Oberengstringen «Ich kann nicht mehr wegschauen»: In Oberengstringen werden bald über 100 Bäume gefällt – für die Sicherheit Viele Oberengstringer Eschen sind krank. Revierförster Thomas Hubli nimmt den Kampf dagegen auf. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Revierförster Thomas Hubli wird die Arbeiten Anfang September anpacken. Sharleen Wüest

Wer in Oberengstringen entlang der Limmat spaziert, übersieht sie wohl meistens. Inmitten leuchtend grüner Bäume ragen sie in die Luft, die kahlen Eschen. Sie sind krank. Rund 130 an der Zahl. Die Eschenwelke – eine Krankheit, die durch einen Pilz ausgelöst wird – breitet sich im Bereich Oberwerd auf einem rund 700 Meter langen Waldstreifen aus.