Oberengstringen: Quintetto Inflagranti spielte in der Kirche

Oberengstringen «Es war an der Zeit, aufzutreten»: Quintetto Inflagranti lockte 60 Zuhörerinnen und Zuhörer an An der Ankenhof-Serenade in der reformierten Kirche Oberengstringen spielte das Quintetto Inflagranti. Christian Murer 07.07.2021, 21.48 Uhr

Das Quintetto Inflagranti sorgte im Rahmen der Ankenhof-Serenade für Begeisterung. Christian Murer

Eigentlich hiess es, dass das Konzert bei schlechtem Wetter nicht stattfinde. Aber das wäre dann doch zu schade gewesen. Und so wurde die diesjährige Oberengstringer Ankenhofserenade in die reformierte Kirche verlegt. Angetreten mit zwei Trompeten, Horn, Posaune, Tuba und Schlagzeug eröffnete das Quintetto Inflagranti sein musikalisches Programm mit einer Suite des englischen Komponisten William Byrd. Es folgte die wunderschöne «Sonata in F» von Georg Friedrich Händel. Ein «Tango» des spanischen Komponisten Isaac Albéniz, ein «Danse napolitaine» von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, das «Mazurka-Choro» von Heitor Villa-Lobos sowie der «Killer Tango» von Sonny Kompanek liessen den ersten Teil des Konzertabends ausklingen.