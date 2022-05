Armbrustschützen suchen am Schnuppertag nach Nachwuchs

Oberengstringen Nachwuchs willkommen: Die Armbrustschützen treffen mit ihrem Schnuppertag ins Schwarze Der Oberengstringer Verein gab am Samstag Einblick in den Schiesssport. Das Ziel: neue Mitglieder finden, damit der Verein es schafft, sein 75-jähriges Jubiläum 2025 feiern zu können. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 08.05.2022, 16.47 Uhr

Der 13-jährige Anton aus Geroldswil benutzt zum ersten Mal eine Armbrust. In die Kunst des Schiessens eingeführt wird er vom erfahrenen Schützen Hanspeter Blaser. Sibylle Egloff

«Ein Volltreffer, wir müssen dich anmelden», sagt Heidi Bacchilega aus Zürich zu ihrem 17-jährigen Sohn Marlon. Die Zielscheibe flitzt zurück zum Schiessstand. Der Pfeil steckt im schwarzen Kreis. «Beim ersten Schuss gleich zu treffen, ist immer gut», sagt Peter Gloor. Der Präsident des Armbrustschützenvereins Oberengstringen hat am vergangenen Samstag zu einem Schnuppertag ins Armbrustschützenhaus Zwischen den Hölzern geladen. Das Ziel: Nachwuchs generieren.

«Das Armbrustschiessen ist eine aussterbende Sportart. Wir kämpfen gegen das grosse Freizeitangebot», erzählt Gloor den interessierten Anwesenden. Seit Jahren schwinde die Mitgliederzahl. «Früher waren wir über 30 Aktivmitglieder aus dem Limmattal und der Stadt Zürich. Mittlerweile zählen wir nur noch acht Mitglieder.»

Das jüngste Mitglied hat Jahrgang 1964

Damit ist man fast am Minimum angelangt. «Sechs Personen braucht es, um eine Sektion in der Liga zu stellen», so Gloor, der selbst seit 47 Jahren schiesst. Auch das Durchschnittsalter des Vereins bereitet ihm Sorgen. «Unser jüngstes Mitglied hat Jahrgang 1964. Wir brauchen dringend frisches Blut.»

Der 17-jährige Marlon aus Zürich versucht sich im Armbrustschiessen. Er könnte sich vorstellen, Mitglied der Armbrustschützen Oberengstringen zu werden. Das würde Präsident Peter Gloor (im Hintergrund) freuen. Sibylle Egloff

Armbrustschützen-Neuling Marlon Bacchilega könnte sich vorstellen, in Oberengstringen auf den Spuren von Wilhelm Tell zu wandeln. «Es müssten aber noch zwei, drei meiner Kollegen mitkommen», sagt er. Die Idee, die Sportart auszuprobieren, hatte seine Mutter. «Ich bin Mitglied beim Tennisclub Engstringen und spiele regelmässig auf dem angrenzenden Tennisplatz. Daher habe ich die Werbung für den Schnuppertag entdeckt und gedacht, das wäre doch mal etwas Spezielles.» Ihr gefalle die Atmosphäre. «Man ist im Grünen und kann alles um sich herum vergessen», so Bacchilega.

Armbrustschütze seit 1981: Hanspeter Blaser ging bereits als Kind mit seinem Vater, der 1971 dem Oberengstringer Verein beitrat, im Armbrustschützenhaus ein und aus. Sibylle Egloff

Das müsse man auch können, sagt Gloor. «Schiessen ist Kopfsache. Man muss seine Gedanken ausschalten und sich voll darauf konzentrieren», so der Präsident. Zugegen ist am Schnuppertag auch Hanspeter Blaser aus Mönchaltorf. Er unterstützt den Präsidenten und macht die Gäste mit der Armbrust vertraut. Seit 1981 ist er Teil des Vereins. «Ich bin hier aber bereits als Kind ein- und ausgegangen. Mein Vater trat 1971 bei», erzählt Blaser. Die Armbrustschützen nach seinem Umzug ins Zürcher Oberland zu verlassen, kam für ihn nicht in Frage. «Ich bin mit diesem Verein gross geworden und bleibe ihm treu.»

Weg vom Bildschirm und hin zum Schiessstand

Blaser führt den 13-jährigen Anton und seinen Vater Josip Prpic aus Geroldswil in die Kunst des Schiessens ein. So erfahren Vater und Sohn etwa, dass der Pfeil mit einer Geschwindigkeit von 65 Metern pro Sekunde auf die 30 Meter entfernte Zielscheibe trifft. Beiden gelingen die Schüsse auf Anhieb. «Ich war neugierig, weil ich das noch nie gemacht habe. Es hat Spass gemacht», findet Anton. Und sein Vater sagt: «Für Jugendliche ist das super. So bringt man sie vom Bildschirm weg und der Realität näher.»

Volltreffer: Die Neu-Schützen beweisen am Schnuppertag Talent. Sibylle Egloff

Gloor und Blaser freuen sich, dass einige Interessierte den Weg zu ihnen gefunden haben. «Es gibt uns Hoffnung, dass es mit dem Armbrustschützen Oberengstringen weitergeht», so Gloor. Der Sport sei nicht nur ein guter Ausgleich zum hektischen Alltag, sondern biete auch viel Geselligkeit dank des Vereinslebens. Gloor sagt: «Es wäre schön, wenn wir ein paar Gesichter wieder sehen würden. Wir möchten nämlich unbedingt unser 75-jähriges Vereinsjubiläum 2025 feiern können.»

