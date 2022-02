Oberengstringen Gabriella Martini (parteilos) kandidiert nach acht Jahren erneut für den Gemeinderat Die Unternehmerin Gabriella Martini (parteilos) aus Oberengstringen kandidiert bei den Erneuerungswahlen im März als Gemeinderätin. Sie kandidierte bereits 2014 für einen Sitz im Gemeinderat. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 08.02.2022, 23.37 Uhr

Gabriella Martini (parteilos) aus Oberengstringen will in den Gemeinderat. zvg

Bei den Oberengstringer Erneuerungswahlen am 27. März steht nun auch eine Frau zur Wahl. Gabriella Martini (parteilos) kandidiert für den Gemeinderat. «Ich will mich für finanziell tragbare Lösungen in den Bereichen Wohn- und Lebensqualität sowie für eine offene Informationspolitik der Gemeinde Oberengstringen einsetzen», sagt die 60-jährige Unternehmerin, die sich laut eigenen Angaben politisch in der Mitte sieht, gegenüber der «Limmattaler Zeitung».