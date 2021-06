Oberengstringen Gemeinderat Jürg Bruppacher tritt zurück – selbst Gemeindepräsident André Bender ist überrascht Der Oberengstringer Gemeinderat kommt vorerst nicht zur Ruhe: Jürg Bruppacher (CVP) tritt zurück, nachdem der Gesamtgemeinderat seinen Parteikollegen René Beck (CVP) praktisch entmachtet hat. David Egger 14.06.2021, 21.47 Uhr

Gemeinderat Jürg Bruppacher (CVP, stehend in der MItte) gab an der Oberengstringer Gemeindeversammlung am Montagabend seinen Rücktritt bekannt. Links von ihm: Gemeindepräsident André Bender (SVP). Rechts von ihm: Geschäftsleiter Matthias Ebnöther. Lydia Lippuner (Oberengstringen, 14. Juni 2021)

Um 20.22 Uhr überraschte der Gemeinderat Jürg Bruppacher (CVP) am Montagabend die Oberengstringer Gemeindeversammlung. «Das ist meine letzte Rechnung», sagte er – genau so sachlich, wie er zuvor die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde präsentiert hat. Das Plus von 1,6 Millionen Franken nahm die Versammlung einstimmig an.

«Sie haben es gehört: Jürg Bruppacher hat gesagt, es ist die letzte Rechnung, die er präsentiert hat», ergriff danach Gemeindepräsident André Bender (SVP) das Wort. Auch für ihn war die Nachricht offenbar noch ganz frisch.

«Der Gemeinderat ist heute Abend über den Rücktritt von Jürg Bruppacher informiert worden»,

erklärte Bender, ehe er der Versammlung sagte, dass Bruppachers Arbeit einen Applaus wert sei. Die 80 im Zentrumssaal erschienenen Stimmberechtigten klatschten fleissig.

«Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht», fuhr Bender fort. Zuerst muss nun der Bezirksrat über das Rücktrittsgesuch von Bruppacher entscheiden.

Gegen Ende der Gemeindeversammlung erklärte Bender, dass der Rücktritt von Bruppacher für den Gemeinderat «überraschend» gekommen sei. Man werde Bruppacher bei der nächsten Gemeindeversammlung gebührend verabschieden.

Ersatzwahl dürfte frühestens im September stattfinden

Die nächsten Abstimmungssonntage sind am 26. September und am 28. November. Findet dann auch eine Ersatzwahl für den Oberengstringer Gemeinderat statt? Die Zeit wird es zeigen. Auf jeden Fall werden im ersten Halbjahr 2022 die Gesamterneuerungswahlen durchgeführt.

Kurz vor dem Rücktritt wurde die Teil-Entmachtung von René Beck rechtskräftig

Klar ist: Es ist bereits das zweite Mal dieses Jahr, dass sich der Dietiker Bezirksrat mit dem Gemeinderat Oberengstringen befassen muss. Erst kürzlich hat der Bezirksrat einen Rekurs von Gemeinderat René Beck abgelehnt, nachdem die Mehrheit des Gemeinderats ihm mehrere Teile seines Ressorts entzogen und auf andere Gemeinderäte verteilt hat. Der entsprechende Bezirksratsbeschluss wurde letzte Woche rechtskräftig.

So sehen die Machtverhältnisse im Gemeinderat derzeit aus

Klar ist: Der Rücktritt könnte zu einer weiteren Verschiebung der Machtverhältnisse im Oberengstringer Gemeinderat führen. Dort ist die SVP derzeit mit drei Mitgliedern vertreten: André Bender, Jean-Fritz Weber und Andreas Leupi. Die CVP, zurzeit mit René Beck und Jürg Bruppacher im Gemeinderat vertreten, könnte nun mit dem Rücktritt von Bruppacher für längere Zeit einen von zwei Sitzen im Gemeinderat verlieren. Falls sich die SVP als stärkste Partei diesen sichern könnte, hätte sie mit vier von sieben Stimmen die absolute Mehrheit im Oberengstringer Gemeinderat.

Bereits heute mit nur einer Person im Gemeinderat vertreten ist das Politische Forum Engstringen, nämlich mit Kurt Leuch. Die einzige Frau im Gemeinderat ist die parteilose Schulpräsidentin Elsbeth von Atzigen. FDP, SP und weitere Parteien sind im Gemeinderat Oberengstringen derzeit gar nicht vertreten.

Gemeinde verliert langjährigen Finanzvorstand

Mit dem Rücktritt des 61-jährigen Jürg Bruppacher verliert die Gemeinde Oberengstringen einen dossierfesten und erfahrenen Finanzvorstand, der stark mit dem Dorf verbunden ist. Bruppacher ist in Oberengstringen aufgewachsen und wurde am 3. März 2002 in einer Kampfwahl neu in den Gemeinderat gewählt. Bei der Konstituierung kurz danach wurde ihm das Finanzressort übertragen - seither, also seit nunmehr 19 Jahren ist er Finanzvorstand. Im Juni 2002 präsentierte er erstmals als Finanzvorstand eine Jahresrechnung. Wie nun bei seiner letzten Jahresrechnung präsentierte er auch damals ein Plus. Vor seiner Wahl in den Gemeinderat hatte sich Bruppacher unter anderem als Vorstandsmitglied des lokalen Elternvereins engagiert.