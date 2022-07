An der Primarschule Oberengstringen gibt es nun eine Schulinsel

Oberengstringen Entlastung für Lehrpersonen und Kinder: Auf der Schulinsel stehen die individuellen Bedürfnisse im Vordergrund Seit knapp einem Jahr läuft das Pilotprojekt Schulinsel in Oberengstringen. Das zusätzliche Angebot habe sich bereits gut im Schulalltag integriert und sei sowohl für die Lehrpersonen als auch für die Schulkinder eine Unterstützung, erzählt Schulinselleiterin Katrin Baumgartner. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Schulleiterin Sabine Gartenmann (links) und Schulinselleiterin Katrin Baumgartner (rechts) im Arbeitsraum der Schulinsel. Severin Bigler

Zum Schuljahr 2021/22 startete die Primarschule Oberengstringen das dreijährige Pilotprojekt Schulinsel. Ziel des zusätzlichen Angebots ist es, die Lehrpersonen sowie die Kinder im Schulalltag zu entlasten. «Wir haben in der Lehrerschaft festgestellt, dass wir im Unterricht zunehmend mit herausfordernden Situationen zu kämpfen haben», sagt Sabine Gartenmann, Schulleiterin der Schulhäuser Goldschmied-Sunnerai-Halde-Lanzrain.

Kinder mit besonderen Struktur- und Lernbedürfnissen würden Lehrerinnen und Lehrern sehr viel Zeit und Energie kosten. «Wenn beispielsweise Kinder soziale Konflikte mit in den Unterricht bringen, in persönlichen Krisen stecken oder durch herausforderndes Verhalten regelmässig den Unterricht stören, ist ein geregelter Unterricht nicht mehr möglich», sagt Gartenmann.

«Wir wollten eine konstruktive Lösung, die uns alle weiterbringt und die Situation für das einzelne Kind, für die Lehrperson sowie für die ganze Klasse verbessert. So sind wir auf die Idee der Schulinsel gekommen.»

Im Vergleich zu den Schulsozialarbeiterinnen, die den Kindern eher eine längerfristige und terminbasierte Unterstützung bieten würden sowie die Elternberatung übernehmen, solle die Schulinsel in akuten Krisen schnell Hilfe leisten, indem sie während den Öffnungszeiten jederzeit spontan Kinder empfangen könne, sagt Gartenmann.

Auch Basteln ist auf der Oberengstringer Schulinsel eine Beschäftigungsmöglichkeit. Severin Bigler

«Es war aber von Anfang an klar, dass es ein ergänzendes Angebot werden soll und bereits bestehende Angebote nicht gestrichen werden sollen», sagt sie. Per August 2021 konnte das Projekt dann mit Schulinselleiterin Katrin Baumgartner gestartet werden – sie ist alleine für die Schulinsel zuständig. Obwohl die Schulinsel auf dem Areal der Primarschule Goldschmied-Sunnerai-Halde-Lanzrain liegt, können auch Lehrpersonen der Primarschule Rebberg-Gubrist auf das Angebot zurückgreifen.

Ein ruhiges Setting zum Arbeiten

Die Schulinsel ist während der Schultage jeweils von acht bis zwölf Uhr geöffnet und befindet sich in der ehemaligen Hauswartwohnung mitten auf dem Schulgelände. Besonders wichtig ist der sogenannte Arbeitsraum, der mit einigen Pulten und Tischen ausgestattet ist. Daneben gibt es noch einen Spiel- und Entspannungsraum, eine Küche, die auch als Malatelier genutzt wird, und ein Badezimmer, das zurzeit im Dschungel-Look dekoriert ist.

Als alternativer Lernort ist die Schulinsel ein Teil des Schulangebots und keine separate Massnahme. «Die Kinder haben auf der Schulinsel die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, ihr Verhalten und die Lernsituation zu reflektieren sowie auch neue Lösungsideen zu erarbeiten», sagt Baumgartner. Die Gründe, weshalb sie in die Schulinsel kommen, seien oftmals sehr unterschiedlich.

Unangekündigt dürfen die Primarschüler aber nicht auftauchen: Entweder werden Schulinsel-Besuche bereits im Voraus vereinbart oder Baumgartner erhält von der zuständigen Lehrperson einen Anruf und holt das Kind dann nach Möglichkeit ab. Laut ihr geht es keineswegs darum, dem Kind in der Schulinsel einfach eine Auszeit zu geben. «Grundsätzlich möchten wir den Kindern ein ruhiges Setting zum Arbeiten beziehungsweise zum Lernen bieten», sagt sie.

Schulinselleiterin Katrin Baumgartner im Spiel- und Entspannungsraum der Schulinsel. Severin Bigler

«Der Spiel- und Entspannungsraum sowie die Küche mit der Malwand sind aber wichtig, um in jeder Situation auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Kinder eingehen zu können.» Wenn ein Kind beispielsweise gerade aus einem Konflikt herausgeholt wurde, lasse sein Gemütszustand in den meisten Fällen nicht zu, direkt mit dem Lernen zu beginnen.

«Es gibt auch Kinder, die überfordert sind und gezielt entlastet werden müssen», sagt Baumgartner. Das Ziel sei immer, die Kinder so schnell wie möglich wieder in die Klasse zu integrieren. So bleiben die meisten Kinder nur ein paar wenige Stunden auf der Schulinsel. Einige werden aber auch über mehrere Wochen oder Monate betreut.

Fortschritt mit gegenseitigem Vertrauen

Baumgartner leitet die Schulinsel nach dem Prinzip der Neuen Autorität. Zentral dabei ist, im Schulalltag präsent zu sein sowie die Beziehung zum Kind zu festigen. «Wir möchten den Kindern eine sichere Umgebung bieten, damit sie ihr Potenzial entfalten können. So begegnen wir den Kindern einerseits verständnisvoll, weil wir wissen, dass sie für ihr Verhalten gute Gründe haben. Andererseits bleiben wir aber gegenüber unangebrachten Verhaltensweisen beharrlich und teilen unsere Sorge mit», sagt Baumgartner. Schritt für Schritt soll so gemeinsam eine Lösung erarbeitet werden.

Der Arbeitsraum der Schulinsel soll den Kindern die Möglichkeit geben, in einem ruhigen Umfeld ohne Ablenkung zu lernen. Severin Bigler

Momentan besuchen pro Tag durchschnittlich etwa vier Kinder vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse die Schulinsel. Seit Beginn des Schuljahres ist die Anzahl gestiegen – analog zum wachsenden Bedürfnis der Lehrpersonen, diesen alternativen Lernort für einzelne Schüler zu nutzen. «Manchmal kostet es die Lehrpersonen etwas Überwindung, um Hilfe zu rufen und dabei keine Schamgefühle oder Versagensängste zu haben. Das Konzept entlastet jedoch, weil die Lehrperson nicht allein dasteht und den Konflikt auch nicht sofort lösen muss», sagt Baumgartner.

Mit den Lehrpersonen der betroffenen Kinder ist Baumgartner stets in engem Austausch. Auch die Eltern werden regelmässig über aktuelle Entwicklungen bezüglich ihres Kindes informiert.

Die Schulinsel soll bestehen bleiben

Gegen Ende des ersten Projektjahres zeige sich ein eindeutiges Bild, sagt Baumgartner: Die Schulinsel und die damit verbundene Entlastung werde von vielen Lehrpersonen sehr geschätzt. Auch seitens der Eltern und Kinder seien die bisher erhaltenen Rückmeldungen positiv ausgefallen.

Das Badezimmer wurde in einen kleinen Dschungel verwandelt. Severin Bigler

«Wir sehen bereits jetzt den Wert und den Gewinn für die Qualität unserer Schule»,

sagt Schulleiterin Gartenmann. Beide sind sich einig, dass die Schulinsel auch nach Ablauf der Pilotphase bestehen bleiben soll. «An anderen Orten in der Region wie Birmensdorf oder Urdorf gibt es bereits seit längerer Zeit eine Schulinsel, was auch ein Grund dafür ist, dass ich an das Bestehen unserer Schulinsel glaube», sagt Gartenmann.

Gartenmann und Baumgartner wünschen sich, die Schulinsel in Zukunft auch nachmittags öffnen zu können. Am Nachmittag seien die Kinder meist müder und hätten deshalb mehr Mühe, sich zu konzentrieren und schwierige Situationen zu meistern, sagt Baumgartner. «Für die Lehrpersonen und auch die Kinder würde eine ganztägige Schulinsel noch mehr Entlastung bringen.»

