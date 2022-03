Diese Kandidierenden kämpfen um einen Sitz im Oberengstringer Rat

Oberengstringen Erneuerungswahlen: Diese acht Kandidierenden kämpfen um einen der sieben Sitze im Gemeinderat Am 27. März entscheidet die Stimmbevölkerung, wer für die nächsten vier Jahre in den Oberengstringer Gemeinderat einziehen wird. Der «Limmattaler Zeitung» erzählen die acht Kandidierenden, wo sie die grössten Herausforderungen sehen und wie sie sich für die Gemeinde einsetzen wollen. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 08.03.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die acht Kandidierenden auf einen Blick: René Beck Präsidium (Die Mitte, bisher), André Bender Präsidium (SVP, bisher), David Döring (Die Mitte, neu), Kurt Leuch (PFE, bisher), Andreas Leupi (SVP, bisher), Gabriella Martini (parteilos, neu), Urs Streichenberg (SVP, neu), Peter Zahnd (FDP, neu) Zvg / Limmattaler Zeitung

In Oberengstringen wird sowohl um die Gemeinderatssitze als auch um das Gemeindepräsidium gekämpft. Beim Präsidium fordert der bisherige Gemeinderat René Beck (Mitte) den aktuellen Gemeindepräsidenten André Bender (SVP) heraus. Für die sieben Gemeinderatssitze kandidieren sieben Kandidaten und eine Kandidatin. Neben Beck und Bender sind das David Döring (Mitte, neu), Kurt Leuch (Forum, bisher), Andreas Leupi (SVP, bisher), Gabriella Martini (parteilos, neu), Urs Streichenberg (SVP, neu) und Peter Zahnd (FDP, neu). So wird es in Oberengstringen also spannender als 2018, als sieben Kandidierende für die sieben Sitze antraten.

René Beck (Mitte) möchte die politische Partizipation in Oberengstringen steigern. Zvg

Alter: 61

Familie: in einer Partnerschaft, zwei Kinder

Beruf: Sanitärplaner/Betriebsleiter

Ämter: Gemeinderat (seit 2001), Gemeindepräsident ad interim (2011)

Wo sehen sie die grössten Herausforderungen für Oberengstringen in den nächsten vier Jahren?

Es gilt, mit der Umsetzung der Liegenschaftenstrategie zu beginnen. Eine gesunde Abwägung der verschiedenen grossen Projekte, welche in Oberengstringen anstehen, sowie deren Finanzierung muss seriös abgeklärt werden. Seniorenwohnungen für zeitgemässes Leben an zentraler Lage sind in Oberengstringen schon länger ein Thema. Nun gilt es, die ersten Schritte für die Umsetzung einzuleiten.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Ein Anliegen von mir ist, das politische Interesse der Bevölkerung von Oberengstringen zu steigern. Eine vorausschauende Schulraumplanung liegt mir wie die Strategie der Limeco «vom Entsorger zum CO2-neutralen Energiezentrum» am Herzen. Ein Gemeindepräsident muss die Waage für die Bevölkerung stets im Gleichgewicht halten, als langjähriger Mitte-Politiker erfülle ich diese Voraussetzung somit bestens.

Die Stimmung im Gemeinderat Oberengstringen gab zuletzt viel zu reden. Wie wollen Sie für bessere Zusammenarbeit sorgen?

Die Sachpolitik muss jederzeit im Vordergrund stehen. Förderung des Teams mit einem «Wir»-Denken und «Wir»-Handeln. Einbezug von sämtlichen Mitgliedern vom Gemeinderat in die Diskussionen bei der Entscheidungsfindung. Fördern der gesellschaftlichen Anlässe innerhalb vom Gemeinderat. Diese Momente geben Gelegenheit, sich auch ausserhalb vom Sitzungszimmer auszutauschen und fördern den Teamgeist.

Der bisherige Gemeindepräsident André Bender (SVP) möchte das Naherholungsgebiet an der Limmat weiter aufwerten. Zvg

Alter: 59

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Inhaber Elektroinstallationsfirma

Ämter: Gemeinderat (seit 2006), -präsident (seit 2011), Kantonsrat (seit 2015), alt Schulpräsident

Wo sehen sie die grössten Herausforderungen für Oberengstringen in den nächsten vier Jahren?

Trotz knapper Finanzen müssen die gemeindeeigenen Liegenschaften zeitgemäss erneuert und energetisch saniert werden. So soll ein attraktiver Wohnungsmix geschaffen werden, der die Lebensqualität in unserem Dorf auch bei Wachstum und innerer Verdichtung erhalten kann. Die kommunale Liegenschaftenstrategie ist zu aktualisieren und soll auch den Bedarf an altersgerechten Wohnungen berücksichtigen.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Durch Einbezug der Bevölkerung bei der Gestaltung des Dorflebens sollen der Zusammenhalt unter den Einwohnerinnen und Einwohnern und die Identifikation mit der Gemeinde weiter gefördert werden. Dazu beitragen kann der Dorfkern rund um den Dorfplatz, das Gemeindehaus und das Zentrum: ein attraktiver Begegnungsort für Jung und Alt. Das Naherholungsgebiet an der Limmat soll weiter aufgewertet werden.

Die Stimmung im Gemeinderat Oberengstringen gab zuletzt viel zu reden. Wie wollen Sie für bessere Zusammenarbeit sorgen?

Behördenarbeit ist geprägt von Austausch, Beratung und zuweilen auch kontroversen Diskussionen. Erfolgreiche Zusammenarbeit setzt voraus, dass gemeinsame Visionen und Regeln von allen verfolgt und gelebt werden. Daran müssen wir auch im neu zusammengesetzten Gemeinderat arbeiten. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine konstruktive Dynamik und wirkungsvolle Zusammenarbeit pflegen können.

David Döring möchte als Gemeinderat auch für eine transparente Kommunikation sorgen. Zvg

Alter: 52

Familie: verheiratet, eine Tochter

Beruf: Bauingenieur beim Tiefbauamt Kanton Zürich

Ämter: Präsident RPK Oberengstringen, Kassier/Revisor in diversen Vereinen

Wo sehen sie die grössten Herausforderungen für Oberengstringen in den nächsten vier Jahren?

Dass für Oberengstringen grosse Herausforderungen anstehen, hat unsere Zukunftskonferenz vor über zehn Jahren klar aufgezeigt. Der eingeschlagene Weg ist richtig und ist konsequent weiter zu verfolgen. Der Zentrumsbereich (Kreuzung inklusive angrenzender Bereiche) ist eine der grossen Herausforderungen. Eine andere ist «Wohnen im Alter» und die Umsetzung der Liegenschaftenstrategie.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Mir ist sehr wichtig, dass wir unserer Gemeinde Sorge tragen. Für unsere Infrastruktur gehören hierzu zum Beispiel ein strategisches Erhaltungsmanagement und eine gezielte Investition in neue Infrastrukturen, wie beispielsweise Begegnungszonen. Weiter soll die transparente Kommunikation gestärkt werden. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Anliegen in die nächsten Legislaturziele einfliessen.

Die Stimmung im Gemeinderat Oberengstringen gab zuletzt viel zu reden. Wie wollen Sie für bessere Zusammenarbeit sorgen?

Nach den Wahlen wird sich der Gemeinderat als Team in neuer Zusammensetzung der Herausforderung «Zusammenarbeit» stellen müssen. Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn alle im Team dazu bereit sind, eine solche Kultur zu entwickeln und zu leben, und dafür werde ich mich einsetzen. Grundvoraussetzung ist gegenseitiges Vertrauen, und das muss erarbeitet werden. Auch dazu bin ich bereit.

Kurt Leuch (PFE, bisher) plant im Resort Soziales eine Gruppe zur Frühförderung zu starten. Zvg

Alter: 63

Familie: verheiratet, keine Kinder

Beruf: Sekundarlehrer

Ämter: Gemeinderat (2005-2009 und seit 2014), alt Kantonsrat, alt Vizepräsident der Schulpflege

Wo sehen sie die grössten Herausforderungen für Oberengstringen in den nächsten vier Jahren?

Die Zentrumsgestaltung ist sicher weiterhin ein grosses Thema, von der Renovation des Gemeindehauses zur Neugestaltung von Dorfplatz und Zentrumskreuzung. Die neue BZO ermöglicht eine bessere Ausnützung. Da kann man davon ausgehen, dass entsprechende Projekte aufgegleist werden, mit dem Ziel, lebenswerten Wohnraum für alle in Oberengstringen zu schaffen und zu erhalten.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Gemeinderatsarbeit ist in erster Linie Sachpolitik, wobei die politische Grundgesinnung natürlich mit in die Arbeit einfliesst. Im Ressort Soziales werden wir voraussichtlich die Folgen der Pandemie verarbeiten müssen. Beim Thema Frühförderung starten wir mit einer Arbeitsgruppe. Weiter beschäftigen uns unter anderem Integration, Beistandschaften und der Bau des neuen Seniorenzentrums «Im Morgen» in Weiningen.

Die Stimmung im Gemeinderat Oberengstringen gab zuletzt viel zu reden. Wie wollen Sie für bessere Zusammenarbeit sorgen?

Der Gemeinderat ist kein Ponyhof und auch keine Wohlfühloase. Das muss er auch nicht sein, auch wenn es schön ist, dass durch die gemeinsame Arbeit auch Freundschaften entstanden sind. Wichtig ist sicher, dass sich alle Gemeinderäte mit Anstand und Respekt begegnen. Nicht zuletzt mit der grossen Mediation in dieser Legislatur hat der Gemeinderat Hand zu einem einvernehmlichen Miteinander geboten.

Andreas Leupi (SVP) würde gerne in den Bereichen Sicherheit und Infrastruktur arbeiten, in denen er bereits in den letzten vier Jahren aktiv war. Zvg

Alter: 25

Familie: ledig, keine Kinder

Beruf: Informatiker

Ämter: Gemeinderat (seit 2018), Präsident SVP Bezirk Dietikon und SVP Oberengstringen

Wo sehen sie die grössten Herausforderungen für Oberengstringen in den nächsten vier Jahren?

Der Druck von Wohnungssuchenden aus der Stadt hinaus wird weitergehen – es liegt also am Gemeinderat, eine umsichtige und zukunftsgerichtete Wohnbaupolitik zu fördern beziehungsweise zu unterstützen. Das hat entsprechend Auswirkung auf unseren Finanzhaushalt. Dazu stehen grosse Infrastrukturprojekte an, welche das Ortsbild prägen werden: Die Zentrumskreuzung, der Dorfplatz oder das Gemeindehaus.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Am liebsten in den Bereichen, welche ich heute schon leiten darf: In der Sicherheit, beispielsweise bei der Feuerwehr und dem Zivilschutz, müssen wir zusehen, wie wir die heute schon hohe Qualität weiter steigern können – sei dies in Bezug auf die Infrastruktur oder die Rahmenbedingungen. Im Tiefbau stehen wiederum diverse Projekte an, welche ich gerne weiter mitgestalten würde. Denn es macht Spass!

Die Stimmung im Gemeinderat Oberengstringen gab zuletzt viel zu reden. Wie wollen Sie für bessere Zusammenarbeit sorgen?

Trotz der Aussenwirkung: In nahezu allen Geschäften laufen die Diskussionen sachlich und konsensorientiert. Dadurch, dass ich aber Stand heute noch der Amtsjüngste bin, versuchte ich in den letzten vier Jahren zu vermitteln, soweit es mir möglich war. Mit einer neuen Zusammensetzung kommt aber automatisch eine neue Dynamik, welche die Sache vielleicht sowieso vergessen macht.

Gabriella Martini (parteilos) möchte den Steuerfuss unbedingt stabil halten. Zvg

Alter: 60

Familie: verheiratet, ein Sohn

Beruf: Unternehmerin/Inhaberin Kinderkrippe

Ämter: Präsidentin Baugenossenschaft Höngg (2003 bis 2016) Mitglied im Gewerbeverein Engstringen

Wo sehen sie die grössten Herausforderungen für Oberengstringen in den nächsten vier Jahren?

Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes. Geeignete Massnahmen sollten ausgearbeitet werden, um die steigenden Ausgaben zu reduzieren. Eine langfristige Strategieplanung für eine nachhaltige und ökologische Instandsetzung der gemeindeeigenen Liegenschaften, damit die Wohnqualität dem heutigen Standard angepasst werden kann. In diesen Bereichen müssen finanziell tragbare Lösungen gesucht werden.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Der Steuerfuss soll unbedingt stabil gehalten werden. Ich werde Akzente bei der Weiterentwicklung und Optimierung der Wohn- und Lebensqualität setzen. Das lokale Gewebe soll für die Bevölkerung attraktiv bleiben, gefördert und unterstützt werden. Zudem werde ich mich für eine offene Kommunikation einsetzen, diese schafft Transparenz und sorgt für Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen.

Die Stimmung im Gemeinderat Oberengstringen gab zuletzt viel zu reden. Wie wollen Sie für bessere Zusammenarbeit sorgen.

Seit 1998 und nicht nur zuletzt sind mehrere Gemeinderäte vorzeitig vom Amt zurückgetreten und haben die begonnene Legislatur nicht zu Ende gebracht. Der neu gewählte Gemeinderat soll zu Beginn klären, welcher Stil der Zusammenarbeit gepflegt werden soll, und sich um eine balancierte, fachbezogene Ressortverteilung bemühen. Ich werde für Respekt, Wertschätzung und gemeinsame Ziele sorgen.

Urs Streichenberg (SVP) würde gerne im Bereich Finanzen oder Liegenschaften einsteigen. Zvg / Limmattaler Zeitung

Alter: 44

Familie: ledig, keine Kinder

Beruf: Ökonom

Ämter: Kassier/Revisor in verschiedenen Vereinen

Wo sehen sie die grössten Herausforderungen für Oberengstringen in den nächsten vier Jahren?

In den Bereichen Finanzen und Infrastruktur: Die Gemeinde sollte weiterhin gezielte Investitionen in das Liegenschaftsportfolio vornehmen und damit hochwertigere Wohnformen ermöglichen. Mit den Erträgen wird der finanzielle Spielraum erweitert. Diese können als Steuersenkungen weitergegeben und/oder laufend in die Infrastruktur, beispielsweise die Aufwertung des öffentlichen Raumes, investiert werden.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Falls ich gewählt werde, kann ich mir eine Rolle in den Bereichen Finanzen oder Liegenschaften sehr gut vorstellen. Durch meine Ausbildung, Interessen und berufliche Tätigkeit ist dies nahelegend. In einem siebenköpfigen Rat ist es zudem auch wichtig, durch konstruktive Zusammenarbeit Einblicke in andere Fachbereiche zu erhalten und dort themenübergreifend unterstützend zur Seite zu stehen.

Die Stimmung im Gemeinderat Oberengstringen gab zuletzt viel zu reden. Wie wollen Sie für bessere Zusammenarbeit sorgen?

Ich versuche stets, andere Meinungen zu respektieren und dabei offen und ergebnisorientiert zu arbeiten. Die Meinungen sind und werden different sein, da sollte man kompromissbereit auftreten. Die Zusammenarbeit in dieser verantwortungsvollen Tätigkeit erfordert, auf sachpolitische Weise Lösungen zum Wohlergehen der Gemeinde zu finden, dieses Ziel sollte für uns immer im Vordergrund stehen.

Zahnd Peter (FDP, neu) wünscht sich eine grössere Teilnahme an der Gemeindeversammlungen. Zvg

Alter: 55

Familie: geschieden in einer Partnerschaft, fünf Kinder

Beruf: Kantonspolizist

Ämter: FDP-Vorstand, Schützenmeister Pistolenschiessverein

Wo sehen sie die grössten Herausforderungen für Oberengstringen in den nächsten vier Jahren?

Diverse Bauvorhaben sind in naher Zukunft geplant. Ich möchte das Augenmerk auf Wohnqualität, attraktiven, bezahlbaren und familienfreundlichen Wohnraum legen. Mit der Dorfplatzsanierung soll dieser als Begegnungszone wiederbelebt werden und Menschen aller Generationen zum Verweilen einladen. Dies bedeutet immer auch eine Mehrbelastung der finanziellen sowie personellen Ressourcen der Gemeinde.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Mir ist es ein Anliegen, die Bürgerpartizipation zu fördern. Ich möchte das Bewusstsein wecken, dass wir uns in der heutigen Zeit in die Entscheidungsfindung und Zukunftsplanung einbringen müssen. Ich wünschte mir eine grössere Teilnahme an Gemeindeversammlungen sowie an Anlässen im Dorf. Zukünftig könnte ich mir eine Ressourcenoptimierung durch Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden vorstellen.

Die Stimmung im Gemeinderat Oberengstringen gab zuletzt viel zu reden. Wie wollen Sie für bessere Zusammenarbeit sorgen?

Ich bin ein offener und transparenter Mensch, welcher die ehrliche, direkte und respektvolle Kommunikation schätzt und vertritt. Unterschiedliche Meinungen und Ansichten sind normal, spannend und bereichern den Diskurs und die Konsensbildung. Dabei dürfen wir unsere eigentlichen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Schliesslich geht es immer um das Wohl der Bürgerinnen und Bürger und um unser Dorf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen