse sie noch bekannter werden und ihre Produkte verfeinern. Sie zeigt auf die in Zellophan verpackten Schokoladenfiguren. «Diese sollte ich eigentlich alle wieder einschmelzen», sagt sie. Sie deutet auf winzige Farbunterschiede und feine Pinselstriche, die ein wenig verrutschten. Erdin sagt:

«Ich bin ein wenig pingelig.»

Viel Handarbeit: Damit der Teig nicht klumpt, siebt Nguyet Lan Erdin das Mehl in die Masse. Lydia Lippuner

So brauche sie für eine Tortenfigur etwa zwei Tage, da sie die Prinzessinnen, Einhörner und Micky Mäuse auch mal wieder zusammenknete, wenn sie ihr nicht gefallen. Damit das Ergebnis auch den Kunden entspreche, sei sie vor und während der Arbeit im intensiven Kontakt mit ihnen.

Höhere Torten – dafür kleinere Stücke

Doch nicht nur das Aussehen der Torten, auch der Inhalt sei wichtig. Momentan sei die Füllung Vanille-Passionsfrucht und Schokolade-Himbeere im Trend. Der Biskuitteig, den sie in den Ofen gestellt hat, ist nun bereits am Aufgehen. Daraus solle eine Schokolade-Vanille-Torte entstehen. Später komme noch eine glitzernde Fondantschicht und ein Einhorn mit einem Regenbogen auf die Torte. «Sie wird etwa 25 Zentimeter hoch werden», sagt Erdin. Ihre Torten seien alle extra hoch, dafür schneide man weniger ab, das sei ihr Trick. So reiche die Torte für 15 Personen.

Die Handarbeit, Details und Zutaten schlagen sich auch im Preis nieder. So koste eine Torte mit zwei Figuren rund 200 Franken. Bislang habe sie aber für jedes Budget eine Lösung kreieren können. «Wenn die Torte einem Kunden zu teuer ist, treffen wir uns in der Mitte. Dann verkleinere ich das Ganze oder kreiere weniger Figuren. So wird es günstiger und der Kunde ist zufrieden», sagt sie.

Die Torte im Ofen werde bereits in drei Tagen verspeist werden. «Ich liefere sie so frisch wie möglich aus», sagt Erdin. Schon bald werde sie sich an ihre Lieblingsaufgabe machen. «Ich werde 100 Schoggi-Kläuse giessen», sagt Erdin. Verarbeitet sie so grosse Mengen Schokolade, ist sie besonders froh, um die grossen Arbeitsflächen und das helle Licht an ihrem neuen Standort.