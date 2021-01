Oberengstringen Gemeinderat René Beck gibt kurzfristig den Grossteil seiner Aufgabenbereiche ab Über die Gründe für die überraschende Veränderung im Oberengstringer Gemeinderat will sich der CVP-Politiker erst zu einem späteren Zeitpunkt äussern. Sven Hoti 27.01.2021, 18.10 Uhr

Gemeinderat René Beck ist auch nicht mehr im Kontrollorgan der Limeco vertreten. Fabio Baranzini

Seit 2001 ist Gemeinderat René Beck (CVP) in Oberengstringen für das Ressort Bau und Werke zuständig. Dabei trägt er die Verantwortung für die vier Bereiche Hochbau, Tiefbau, Werkdienst und Entsorgung. Das wird sich nun schlagartig ändern. Bereits ab kommendem Montag wird Beck gleich drei seiner vier Aufgabenbereiche an andere Gemeinderäte abgeben, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. An seiner Sitzung vom vergangenen Montag habe der Gemeinderat beschlossen, das Ressort Bau und Werke neu zu organisieren, und die Verantwortung für das Ressort auf mehrere Schultern verteilt, heisst es weiter.