So hat sich der neue Oberengstringer Gemeinderat konstituiert

Dietikon Fokus auf Velos und Fussgänger: Der Bund will Limmattaler Verkehrsprojekte mit 34 Millionen Franken unterstützen

Der Bundesrat will sich unter anderem am Bau der geplanten Veloschnellroute und am Ausbau des Mutschellenknotens beteiligen. Schweizweit sollen 1,3 Milliarden Franken in Verkehrsverbesserungen investiert werden.