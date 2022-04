Oberengstringen «Die Zeichnungen sind gleichzeitig grob und zart»: Bibliothekarin empfiehlt neuen Verdingkind-Comic von Lika Nüssli Die Oberengstringer Bibliothekarin Brigitte Spiess stellt den Comic «Starkes Ding» von Lika Nüssli vor, der von einem Verdingkind erzählt. Bettina Hablützel * Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es ist ein Buch für Erwachsene, die sich mit sozialen Themen befassen, vielleicht sogar in ihrem Umfeld mit der Thematik Verdingkinder zu tun haben», sagt Brigitte Spiess über «Starkes Ding». zvg/Stefan Amrein

Brigitte Spiess befasst sich in der Bibliothek Oberengstringen mit der Auswahl von Comics, Mangas und Graphic Novels für Erwachsene. Sie liebt das Landleben und ihre Zwergziegen Nera und Zora. Gerne wandert sie im Toggenburg – und freut sich immer, wenn sie einem Alpabzug begegnet.

Welches Buch hast du ausgesucht?

Brigitte Spiess: Meine Wahl fiel auf «Starkes Ding», den neusten Comicband der Schweizer Künstlerin Lika Nüssli.

Wie bist Du auf diesen Titel gestossen?

Kürzlich besuchte ich in Zürich eine Buchpräsentation, bei der die Künstlerin ihr neues Buch vorstellte. Im Interview berichtete sie, wie ihre Graphic Novel entstanden ist. Lika Nüssli war im Ausland und hatte mehrere Wochen Ausgangssperre wegen der Pandemie. Im Altersheim in der Schweiz erging es ihrem Vater ähnlich. So haben sie regelmässig lange telefoniert. Es entstanden viele Notizen und Skizzen zur Kindheit des Vaters. Die Autorin erzählte äusserst berührend, wie sie und ihr Vater sich angenähert haben. Sie erklärte auch, wie der dicke Band aufgeteilt ist: Schnüerlischrift für die Kindheit zu Hause und Sprechblasen mit Grossbuchstaben für die Jahre des Verdingtseins.

Um was geht es in diesem Comic?

Gezeigt werden die Kindheitserinnerungen des Toggenburger Bauernbuben Ernst in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Als eines von sieben Geschwistern, die sehr arm, aber in einer intakten Familie, aufwachsen, packt Ernstli von klein auf mit an. Gerne ist er für die Hühner und das Vieh zuständig. Ernst wird als Zwölfjähriger an ein Bauernpaar verdingt, wo er viel und hart arbeiten muss. Er hat Hunger, wird geschlagen und kann oft nicht zur Schule wegen der Arbeit. Viele Bilder, teils doppelseitig und ohne Kommentar, zeigen seinen Alltag. Es werden aber auch kleine Glücksmomente mit Schulkameraden oder bei den seltenen Besuchen zu Hause bei der geliebten Familie festgehalten. Ernst will lange durchhalten und beweisen, dass er stark ist und alles schafft. Nach vier Jahren bittet er seinen Vater um eine andere Arbeit. Endlich kann er den Hof und den undankbaren Meister verlassen.

Wem würdest du dieses Buch empfehlen?

Es ist ein Buch für Erwachsene, die sich mit sozialen Themen befassen, vielleicht sogar in ihrem Umfeld mit der Thematik Verdingkinder zu tun haben. Die schwarz-weissen Zeichnungen sind gleichzeitig grob und zart. Einzelne erinnern an die naiven Landschaftsmalereien aus der Ostschweiz. Wer sich darauf einlässt, entdeckt viele Details und kann sich in das Leben des Bauernbuben Ernst versetzen.

Starkes Ding. Die Geschichte eines Verdingkindes, basierend auf den Erinnerungen meines Vaters von Lika Nüssli Zürich, Edition Moderne, 2022. 232 Seiten. Übrigens: Im Cartoon-Museum in Basel wird noch bis am 29. Mai 2022 unter dem Titel Im Taumel das vielfältige Schaffen von Lika Nüssli gezeigt.

* Bettina Hablützel ist stellvertretende Leiterin der Bibliothek Oberengstringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen