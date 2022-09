Oberengstringen: Claude Preter ist Bier-Sommelier mit Herz

Oberengstringen Nicht saufen, sondern geniessen: Der Biersommelier liefert die Geschichten zum Getränk Claude Preters Welt dreht sich ums Bier. Als regionaler Verkaufsleiter bei Feldschlösschen und Biersommelier kennt der Oberengstringer die Geheimnisse der Braukunst und gibt diese weiter. Am liebsten bekocht er Gäste und schenkt dazu das passende Bier ein. Am Sonntag misst er sich an der Biersommelier-WM. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Claude Preter aus Oberengstringen ist in der Schweizer Biersommelier-Nationalmannschaft. Am 11. September tritt er gegen 80 andere Expertinnen und Experten an der WM in München an. Sandra Ardizzone

Unter dem Türspion prangt das alte Hürlimann-Biersignet mit drei weissen stilisierten Fässern auf rotem Schild. Und in der Wohnung geht es weiter. Eingerahmte Druckbögen mit dem gleichen Logo zieren die Wand. Ergänzt werden sie von Hürlimann-Werbeplakaten aus den 1920er-Jahren. «Als ich diese vor 19 Jahren geschenkt bekam, sah ich noch nicht so aus. Ich habe mein Äusseres dem Bild allmählich angepasst», sagt Claude Preter mit einem Schmunzeln und thematisiert dabei die verblüffende Ähnlichkeit zum lachenden und korpulenten Wirt mit Schnauz auf dem Plakat.

Hier wohnt ein Bierkenner. Davon zeugen die vielen Bierwerbeplakate in Claude Preters Daheim. Sandra Ardizzone

Wer in Preters Wohnung in Oberengstringen tritt, dem wird sofort klar, hier ist ein Biertrinker zu Hause, ein Fan der alten Zürcher Brauerei Hürlimann. Doch der 46-Jährige ist mehr als das, er ist ein Bieralleswisser. Sein Talent stellt der ausgebildete Biersommelier während des Besuchs immer wieder unter Beweis.

Auf dem Esstisch wartet ein Plättchen mit zwei Schälchen. Eines ist mit Trofie und Pesto gefüllt, im anderen sind Nocken aus Mascarpone mit Zitronenabrieb und Vanillezucker zu finden. Komplettiert werden die Gerichte von einer Bruschetta mit Tomaten und Basilikum. Hinter dem kulinarischen Trio stehen die dazu passenden Biere. «Mich interessiert das Geniessen. Am liebsten koche ich ein lässiges Dinner mit Bierbegleitung», sagt Preter. Als Biersommelier versuche man, Kombinationen und Kontraste zum Essen herzustellen. Das nennt sich Food Pairing.

Eine Gueuze, auch Brüsseler Sekt genannt, schenkt Claude Preter zur Bruschetta mit Tomaten und Basilikum ein. Vorbereitet hat er zudem Trofie mit Pesto und eine Crème aus Mascarpone und Zitronenabrieb. Sandra Ardizzone

Eingeschenkt wird zur Vorspeise eine Gueuze mit Basilikum-Geschmack von der Brauerei Lindemans/Mikkeller aus Belgien. «Sie ist eine belgische Spezialität und auch als Brüsseler Champagner bekannt», erklärt Preter und fährt fort: «Das Lambic-Bier wird bewusst mit Hefen und Mikroorganismen, den Brettanomyces, spontan vergoren und bis zu drei Jahren in Fässern gelagert. Darin gärt das Bier, bis alle Kohlensäure entweicht. Es ist brutal sauer und wird schliesslich mit jungem Bier vermischt, um in der Flasche ein zweites Mal zu gären.» Preter riecht am Glas, nimmt einen Schluck der bernsteinfarbenen Flüssigkeit und sagt: «Das gibt der Gueuze etwas Champagnerartiges.»

Mortadella oder Salami zum säurehaltigen Bier

Zudem ergänze sie mit ihrer leichten Säure ideal die Säure der Tomate auf der Bruschetta. Preter hat recht. Das Getränk schmeckt hervorragend zum italienischen Apéro-Snack. Zu säurehaltigen Bieren wie diesem empfiehlt der Oberengstringer fetthaltige Speisen wie reichhaltigen Aufschnitt, zum Beispiel Mortadella, Salami oder Ofenfleischkäse.

Zu den Trofie mit Pesto, einer Pastaspezialität der ligurischen Küche, serviert der Biersommelier ein Jacobsen Saaz Blonde der bekannten dänischen Brauerei Carlsberg. «Das Starkbier hat mit 7,1 Volumenprozent eine schöne Süsse. Die darin enthaltene Gewürz- und Heilpflanze Ysop verleiht dem Getränk etwas Ätherisches, das sehr gut zum Basilikum passt», sagt Preter, der hauptberuflich als regionaler Verkaufsleiter für Feldschlösschen arbeitet.

Die Mindesthaltbarkeit überschritten

Er nippt am Glas und seine erste Reaktion ist: «Geil.» Und tatsächlich spielt das Bier keine Nebenrolle beim Essen der Pasta, sondern komplettiert das Gericht. Schade nur für alle, welche die Gaumenfreude nachempfinden wollen. «Das Bier wird nicht mehr produziert und die Mindesthaltbarkeit ist seit fünf Jahren überschritten. Ich habe die Flasche aus meiner Sammlung im Keller», verrät Preter. Trinken könne man das Bier trotzdem noch. Wenn es dunkel gelagert werde, werde es nicht schlecht, sondern verändere sich einfach. «Das Bier hat jetzt eine leichte Cherry-Note», sagt Preter, der sich in seiner Freizeit als Hüttenwart der Naturfreunde Schlieren für deren Hütte am Altberg einsetzt.

Auch das dritte Bier, das er zum Food Pairing kredenzt, ist nicht mehr erhältlich. Das Jacobsen Brown Ale macht seinem Namen alle Ehre. Die dunkle Flüssigkeit riecht nach Kaffee und Schokolade. «Das Röstmalz darin gibt dem Bier einen feinen Toffee-Geschmack», sagt der Experte. Es eigne sich für rahmige, fetthaltige Desserts wie eben der Mascarpone-Crème, die er vorbereitet hat. «Es bindet die Aromatik und sorgt gemeinsam mit dem Dessert für einen Cappuccino-Effekt im Mund.» Würde man ein helles Lagerbier dazu trinken, würde dies wie Abwaschwasser schmecken.

In Claude Preters Bierkeller befinden sich auch Wein und Champagner. Er bezeichnet sich deshalb auch als «Cüpli-Schlampe» und «Polyalkoholiker». Sandra Ardizzone

Preter wirkt trotz seines enormen Wissens nie lehrerhaft. Glaubwürdig erzählt er von seiner Passion und sprüht nur so vor Anekdoten. Sein natürlicher Schalk kommt ihm dabei zugute. Viel Promille braucht es nicht, um ein Gaudi mit Preter zu haben. Nachdem er sich als «Cüpli-Schlampe» und «Polyalkoholiker» bezeichnet, als in seinem Keller neben Bierflaschen auch Weine und Champagner zum Vorschein kommen, ist das Eis gebrochen.

Ernst wird es für den fünftbesten Biersommelier der Schweiz am Sonntag. Weil er an der Schweizer Meisterschaft 2021 so gut abschnitt, misst er sich am 11. September mit 80 anderen Expertinnen und Experten an der Biersommelier-WM in München. Nervös ist Preter nicht. «Klar gebe ich mein Bestes. Doch man kann nichts erzwingen. Ich möchte mich nicht unter Druck setzen lassen.» Extra üben tut er nicht. «Ich bin in meinem Berufsalltag ständig mit Bier konfrontiert, das reicht.»

Den Schaum der Stange probiert

Er sei in einer Familie aufgewachsen, in der sich alles ums Essen, Kochen und Zusammensein drehe. Vornehmlich sei dabei mit Wein angestossen worden. «Doch ich erinnere mich, dass mein Vater vor einem guten Essen im Restaurant immer eine kühle Stange Bier bestellte. Ich durfte als Kind dann den Schaum probieren, und auch wenn er bitter war, hat es mir geschmeckt.» Die Leidenschaft fürs Bier entdeckte er aber erst Jahre danach, als er bereits für Feldschlösschen tätig war. «Ich begann, Spezialbiere zu trinken und zu schätzen, und als ich 2017 dann die Ausbildung zum Biersommelier absolvierte, eröffnete sich mir eine neue Welt.» Das Schöne an dieser Tätigkeit sei neben der Arbeit mit dem Produkt auch der freundschaftliche Austausch und Kontakt mit anderen Biersommeliers und Brauern.

Seine Leidenschaft für Bier geht unter die Haut. Claude Preter hat sich das Logo der Brauerei Hürlimann samt Brauutensilien auf den rechten Waden tätowiert. Sandra Ardizzone

Ob ein Podestplatz an der Weltmeisterschaft drin liegt, weiss Preter nicht. Ihm gehe es nicht ums Gewinnen, sondern um den Genuss. «Ich bin ein Bierbotschafter mit oder ohne Titel. Die Leute brauchen Geschichten zum Bier.» Zudem spiele beim Wettbewerb auch immer ein Quäntchen Glück mit. «Sollte mir ein Hürlimann-Bier zugelost werden, könnte ich es durchaus schaffen», sagt Preter lachend und krempelt seine Hose hoch. Auf seiner rechten Wade kommt ein Tattoo des alten Hürlimann-Logos samt Brauutensilien zum Vorschein. Podestplatz hin oder her, Preters Liebe für Bier ist auch so schon meisterhaft.

