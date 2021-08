Bezirksrat lässt Gemeinderat Jürg Bruppacher noch nicht gehen

Oberengstringen Finanzvorstand Jürg Bruppacher soll noch bis Ende Jahr im Amt bleiben – das steckt hinter dem Entscheid des Bezirksrats Der Bezirksrat verknurrt den Oberengstringer Mitte-Gemeinderat und Finanzvorstand dazu, bis am 31. Dezember im Amt zu bleiben. Ob er dieses Amt tatsächlich ausführt, ist aber eine andere Frage. Lydia Lippuner und David Egger 07.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitte-Gemeinderat und Finanzvorstand Jürg Bruppacher soll erst auf den 31. Dezember aus seinem Amt entlassen werden.



zvg

Der Dietiker Bezirksrat hat das Rücktrittsgesuch des Oberengstringer Gemeinderats Jürg Bruppacher (Mitte) nicht per sofort, sondern erst auf den 31. Dezember hin genehmigt. In seinem Beschluss, welcher der «Limmattaler Zeitung» vorliegt, erklärt der Bezirksrat, dass Gemeinderäte zwar grundsätzlich dem Amtszwang unterliegen, dass aber über 60-Jährige wie Bruppacher davon befreit sind.

Bruppacher hatte beim Bezirksrat eigentlich um Entlassung per 30. Juni ersucht. Sein Gesuch datiert vom 13. Juni. Am 14. Juni orientierte er den Gesamtgemeinderat und die Gemeindeversammlung darüber, dass er zurücktritt. Damit überraschte der langjährige Gemeinderat seine Gemeinderatskollegen, Gemeindepräsident André Bender (SVP) inklusive.

Der Gesamtgemeinderat äusserte sich in einer Stellungnahme zuhanden des Bezirksrats zum Entlassungsgesuch von Bruppacher: Er stimmte einer Entlassung Bruppachers per 30. Juni oder – aufgrund der Kurzfristigkeit – einer Entlassung per 31. Juli zu. Zudem wollte der Gesamtgemeinderat, dass keine Ersatzwahl stattfindet, da schon im März 2022 die Gesamterneuerungswahlen stattfinden.

Der Bezirksrat schreibt nun, dass er aufgrund der Kurzfristigkeit dem Wunsch nach Entlassung per 30. Juni nicht entsprechen konnte. Und auch die Entlassung per 31. Juli lehnte er ab. Das Problem: Die nächste Amtsperiode beginnt erst am 1. Juli 2022. Der Sitz von Bruppacher wäre daher, wenn keine Ersatzwahl stattfindet, vom 31. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 leer geblieben – also fast ein Jahr lang.

Es liege nicht im Interesse der Stimmberechtigten, dass der Sitz von Bruppacher «übermässig lang» vakant bleibe, hält der Bezirksrat in seinem Entscheid fest. Zur Erklärung: Das kantonale Gesetz über die politischen Rechte sieht vor, dass auf eine Ersatzwahl verzichtet werden kann, wenn die Gesamterneuerungswahlen «innert sechs Monaten erfolgen».

Aber eine Ersatzwahl ist auch nicht möglich. Das Problem: Das Ersatzwahlverfahren würde sich, sofern es zu einem zweiten Wahlgang kommen würde, mit dem Vorverfahren für die Oberengstringer Gesamterneuerungswahlen am 27. März 2022 überschneiden, «was bei den Stimmberechtigten zu Unklarheiten führen könnte» und nicht im Interesse der Stimmberechtigten liege, wie der Bezirksrat in seinem Beschluss vom 15. Juli weiter schreibt. Bezirksratspräsident Simon Hofmann erklärt auf Anfrage:

«Käme es zu einem zweiten Wahlgang, würden sich die beiden Verfahren für den Ersatz und die Erneuerung im Gemeinderat überschneiden. Das wäre verlorene Zeit und Arbeit.»

Fazit: Oberengstringen darf also keine Ersatzwahl durchführen, weil sich diese mit den Gesamterneuerungswahlen 2022 überschneiden könnte. Und Oberengstringen darf auch nicht auf eine Ersatzwahl verzichten, weil dann Bruppachers Sitz zu lange leer bliebe. Vereinfacht gesagt: Bruppacher Rücktrittswunsch kommt gleichzeitig zu spät und zu früh. Ein Widerspruch.

Diesen Widerspruch löste der Bezirksrat nun damit, dass er Bruppacher die Entlassung aus dem Amt erst per 31. Dezember gewährt. So liegen dann zwischen der Entlassung und den Gesamterneuerungswahlen nur drei Monate, und zwischen der Entlassung und dem Beginn der neuen Amtsperiode am 1. Juli 2022 liegen genau sechs Monate.

Wie vom Gesamtgemeinderat gewünscht, sei nun keine Ersatzwahl erforderlich, und die eintretende Vakanz dauere nicht länger als sechs Monate. «Für uns steht das Funktionieren der Behörde im Zentrum», sagt Bezirksratspräsident Simon Hofmann. Wie der Gemeinderat das Amt des Finanzvorstands nun aber besetze, sei dessen Entscheidung.

Übernimmt Gemeindepräsident André Bender (SVP) für längere Zeit interimistisch das Finanzressort von Jürg Bruppacher (Mitte)? David Egger

Gemeinderat wollte Bruppacher ziehen lassen

Wie die Gemeinde Oberengstringen nun auf den Entscheid des Bezirksrats reagiert, ist zumindest offiziell noch unklar. «Ursprünglich hat der Gemeinderat, direkt nachdem Jürg Bruppacher seinen Rücktritt bekanntgab, beschlossen, dass man ihm keine Steine in den Weg legen will. Wir hätten ihn auf Ende Juli von seinen Verpflichtungen entbunden», sagt Gemeindepräsident André Bender (SVP) auf Nachfrage. Eine Ersatzwahl sei aus Sicht des Gemeinderats von Anfang an keine gute Option gewesen, da ein möglicher Kandidat mit der Ersatzwahl erst Mitte Dezember ins Amt gekommen wäre.

Wie Gemeindeschreiber Matthias Ebnöther auf Anfrage schreibt, hat André Bender als offizieller Stellvertreter von Bruppacher bis auf weiteres dessen Finanzressort übernommen. «André Bender hat aufgrund seiner langjährigen Amtstätigkeit bereits sehr viel Erfahrungen im Bereich der Gemeindefinanzen», erklärt Ebnöther.

Nachdem der Bezirksrat den eigentlichen Finanzvorstand Jürg Bruppacher noch bis Ende Jahr im Amt belassen will, stellt sich die Frage, ob Bender das Finanzressort wieder an Bruppacher zurückgeben soll. Ebnöther sagt dazu:

«Der Gemeinderat wird an seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien, am 23. August, darüber entscheiden, wer darüber hinaus das Finanzressort übernehmen wird.»

Bruppacher wollte auf Anfrage keine Stellung zum Entscheid des Bezirksrats beziehen. Sein Parteikollege René Beck, Gemeinderat und Präsident der Ortspartei, die seit Juni nicht mehr CVP, sondern wie verschiedene andere Limmattaler Ortsparteien ebenfalls «Die Mitte» heisst, sagt: «Es überraschte mich zu lesen, dass es einerseits keinen Amtszwang gibt und man Bruppacher trotzdem dazu verdonnert, das Amt bis Ende Jahr weiter auszufüllen.»

René Beck, Gemeinderat und Präsident der Mitte-Ortspartei, muss erneut mit einem Bezirksratsentscheid hadern.

Fabio Baranzini

Die Mitte hätte einen Ersatzkandidaten zur Verfügung gestellt

Beck stösst jedoch nicht nur die Antwort des Bezirksrats auf Bruppachers Rücktrittsgesuch sauer auf, sondern auch die Interimsbesetzung des Finanzressorts durch den Gemeindepräsidenten. Bender bringe wohl viel Erfahrung in der Behördentätigkeit mit, doch ob dies für das Führen von zwei wichtigen Ressorts gleichzeitig ausreicht, bezweifelt Beck. «Zudem besteht die Gefahr, dass es eine Konzentration der Machtverhältnisse auf die SVP gibt», sagt er. Die SVP ist aktuell mit drei Mitgliedern im Gemeinderat vertreten: André Bender, Jean-Fritz Weber und Andreas Leupi. Dazu kommen Kurt Leuch vom Politischen Forum Engstringen (PFE) sowie die parteilose Schulpräsidentin Elsbeth von Atzigen und die beiden Mitte-Gemeinderäte Beck und Bruppacher. Weitere Parteien wie zum Beispiel FDP und SP sind im Gemeinderat Oberengstringen derzeit nicht vertreten.

Auch wenn noch nicht definitiv klar ist, wer das Finanzressort nun künftig leitet. Es ist möglich, dass das noch bis zum Beginn der nächsten Legislatur am 1. Juli 2022 – und somit total rund elf Monate lang – Gemeindepräsident André Bender tun wird. Denn der Gesamtgemeinderat bestimmt letztlich, welches Ressort welche Aufgaben umfasst und wer welches Ressort innehat. Das zeigte sich bekanntlich zuletzt im Januar, als René Beck ein Grossteil seiner Aufgaben entzogen wurde.

Die Situation ist vertrackt und die Zusammenarbeit im Oberengstringer Gemeinderat wird dadurch kaum einfacher. Für René Beck ist klar: Er hätte eine Ersatzwahl bevorzugt. Seine Mitte-Partei hatte auch schon einen Kandidaten in den Startlöchern gehabt: David Döring, der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK). «Wir hätten mit RPK-Präsident David Döring einen sehr guten Kandidaten von der Mitte gehabt, der das Amt hätte übernehmen können», sagt Beck.

Zur Erinnerung: Vor rund drei Monaten schmetterte der Bezirksrat bereits den Rekurs ab, mit dem sich Beck dagegen gewehrt hatte, dass ihm der Gesamtgemeinderat einen grossen Teil seines Ressorts entzogen hat – man kann von einer Entmachtung sprechen. Und diese Entmachtung hat beim Rücktrittsentscheid von Bruppacher eine Rolle gespielt: «Mein Rücktritt hat persönliche Gründe. Sie hängen auch mit der Neukonstituierung im Gemeinderat und der veränderten Position René Becks zusammen», sagte Bruppacher Mitte Juni gegenüber der «Limmattaler Zeitung».