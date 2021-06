Ein Buch von Ewald Arenz – Bibliothekentipp aus Oberengstringen

Oberengstringen «Dieser Sommer hat Spuren hinterlassen» – Eine Lektüre mit Tiefgang Bettina Hablützel von der Bibliothek Oberengstringen empfiehlt das Buch «Der grosse Sommer» von Ewald Arenz. Ein Buch über das Erinnern. Brigitte Spiess* 29.06.2021, 04.30 Uhr

«Das Buch berührt auf eine sehr persönliche Weise, wenn man es zulassen will», sagt Bettina Hablützel von der Bibliothek Oberengstringen. Bild: zvg / Stefan Bucher

Bettina Hablützel arbeitet seit gut zwei Jahren als stellvertretende Bibliotheksleiterin in der Bibliothek Oberengstringen. Sie freut sich über den Sommer, über das Schwimmen im Zürichsee und laue Sommerabende. In der Bibliothek ist sie unter anderem für die Romane und Sachbücher der Oberstufe zuständig. Heute empfiehlt sie ein Buch für Erwachsene.



Warum hast Du zu diesem Buch gegriffen?

Bettina Hablützel: Das Cover des Buches hat mich sofort angesprochen. Es zeigt einen kraftvollen Sprung ins Wasser. Was kann im Sommer schöner sein? Zudem wurde der Autor, Ewald Arenz, bereits 2019 mit seinem Buch «Alte Sorten» immer wieder lobend erwähnt. Eigentlich wollte ich bereits dieses Buch lesen, kam jedoch nie dazu. Deshalb wollte ich mir nun sein neues Buch auf keinen Fall entgehen lassen.

Worum geht es in diesem Buch, und welches sind die wichtigsten Themen, die angesprochen werden?

Friedrich, der Ich-Erzähler, erinnert sich als Erwachsener an den grossen Sommer, der ihn für immer geprägt hat. Der jugendliche Friedrich ist in diesem Sommer bei wichtigen Prüfungen durchgefallen und muss nun während der Sommerferien für Nachprüfungen büffeln. Zum Glück hat er nahe Freunde und eine grosse Familie, in der auch die Grosseltern eine wichtige Rolle spielen. So handelt dieses Buch von Freundschaft und Familie. Da Friedrich über Leichtigkeit und jugendlichen Humor verfügt, hat das Buch eine gewisse Komik. Gleichzeitig ist es feinfühlig geschrieben und lässt manche Dinge unausgesprochen. Das mochte ich sehr. Es ist zudem ein Buch über das Erinnern. Der erwachsene Friedrich erkennt rückblickend, dass dieser Sommer deutliche Spuren in ihm hinterlassen hat. Das Buch wirft in diesem Zusammenhang die Frage auf, wie aus uns der Mensch geformt wird, der wir als Erwachsener sind. Die Gedanken darüber wirken lange nach. So berührt das Buch auf eine sehr persönliche Weise, wenn man es zulassen will. Meine Einschätzung ist, dass man diesen Aspekt des Buches auch ausblenden kann. Auch diese Freiheit, die das Buch zulässt, mag ich sehr.

Wurden Deine Erwartungen erfüllt?

Ja, soweit ich überhaupt Erwartungen hatte. Im Grunde genommen war ich einfach neugierig. Diese Neugierde konnte ich stillen und dabei eine sehr schön erzählte und anregende Geschichte lesen.

Wem würdest Du dieses Buch weiterempfehlen?

Es ist ein Buch für Erwachsene, obwohl die Handlung hauptsächlich in der Jugendzeit spielt. Das Buch liest sich flüssig, ist nebst Unterhaltung jedoch auch Lektüre mit Tiefgang. Wer das mag, sollte wirklich zugreifen.

Der grosse Sommer. Roman von Ewald Arenz. Du-Mont-Verlag, 2021, 320 Seiten, ISBN: 978-3-8321-8153-6.



*Brigitte Spiess ist die Leiterin der Bibliothek Oberengstringen.