Das Oberengstringer Dorfplatzfest wird um 50 Prozent grösser

Oberengstringen Gemeindepräsident Bender: «Das ganze Fest wird um 50 Prozent grösser» Das diesjährige Oberengstringer Dorfplatzfest wird grösser denn je. Dabei sollen insbesondere die Kinder und Jugendlichen auf ihre Kosten kommen. Lydia Lippuner 24.08.2022, 16.00 Uhr

Für Spass ist gesorgt: Am Oberengstringer Dorfplatzfest sollen am Wochenende insbesondere Kindern und Jugendlichen viele Attraktionen geboten werden. Maurus Held

Das Oberengstringer Dorfplatzfest steht vor der Tür. Vom Donnerstag, 25. August bis am Sonntag, 28. August, ist die Bevölkerung zum Trinken, Tanzen und Plaudern eingeladen. Das Fest soll grösser werden als alle seit 2016 organisierten Dorfplatzfeste. «Das ganze Fest wird um 50 Prozent grösser», sagt Gemeindepräsident und OK-Mitglied André Bender (SVP) auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung».

Das Festgelände erstreckt sich neu vom Schulhaus Rebberg bis zum reformierten Kirchgemeindehaus. Auch das Programm ist deutlich umfangreicher als in den letzten Jahren. Die Änderung ist auch eine Antwort auf den Vorwurf, dass es am Fest zu wenig Angebote für kleine Kinder und Jugendliche gebe. Um dem entgegenzuwirken, hatten Interessierte im Februar die Möglichkeit, sich mit dem OK in Form eines Brainstormings auszutauschen und eigene Ideen für die diesjährige Durchführung einzubringen. Damals brachten etwa 23 Leute von verschiedenen Vereinen und Parteien ihre Ideen ein. «Wir haben viele Vereine, die sich engagieren. Wenn noch mehr dabei wären, würde der Platz bald knapp werden», sagt Bender.

Viele Acts nur für Jugendliche

Die Vereine werden nun ihre Ideen umsetzen. Der Feuerwehrverein Engstringen betreibt beispielsweise eine Bar. Die Pfadi Laupen bietet verschiedene Aktivitäten an und die Eisenbahnamateure gewähren einen Einblick in ihre Tätigkeiten. Auf Angebote für Kinder und Jugendliche legte das OK dieses Jahr ein besonderes Augenmerk. Deshalb gibt es einen extra Kinderbereich beim Schulhaus Rebberg. Dort stehen eine Hüpfburg und ein Karussell. Zudem gibt es ein Kinderschminken und ein Kinderbasteln. Auch die Jugendlichen haben einen separaten Bereich, wo es jeweils bis Mitternacht Programm gibt. «Die Mitarbeitenden der Jugendarbeit Oberengstringen haben ein sehr grosses Programm auf die Beine gestellt. Es werden etwa zehn Acts geboten», sagt Bender.

Auch für erwachsene Besucher bietet das Fest einige Höhepunkte. Nach dem Open-Air-Kino mit der Schweizer Komödie «Wolkenbruch» am Donnerstag, geht das Fest am Freitag mit einem Tambouren-Umzug weiter. Später am Abend betritt mit Patric Scott ein renommierter Sänger, Schauspieler und Liedermacher die Bühne. Am Samstag spielt die Kreismusik Limmattal zum Jubilarenkonzert auf und am Abend tritt mit Linda Fäh, wie in vergangenen Jahren, ein Schlagerstar auf. Am Sonntag wird das Fest mit einem ökumenischen Gottesdienst abgeschlossen. Bender sagt: «Wir haben ein gutes Programm. Es muss nur noch das Wetter stimmen.»

Sommer-Raclette ist eine neue kulinarische Attraktion

Auch kulinarisch wird das Dorfplatzfest ausgebaut. Nebst der traditionellen Festwirtschaft, in der man unter anderem Pommes, Bratwürste oder Gemüsereis bestellen kann, steht dieses Jahr ein Sommer-Raclette-Stübli auf dem Platz. Dieses wird von Mitgliedern der FDP geführt. Überhaupt werden die meisten Angebote von Ehrenamtlichen getragen. Dies solle auch honoriert werden. So können die Freiwilligen ihre geleisteten Dienste am Fest in ein Tool der Gemeinde eintragen. «Wir entlöhnen die Vereine mit ihren Helfern nach der Anzahl geleisteter Schichten», sagt Bender. Die Gemeinde hat für das Dorfplatzfest inklusive Aufwand von den Werkmitarbeitenden rund 40'000 Franken budgetiert.

Bender erwartet gegen 2000 Feiernde am Wochenende. «Die Fahnen hängen bereits im Dorf und künden das grosse Dorfplatzfest an», sagt er. Die Grösse des Festes entspreche wohl auch dem Bedürfnis der Bevölkerung, nach den Einschränkungen durch die Pandemie wieder mehr feiern zu können.