Das Café zieht im Januar ins Oberengstringer Zentrum ein

Oberengstringen Der neue Begegnungsort nimmt Form an: Das Café Bella Strega soll Ende Jahr eröffnet werden Das Schmuckgeschäft ist bereits umgezogen. Nun ist das Café Bella Strega, das Herzstück des Zentrums Oberengstringen, am Entstehen. Eine Zwischenbilanz zur Zentrumsumgestaltung. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 17.09.2021, 15.26 Uhr

Willkommen im Oberengstringer Zentrum: Hier wird sich in den kommenden Monaten einiges verändern. Lydia Lippuner

Noch stehen die Baugerüste beim Zentrum Oberengstringen. Diese sollen jedoch bald abgebaut werden. «Die Fenster beim Zentrumssaal sind bereits ausgetauscht, nun müssen nur noch kleine Abschlussarbeiten an der Fassade gemacht werden», sagt André Bender (SVP), der als Gemeindepräsident von Amtes wegen im Verwaltungsrat der Zentrum Oberengstringen AG Einsitz nimmt. Mit der Fenstersanierung sei der erste Schritt zur Umgestaltung des Zentrums Oberengstringen getan.



Dieses Gerüst soll weichen. Die Fenster des Oberengstringer Zentrums wurden ausgewechselt. Im Innern des Zentrums sind noch einige Baustellen anstehend. Lydia Lippuner

Als Nächstes soll nun die Amavita-Apotheke umziehen und die seit Juli leer stehenden Räume des ehemaligen Restaurants La Candida beziehen. Der Umzug werde gegen Ende November stattfinden, so Bender. Gegenüber dem neuen Standort der Apotheke sind die Handwerker bereits am Arbeiten. Denn hier am Eingang zur Ladengasse wird das italienische Café Bella Strega mit Take-away-Angebot einziehen. Dieses werde wohl im Dezember fertig, sagt Bender. Es soll zum neuen Herzen des Zentrums werden. «Das Café soll ein Begegnungsort werden, an dem sich die Leute austauschen können», sagt Bender. Da das Café bereits am Morgen Getränke ausschenkt und am Abend noch für einen Drink offen sei, bringe es Leben ins neugestaltete Zentrum.



Herzstück des Zentrums: Hier soll das italienische Café Bella Strega mit Take-away-Angebot einziehen. Lydia Lippuner

Im April 2022 sollen die Rochaden abgeschlossen sein

Ursprünglich war die Eröffnung des Cafés bereits früher vorgesehen gewesen, doch da das beim Eingang beheimatete Schmuckgeschäft erst Ende August auszog, kam es zu einer kleinen Verzögerung. «Insgesamt sind wir jedoch zeitlich gut im Rennen», sagt Bender. So rechnet er damit, dass die Hauptmieterin Migros im April 2022 ihre neuen Räumlichkeiten beziehen kann. Damit wären die Rochaden im Einkaufszentrum Oberengstringen vorerst vollzogen.



Vom Restaurant La Candida ist nichts mehr zu sehen: In diese Räumlichkeiten soll die Amavita-Apotheke einziehen. Lydia Lippuner

Zur Erinnerung: Die von langer Hand geplante Migros-Expansion bringt gleich mehrere Veränderungen im Zentrum mit sich. So wird der heutige Standort der Amavita-Apotheke künftig von der Migros übernommen. Darüber hinaus wurden die Räumlichkeiten des ehemaligen Schuhhauses Tiefenbacher neu unterteilt. In den einen Teil ist das Schmuckgeschäft gezogen, das zuvor am Eingang bei der Bushaltestelle ansässig war.

«Wer will einziehen?» Die Hälfte des ehemaligen Schuhgeschäfts ist noch leer. Lydia Lippuner

Die andere Seite des Geschäfts ist noch leer. An der Türe hängt derzeit ein Vermietungsplakat, das Interessierte auffordert, sich bei der Gemeinde zu melden. «Wir hatten einen Interessenten, der leider abgesprungen ist. Nun suchen wir weiter», sagt Bender. Die anderen Geschäfte in der Ladengasse wie die Post, der Schuh- und Schlüsselservice, das Coiffure-Geschäft Coiffina, der Kiosk und Denner werden an den angestammten Plätzen bleiben.



Coiffeur, Post, Kiosk, Schuhmacher und Denner bleiben an ihren angestammten Plätzen im Erdgeschoss. Lydia Lippuner

Im Obergeschoss gibt es ebenfalls eine Neuerung. Dort wurden die WCs der Zentrumssäle saniert und eine behindertengerechte Toilette eingebaut. «Die sanitären Anlagen waren bereits über 50 Jahre alt. Bei Veranstaltungen merkte man immer wieder, dass behindertengerechte WCs notwendig sind», sagt Bender. So sei klar gewesen, dass man die Toiletten bei der nächsten Sanierung auch rollstuhlgängig bauen müsse. Zum Abschluss der Bauarbeiten im Zentrum soll ein neues Schriftkonzept die unterschiedlichen Schriftzüge an den Läden ersetzen.



Vorschlag für den Dorfplatz entstand aus den verschiedenen Ideen

Damit sind die Arbeiten beim Einkaufszentrum aber noch lange nicht abgeschlossen. So tüftelten vor bald zwei Jahren insgesamt 40 Studenten der Hochschule für Technik Rapperswil während mehrerer Wochen an möglichen Neugestaltungen für den Dorfplatz. Im Anschluss widmete sich eine Arbeitsgruppe der Gemeinde diesen Plänen. «Aus den verschiedenen Ideen haben wir einiges herausgenommen und daraus einen Vorschlag für die Neugestaltung des Dorfplatzes erstellt», sagt Bender.



Diese sei jedoch momentan auf Eis gelegt, da zuerst noch die Sanierung des 58-jährigen Gemeindehauses anstehe. «Wir können nicht den Dorfplatz umbauen und danach mit den schweren Maschinen für den Umbau des Gemeindehauses auf den Platz fahren», sagt Bender.

In die Jahre gekommen: Das Oberengstringer Gemeindehaus ist bereits 58-jährig. Lydia Lippuner

Für die energetische Sanierung des im kantonalen Inventar der schützenswerten Bauten stehenden Gebäudes will der Gemeinderat an der nächsten Gemeindeversammlung einen Projektkredit beantragen. Im nächsten Jahr soll dann der Baukredit folgen. «Wir müssen in den nächsten Jahren die Brüstung, die Storen sowie die Fenster sanieren», sagt Bender. Er rechnet damit, dass die Bauarbeiten bis etwa 2024 andauern. Erst wenn die Sanierung über die Bühne gegangen ist, könne sich die Gemeinde dem Umbau des Dorfplatzes widmen.