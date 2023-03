Oberengstringen CS-Debakel könnte der Notrechtsinitiative des Juristen Artur Terekhov helfen Dass der Bundesrat im Fall CS wieder das Notrecht angewendet hat, missfällt dem Oberengstringer Juristen Artur Terekhov. Ein Staatsrechtsprofessor unterstützt seine Kritik. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 21.03.2023, 19.00 Uhr

Artur Terekhov stört sich an der häufigen Anwendung des Notrechts. Bild: Sandra Ardizzone

Der Bundesrat handelt schon wieder mit Notrecht. Diesmal, damit die UBS die Credit Suisse übernehmen kann. Das sorgt seit Sonntag bei vielen Juristen für Unmut. Auch der Oberengstringer Jurist Artur Terekhov ist ob des Vorgehens des Bundesrats konsterniert. «Im Fall der CS das Notrecht anzuwenden, war zu hundert Prozent falsch», sagt er auf Anfrage. Aus juristischer Sicht hätte man mithilfe des Notrechts maximal das Inlandgeschäft, das rund einen Drittel der CS-Tätigkeiten ausmacht, retten dürfen. «Dafür, die gesamte Bank mitsamt dem grossen Auslandgeschäft zu retten, besteht schlicht keine notrechtliche Grundlage, egal wie man es dreht», sagt Terekhov.

Doch angesichts früherer Ereignisse habe er eine solche Entscheidung bereits befürchtet. Denn sowohl bei der Finanzkrise 2008 als auch bei der Rettung der Axpo habe der Bundesrat das Notrecht angewendet. «Seit der Covid-Pandemie sank die Hemmschwelle, das Notrecht anzuwenden», sagt er. Beim Credit-Suisse-Debakel sei es ihm aber unerklärbar, weshalb der Staat mithilfe des Notrechts eingegriffen habe.

«Das Ansehen des Schweizer Finanzplatzes ist gewiss keine Begründung, die den Bundesrat ermächtigt, nach Notrecht zu handeln», sagt er. Zudem müsse man im Parlament und im Volk darüber debattieren, ob man Leute, die eine Grossbank verzockt hätten, wirklich um einen so hohen Preis schützen wolle.

Der Notrechtsinitiative fehlen noch 3000 Unterschriften

Bereits vor der CS-Übernahme engagierte sich Terekhov für eine stärkere Kontrolle der unter Notrecht gefällten Entscheidungen des Bundesrats. So sammelt er noch drei Wochen Unterschriften für seine kantonale Notrechtsinitiative. Diese fordert eine stärkere gerichtliche Kontrolle des Bundesrats in Zeiten des Notrechts. Eine Standesinitiative aus dem Kanton Zürich soll dabei den nötigen Druck auf Bundesbern ausüben. Es gehe ihm dabei nicht darum, das Notrecht abzuschaffen, sondern nur eine zügige Kontrolle einzuführen. Denn heute können nur kantonale, nicht aber nationale Notverordnungen direkt vor Gericht angefochten werden.

Tatsächlich haben ihm die Geschehnisse der letzten Tage in die Hände gespielt. So habe er seit Sonntag bereits überdurchschnittlich viele Nachrichten erhalten von Leuten, die ihren Unmut über die erneute Anwendung des Notrechts kundtaten. «Angesichts der aktuellen Geschehnisse hoffe ich, dass die Wut wächst und die Leute sehen, dass das Notrecht nicht nur die Covid-Pandemie betrifft», sagt er. Noch fehlen ihm 3000 Unterschriften, damit die Initiative zustandekommt.

Staatsrechtsprofessor mahnt zu kritischer Beobachtung

Terekhov steht in diesem Fall nicht alleine da mit seiner Meinung. «Seit einiger Zeit macht der Bundesrat häufiger vom Notrecht Gebrauch. Dass Artur Terekhov das Problem anspricht, ist wichtig und richtig. Denn es besteht die Gefahr, dass der Bundesrat die Demokratie aushebelt», sagt Andreas Glaser, Staatsrechtsprofessor an der Universität Zürich und Leiter des Zentrums für Demokratie in Aarau. Es gehe ihm nicht in erster Linie um den aktuellen Fall der CS, sondern um die Entwicklung, die sich in letzter Zeit abgezeichnet habe. Diese müsse man nun «kritisch beobachten».

Denn als man den dem Notrecht zugrunde liegenden Artikel 185 der Bundesverfassung geschrieben habe, sei man noch von einem «engeren Gebrauch des Artikels ausgegangen». Sprich: Heutzutage werden Situationen schneller als Notlagen ausgezeichnet als 1999. «Als die Verfassung geschrieben wurde, hat man noch nicht an so viele Krisen gedacht. Nun ist eine unklare Rechtslage entstanden, in der der Bundesrat das Heft überdurchschnittlich oft in die Hand genommen hat», sagt Glaser.

Parlament sollte Bundesrat besser kontrollieren können

Ob dies gut oder schlecht sei, will er nicht festlegen. Nur so viel: Man müsse nun grundlegende Fragen stellen. «Wenn man will, dass der Bundesrat eine solche Macht hat, muss man die Verfassung ändern», sagt Glaser. Ansonsten müsste man die Praxis anpassen und den Bundesrat wieder an die kurze Leine nehmen. Um dabei trotzdem schnell handeln zu können, müsste man beispielsweise dem Parlament mehr Kompetenzen übergeben.

Fakt ist also, dass ein Problem besteht. Ob dieses durch die Notrechtinitiative behoben wird, bezweifelt Glaser. «Es wäre wohl wichtiger, dies mittels einer eidgenössischen Initiative anzugehen, doch es ist gut, dass wir dieses Problem ansprechen», sagt er. Seiner Ansicht nach wären nicht die Richter die Ansprechpersonen, um dem Bundesrat auf die Finger zu klopfen. «Das einzige Gremium, das eine Kontrollfunktion übernehmen könnte, wäre das Parlament», sagt er.

