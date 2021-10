Bio-Bienen hatten einen harten Sommer: Honig gab es dabei kaum

Oberengstringen Winterpause nach einem harten Sommer: So bereiten sich die Biobienen auf die kalte Jahreszeit vor Biofutter, natürliche Waben und ein möglichst giftfreies Umfeld: Die Bioimker müssen viele Zusatz-Voraussetzungen erfüllen. Der Oberengstringer Imker Othmar Frey liess sich dadurch aber nicht von seinem Vorhaben abhalten. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 09.10.2021, 04.15 Uhr

Othmar Frey züchtet Biobienen: Dabei sind ihm die Bienen wichtiger als der Ertrag. Severin Bigler

Othmar Frey nimmt ein Werkzeug und öffnet vorsichtig das hölzerne Bienenmagazin. Gleichzeitig sprüht der Oberengstringer Wasser auf die Bienen, die sich sofort in die Waben verziehen. Es ist nur noch ein leises Summen zu hören. «Ich verwende keinen Rauch, um mich vor den Bienen zu schützen. Denn dieser versetzt die Tiere in den Krisenzustand», sagt Frey. Da sei der Wasserspray eine friedlichere Alternative.

Wasser statt Rauch: Um sich zu schützen, besprüht Frey die Bienen mit Wasser. Severin Bigler

Als angehender Bioimker musste Frey oft eigene Lösungen suchen, denn er gehört zu einer ganz kleinen Minderheit in der Region, die dieses Zertifikat anstrebt. Als sogenannter Goldsiegelimker wird er bereits alle zwei Jahre kontrolliert. Um nun auch die Bioknospe auf seinen Honig drucken zu dürfen, muss er noch einige zusätzliche Voraussetzungen erfüllen. So muss das Futter bio sein, in der Umgebung sollten möglichst keine konventionellen Betriebe stehen und die Bienenkästen müssen aus natürlichen Materialien gebaut werden. Er nehme den zusätzlichen Aufwand um der Nachhaltigkeit willen gern auf sich.

Begehrtes Gut unter Druck Schweizer Biohonig ist je länger, je beliebter. «Aufgrund der Coronapandemie hat die Nachfrage nach Schweizer Produkten sowie auch Bioprodukten stark angezogen, davon hat auch der Absatz von Schweizer Biohonig profitiert», sagt Bio-Suisse-Mediensprecher David Herrmann. Dabei habe der verregnete Sommer den meisten Schweizer Imkern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Obwohl die Ernte in der Schweiz je nach Region sehr unterschiedlich sei, sei sie dieses Jahr meist sehr schlecht ausgefallen. In tieferen Lagen gab es wegen der vielen Regentage im Frühling wenig bis keinen Frühhonig. Auch die Ernte des Sommerhonigs, aus dem sogenannten Honigtau, sei mager ausgefallen. «Die Bioimker waren gefordert, ihre Völker gut zu beobachten und die Bienen bei Nektarmangel zusätzlich zu füttern», sagt Herrmann. Das sei wichtig, um zu verhindern, dass das Volk hungert und schliesslich erkrankt. (lyl)

Zum Start der Umstellung sammelte Frey im Frühling ein ausgeschwärmtes Mellifera-Bienenvolk ein, das bei seinem Nachbarn am Baumstrunk eine Traube gebildet hatte. «Diese Rasse ist zwar nicht so sehr honigreich wie andere Bienenrassen und man sagt ihr nach, sie sei ein wenig aggressiv. Doch sie stammt aus der Schweiz», sagt Frey. Nachdem er die eher dunklen Bienen zwei Tage in Kellerhaft hielt, logierte er das neue Bienenvolk in sein Magazin ein. Anders als in konventionellen Betrieben gab er dem Jungbienenvolk nur die Wabenrahmen. In diese haben die Bienen nun filigrane und exakte Wabengebilde gebaut.

Frey zieht eine Wabe heraus, es ist ein geometrisches Meisterwerk. «Für manche Imker dauern diese zwei bis drei Bauwochen zu lange», sagt er. Sein Ziel sei aber, durch den natürlichen Bau möglichst reines, eigenes Wachs zu erhalten; das sei auch eine Voraussetzung für die Biozertifizierung.

Zehn statt 200 Kilogramm Honigertrag

Vom Ertrag her gesehen, war es ein karges Jahr für Frey. Statt wie im letzten Jahr 200 Kilogramm erntete er dieses Jahr von 14 Völkern nur zehn Kilogramm Honig. Das lag einerseits am ausgesprochen schlechten Wetter; andererseits züchtete er in diesem Jahr acht Jungvölker, denen er im ersten Jahr keinen überschüssigen Honig entnimmt. «Beim Imkern steht für mich nicht der Ertrag im Vordergrund», sagt Frey, der als FDP-Mitglied auch in der Oberengstringer Rechnungsprüfungskommission aktiv ist.

Das Imkern sei für ihn seit fünf Jahren Gelegenheit, um neben seiner Arbeit als Wirtschaftsingenieur abzuschalten. «Hier vergesse ich alles andere», sagt er. Denn in der Imkerei geben die Bienen den Ton an.

Imker-Boom sorgte für ausgebuchte Kurse

Frey wollte bereits vor sieben Jahren mit dem Imkern starten. Doch damals lösten Informationen wie der viel beachtete Dokumentarfilm «More Than Honey» einen derartigen Boom aus, dass alle Imker-Kurse belegt waren. So habe er zwei Jahre gewartet. «Mittlerweile sind jedoch wieder einige Imker abgesprungen», sagt Frey. Denn Bienen seien ein zeitaufwendiges Hobby.

Vollbeladen: Eine Honigbiene fliegt zurück zum Bienenstock, an ihren Hinterbeinen die typischen «Pollenhosen». Severin Bigler / ©

Dabei werde man immer wieder überrascht. «Man kann nicht planen, die Bienen entscheiden, was sie machen», sagt er. Daneben spielen auch das Wetter und die Schädlinge eine Rolle. «Die Bienen leben von Pollen und Nektar, ohne das eine oder andere überleben sie nicht», sagt Frey. Für Pollen ist gesorgt: Der Wald hinter den Bienenkästen und die Blumenwiese davor liefern den Bienen genug proteinhaltiges Futter. Nektar sei dagegen ein rares Gut. «Für ein Kilo Honig fliegen die Bienen sechs Millionen Blumen an», sagt Frey. Die Blüten seien infolge des Regens im Frühling und Sommer aber oft ausgewaschen gewesen. Deshalb musste er seine Bienenvölker füttern.

Zuckerwasser, das man von anderen Imkern als Futter kennt, ist dabei tabu. «Am besten würde ich ihnen den eigenen Honig wieder füttern. Doch da dieser ausblieb, kaufte ich den biozertifizierten Futtersirup», sagt Frey. Er nimmt eine Plastikflasche und schüttet die Flüssigkeit in ein Plastikgefäss, das sich oberhalb der Waben im Kasten befindet. Es dauert nicht lange, bis die ersten Bienen sich damit ihren Rüssel füllen und die flüssige Nahrung in die Waben einlagern. So sammelt sich ein Volk einen Wintervorrat von zirka 13 Kilo Nahrung an.

Wintervorrat: Damit die Bienen gut durch die kalte Jahreszeit kommen, erhalten sie eine süsse Flüssignahrung, die sie in den Waben einlagern. Severin Bigler

Varroamilbe macht den Imkern das Leben schwer

Ein allgegenwärtiges Imker-Problem ist die Varroamilbe. Mittlerweile hause der hartnäckige Schädling bereits in allen Schweizer Bienenstöcken. Mit einigen Kniffen könne man die Milbe jedoch so weit in Schach halten, dass der Schaden sich in Grenzen halte. «Es ist sehr mühsam, wenn ein Imker die Milbe nicht gezielt bekämpft», sagt Frey. Dann könne sie sich ungehindert vermehren.

Frey zieht ein Brett aus dem unteren Teil des Bienenkastens. Darauf sind einige gelbe Pollentupfen zu sehen, daneben sieht man auch kleine braune Punkte. Mit der Lupe, die ebenfalls zu Freys Grundausstattung gehört, zählt er die braunen Punkte auf der Unterlage aus. Er nickt zufrieden. Die Milbe lässt das Jungvolk zurzeit grösstenteils in Ruhe. Damit das so bleibt, legt er jeweils einen mit Ameisensäure getränkten Behandlungsdispenser in den Kasten. Dieser tötet zwar die Milben, lässt die Bienen aber unbeschadet. «Ein anderes wirksames Mittel gibt es nicht», sagt Frey. Ausser man nehme die Waben heraus und lasse die Bienen wieder neue bauen. «Denn die Varroa sitzt zu über 80 Prozent in der Brutwabe», so Frey.

In Freys Sätzen greifen Zahlen, Geschichten und Zusammenhänge der Bienenzucht wie Zahnräder ineinander. Das liegt wohl zum einen daran, dass er als Hilfsimkerlehrer im Imkerverein Bezirk Dielsdorf arbeitet und dort Neulinge unterrichtet; und zum anderen, dass er sich seit seiner Kindheit mit den kleinen Tieren beschäftigt. «Die Bienen lehren uns so vieles auch für uns selbst», sagt er.

«Summ-Pause»: Über den Winter herrscht hier Ruhe. Severin Bigler

Die Bienen heizen den Bienenstock auf rund 30 Grad

Obwohl die Imkerei sich stark von seinem Berufsalltag unterscheide, wende er doch auch technische Hilfsmittel an. So zieht er, nachdem er die Bienen gefüttert hat, sein Handy aus der Tasche und dokumentiert die Fütterung der Tiere. Da die App mit der Wettervorhersage verbunden ist, weiss er, was die Tiere brauchen, auch die Varroa-Vermehrung wird ihm so vorhergesagt. Was die Bienen aber tun werden, ist am Ende der Königin überlassen.

In den kommenden Wintermonaten ist der Hauptauftrag des Bienenvolks, dafür zu sorgen, dass die Königin überlebt. Deshalb formen sie eine Traube um die Königin und temperieren den Stock auf 25 bis 30 Grad. «Immer wieder wechseln die Bienen ihren Platz. Die von innen gehen raus und die von aussen kommen wieder rein», sagt Frey. Dazwischen ernähren sie sich von ihrem angelegten Wintervorrat. In der kommenden Zeit wird Frey nur noch selten bei den Bienen sein. Das meiste sei nun dem Laufe der Natur und den Bienen überlassen. Im Frühling werde sich zeigen, ob die Bienen ihr Ziel erreicht und den Winter überlebt haben.