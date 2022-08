Oberengstringen: Natalie Rickli sprach über unsichere Zeiten

Oberengstringen Drei Geschenke für die Schweiz: Natalie Rickli sprach an der Bundesfeier über unsichere Zeiten In ihrer Rede am Sonntag sprach die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) über den Krieg in der Ukraine und darüber, was sie sich für die Schweiz wünscht. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 01.08.2022, 20.29 Uhr

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) sprach an der Oberengstringer Bundesfeier. Virginia Kamm

Das Festzelt beim Parkplatz Zwischen den Hölzern in Oberengstringen war am Sonntag voll. Nicht verwunderlich, angesichts der prominenten Rednerin der diesjährigen Bundesfeier. Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) sprach vor den Gästen über die Zukunft der Schweiz. Die Oberengstringer Bundesfeier fand wie schon in den letzten Jahren einen Tag vor dem Nationalfeiertag statt.

Vor dem offiziellen Teil der Feier sorgte die Partyband Habakuk mit ihren Rock-'n'-Roll-Liedern für Stimmung. Die Ortsparteien waren für die Verpflegung zuständig. Gemeindepräsident André Bender (SVP) hiess die Anwesenden schliesslich willkommen. In seiner Ansprache betonte er die Wichtigkeit des Zusammenhalts in der Schweiz.

Die Partyband Habakuk spielte Rock-'n'-Roll-Lieder. Virginia Kamm

Zudem liess er die Gelegenheit nicht aus für einen Seitenhieb gegen die letztjährige Rednerin, Nationalrätin Jacqueline Badran (SP): Vielleicht habe das schlechte Wetter an der Bundesfeier letztes Jahr ja an der Rednerin gelegen, sagte er, wofür er Gelächter, aber auch empörte Stimmen aus dem Publikum erntete.

Rickli sprach auch über erneuerbare Energien

Nun freue er sich, ein «politisches Schwergewicht» begrüssen zu dürfen, sagte Bender. «Es ist immer wieder schön, zusammenzukommen und den Geburtstag der Schweiz zu feiern», sagte Natalie Rickli darauf in ihrer Rede. Dies nicht mit pompösen Militärparaden, sondern mit gemütlichen, familiären Feiern. «Die Art und Weise, wie wir unseren Nationalfeiertag begehen, sagt viel über die Schweiz aus», sagte sie. Unser Land sei von unten organisiert.

Die Gesundheitsdirektorin schlug aber auch ernstere Töne an und sprach über die Coronapandemie sowie über den Krieg in der Ukraine. «Wir leben in Zeiten, die so unsicher sind wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr», sagte sie. Deshalb sei es besonders wichtig, «ideologische Scheuklappen» abzulegen und einen Blackout zu verhindern, was die Versorgungssicherheit mit Strom und Energie angehe. «Das heisst, dass wir unsere bewährte und sichere Stromversorgung nicht fahrlässig aufs Spiel setzen sollten und den Ausbau bei der Wasserkraft und der Solarenergie nicht durch unnötige Einsprachen behindern, sondern konsequent vorantreiben müssen.»

Um in diesen schwierigen Zeiten vorwärtszukommen, schenke sie der Schweiz drei Dinge, sagte Rickli. Einerseits eine Schachtel Selbstbewusstsein, zweitens eine Flasche Mut und drittens einen Strauss von eigenverantwortlichen Bürgerinnen und Bürgern. Sie sagte:

«Wir sollten als Schweizerinnen und Schweizer nicht den Anspruch haben, alle Probleme dieser Welt zu lösen. Es reicht vollkommen, wenn wir unsere eigenen Probleme anpacken.»

Nach ihrer Rede erhielt Rickli vom Gemeindepräsidenten zwei Flaschen Oberengstringer Wein geschenkt. Danach folgte das Singen des Schweizerpsalms. Auf das geplante Höhenfeuer verzichtete die Gemeinde. Dies, weil sie wegen der anhaltenden Trockenheit kürzlich ein allgemeines Feuerverbot erlassen hatte.

Ricklis Rede kam bei den Gästen gut an. «Mir hat vor allem gefallen, wie ausführlich sie war», sagte ein Besucher. Etwas kritischere Worte fand Flavio Lustenberger, Präsident der Oberengstringer SP: «Ich fand die Rede gut, mir hat die von Jacqueline Badran aber besser gefallen, weil sie weniger oberflächlich war», sagte er. Dass wir zuerst unsere eigenen Probleme lösen und erst dann anderen helfen sollten, könne er nicht nachvollziehen.

Bender zeigte sich zufrieden mit der Feier: «Wir haben nicht mit so vielen Besucherinnen und Besuchern gerechnet», sagte er. Und auch Rickli dürfte ein positives Bild der Gemeinde in Erinnerung behalten. «Die Stimmung hier ist wirklich gut und die Leute scheinen mit dem Dorf verbunden zu sein», sagte sie.

