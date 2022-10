Oberengstringen Kanalisation am Kirchweg «Ost» wird für rund 1,1 Millionen Franken ersetzt Die Kanalisation am Kirchweg Ost soll schrittweise erneuert werden. Die Arbeiten beginnen Anfang 2023. LiZ 25.10.2022, 14.59 Uhr

Blick auf Unterengstringen und Oberengstringen, fotografiert mit einer Drohne, am 25. Februar 2022. Severin Bigler/CH Media

Die Erneuerung der Kanalisation am Kirchweg Ost geht in die zweite Etappe. Von Anfang Januar 2023 bis Ende Oktober 2023 wird auf einer Länge von zirka 370 Metern die Kanalisation erneuert. Der Gemeinderat hat dafür einen Kredit von 1,1 Millionen Franken bewilligt, wie er mitteilt. Die Firma Landis aus Geroldswil wurde mit der Projektierung und Bauleitung beauftragt und die Tiefbauarbeiten wurden an die Isen Tiefbau AG aus Otelfingen vergeben.