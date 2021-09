Oberengstringen Jürg Bruppacher bleibt noch bis Ende Jahr Gemeinderat – die meisten seiner Aufgaben übernimmt André Bender Jürg Bruppacher (Mitte) ist nur noch für das Steueramt verantwortlich. Alle seine anderen Aufgaben gibt der Oberengstringer Finanzvorstand an den Gemeindepräsidenten André Bender (SVP) ab. «Kompromiss» oder «Klumpenrisiko»? Die Meinungen gehen auseinander. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 10.09.2021, 11.14 Uhr

An der Gemeindeversammlung im Juni gab der Mitte-Gemeinderat Jürg Bruppacher (stehend in der Mitte) seinen Rücktritt bekannt. Nun übernimmt Gemeindepräsident André Bender (SVP, links von ihm) viele seiner Aufgaben. Rechts von Bruppacher sitzt der Gemeindeschreiber und Geschäftsleiter Matthias Ebnöther. Lydia Lippuner

Jetzt sind die Würfel gefallen: Der rücktrittswillige Mitte-Gemeinderat Jürg Bruppacher bleibt noch bis Ende Jahr im Amt. Um seinem Rücktrittswunsch dennoch gerecht zu werden, hat sich der Gemeinderat neu konstituiert. So übernimmt SVP-Gemeindepräsident André Bender ad interim das Ressort Finanzen bis nach den Erneuerungswahlen 2022. Jürg Bruppacher ist bis 31. Dezember nur noch für das Steueramt zuständig. Vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 wird dann auch für diesen Bereich André Bender verantwortlich sein.

Die zusätzlichen Aufgaben könne er gut nebst seinen anderen Verpflichtungen als Gemeindepräsident erfüllen, sagt Bender.

«Ich war als stellvertretender Finanzvorstand und als Gemeindepräsident sowieso in vielen Abläufen innerhalb des Ressorts Finanzen involviert.»

Gemeindepräsident André Bender (SVP). Britta Gut

Mit dem Entscheid, den Finanzvorstand zu entlasten, sei man dem Wunsch Bruppachers, so bald wie möglich zurückzutreten, nachgekommen. Gleichzeitig habe man dem Entscheid des Bezirksrats entsprochen, der einen Rücktritt Bruppachers per 31. Juli 2021 abgelehnt hatte.

«Es war ein Kompromiss, um die Bedürfnisse aller Personen zu berücksichtigen», sagt Bender zum Entscheid, Bruppacher zu entlasten. Man habe einen gemeinsamen Nenner gesucht und gefunden, um die nächsten Monate für alle Beteiligten gut über die Bühne zu bringen.

Zur Erinnerung: An der letzten Gemeindeversammlung verkündete Bruppacher überraschend seinen Rücktritt. Dieser habe mit persönlichen Gründen zu tun. Der Bezirksrat lehnte das Rücktrittsgesuch Bruppachers per 31. Juli aber ab. Weil, wie vom Gemeinderat gewünscht, keine Ersatzwahl stattfindet, wäre der Sitz Bruppachers vom 31. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 vakant geblieben. Erst dann werden die bei den Gesamterneuerungswahlen 2022 gewählten Gemeinderäte ins Amt eingesetzt. Da es laut dem Bezirksratsentscheid nicht im Interesse der Stimmberechtigten liege, dass Bruppachers Sitz «übermässig lang» vakant bleibe, beschloss der Bezirksrat, den Finanzvorstand noch bis Ende Jahr im Amt zu behalten. Wie der Entscheid allerdings umgesetzt wird, war bis zur Sitzung des Gemeinderats am 23. August noch nicht entschieden. Nun wird der am 23. August gefasste Entscheid öffentlich bekannt.

Der Gemeinderat habe kein ausgewogenes Machtverhältnis geschaffen

Bruppacher akzeptiert den Entscheid des Gemeinderats. Er sagt: «Es ist eine gangbare Lösung, welche die gestellten Rahmenbedingungen erfüllt.» Weiter möchte er sich nicht zur Situation äussern.

Jürg Bruppacher (Mitte) bleibt noch bis Ende Jahr Gemeinderat von Oberengstringen. zvg

Seinem Parteikollegen René Beck (Mitte) ist der Entscheid des Gemeinderats jedoch ein Dorn im Auge. Es ist bereits das zweite Mal, dass dieses Jahr Aufgaben im Gemeinderat neuverteilt werden. Im Januar war Beck selbst betroffen davon. Damals beschloss der Gemeinderat, Beck die Ressorts Entsorgung, Werke und Tiefbau zu entziehen. Einzig das Ressort Hochbau blieb ihm noch. Die Entsorgung übernahm der Sozial- und Gesundheitsvorstand Kurt Leuch (Forum), die Werke und der Tiefbau gehören neu zum Ressort Gesellschaft von Andreas Leupi (SVP). Beck ist überzeugt, dass die damalige Neuzuteilung gegen ihn persönlich gerichtet und nicht nötig war.

Dass der Gemeindepräsident nun einen Teil von Bruppachers Aufgaben übernimmt, missfällt Beck. «Die Aufgabenverteilung ist sehr unausgeglichen. Das wird in der Wirtschaft auch ein Klumpenrisiko genannt», sagt er. Einmal mehr habe es der Gemeinderat verpasst, ein ausgewogenes «Machtverhältnis» zu schaffen. Die Stimmung im Gemeinderat sei seit Jahren angespannt, dies habe sich nun zugespitzt. Beck sagt:

«Seit der Neukonstituierung vom Januar 2021 ist die Stimmung so stark gesunken, dass ein bestens ausgewiesener sowie sachlich und fachlich gut fundierter Politiker wie Jürg Bruppacher die Zusammenarbeit nicht mehr weiterführen wollte.»

Mitte-Gemeinderat René Beck.

zvg

Dabei habe ein gutes Team auch etwas mit einer guten Führung und einer gesunden Diskussionskultur zu tun. Doch habe man beispielsweise den Entscheid, Bruppacher bis Ende Jahr als Steuervorstand im Amt zu behalten, im Gemeinderat kaum diskutiert.

Der Gemeindepräsident will von persönlichen Unstimmigkeiten oder einer Machtkonzentration im Gemeinderat nichts wissen. «Diese Lösung ist das Beste für alle Beteiligten. Ich habe kein Problem mit Jürg Bruppacher.» Der Finanzvorstand habe von sich aus entschieden, so bald wie möglich von seinem Amt zurückzutreten.

Gemeinderatstisch im Oberengstringer Gemeindehaus: Hier herrsche keine gesunde Diskussionskultur, sagt der zu grossen Teilen entmachtete langjährige Mitte-Gemeinderat René Beck.

Manuela Moser

