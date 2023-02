Die Stimmberechtigten entscheiden über die Befugnis der Behörden

Oberengstringen Die Stimmberechtigten entscheiden über die Finanzkompetenz des Gemeinderats Am 12. März bestimmen die Oberengstringer, ob der Gemeinderat künftig zu mehr Transparenz gezwungen wird. Die Ortsparteien lehnen die Einzelinitiative von Artur Terekhov ab. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 27.02.2023, 14.53 Uhr

Von der Initiative wären Liegenschaften des Finanzvermögens betroffen. Das sind in Oberengstringen Gebäude wie das Rebhüsli, die Geschäftslokale des Zentrums und Mietwohnungen für Privatpersonen. Severin Bigler

Soll der Gemeinderat künftig an die kurze Leine genommen werden, wenn es um Immobiliengeschäfte des Finanzvermögens geht? Darüber entscheiden die Oberengstringer Stimmberechtigten am 12. März. Am Abstimmungssonntag, an dem weder kantonale noch nationale Vorlagen zur Abstimmung vorliegen, stimmen sie über die Initiative mit dem Titel: «Stärkung der direkten Demokratie bei Immobilienausgaben der Gemeinde» ab. Die Einzelinitiative des Juristen Artur Terekhov wird aber von allen Ortsparteien sowie von der Rechnungsprüfungskommission (RPK) abgelehnt.

Zur Erinnerung: Die Initiative soll den Oberengstringer Gemeinderat zu mehr finanzieller Transparenz bei Liegenschaften des Finanzvermögens zwingen. Dazu gehören Immobilien der Gemeinde, die nicht direkt für die Erfüllung von Staatsaufgaben wie etwa Schule oder Verwaltung gebraucht werden. In Oberengstringen handelt es sich dabei um Häuser wie das Rebhüsli, die Geschäftslokale des Zentrums oder Mietwohnungen für Privatpersonen.

Wird die Initiative angenommen, sollen die Oberengstringerinnen und Oberengstringer Stimmberechtigten künftig befragt werden müssen, wenn eine Liegenschaft für mehr als eine Million Franken gekauft oder eine Sanierung für mehr als 500’000 Franken durchgeführt wird. Bis zu diesem Betrag habe der Gemeinderat auch weiterhin freie Hand, heisst es weiter. Derzeit beträgt das Kostendach, über das der Gemeinderat in eigener Kompetenz bestimmen darf, 2 Millionen Franken.

Gemeindepräsident sieht keinen Handlungsbedarf

Gemeindepräsident André Bender (SVP) sagt: «Ich denke nicht, dass wir etwas verstecken.» zvg

Der Oberengstringer Gemeinderat lehnt Terekhovs Initiative ab. «Aus unserer Sicht ist die Initiative unnötig. Wir sehen keinen Handlungsbedarf», sagt Gemeindepräsident André Bender (SVP) auf Anfrage. Ein Blick in die umliegenden Gemeinden zeigt, dass die Finanzkompetenz des Gemeinderats sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Die Nachbargemeinde Unterengstringen erlaubt dem Gemeinderat beispielsweise nur über Sanierungen bis zu einer Höhe von 300’000 Franken zu entscheiden. Doch gemäss Bender hinkt dieser Vergleich: «Da die Gemeinde Oberengstringen viele Liegenschaften des Finanzvermögens hat – wir haben beispielsweise 160 Wohnungen –brauchen wir auch mehr Geld, um diese flexibel zu unterhalten oder zu verkaufen», sagt er. Dabei habe man in den letzten Jahren die theoretisch erlaubte Finanzkompetenz in der Gemeindeordnung nie ausgereizt. Gemäss Mustergemeindeordnung des Kantons Zürich bestimmt jede Gemeinde selbst, welchen Betrag der Gemeinderat für die Liegenschaften des Finanzvermögens ausgeben darf.

Terekhovs Wunsch nach mehr Transparenz ist für Bender nicht nachvollziehbar. Benders Meinung nach wäre die Umsetzung des Anliegens aufwendig und zeitintensiv. «Müssten wir die Geschäfte jeweils vor die Gemeindeversammlung bringen, könnten wir wohl auch die Fristen nicht einhalten», sagt Bender. Er denkt dabei insbesondere an die bei Immobiliengeschäften üblichen Rekursfristen. Zudem seien die Entscheidungen des Gemeinderats bereits jetzt transparent. So seien die geplanten Ausgaben für die Liegenschaften des Finanzvermögens immer im Budget ersichtlich. «Ich denke nicht, dass wir etwas verstecken», sagt er. Der Gemeinderat informiere die breite Bevölkerung sowohl mit dem Engstringer Kurier als auch an den Gemeindeversammlungen über solche Geschäfte.

Bender schlägt direkten Kontakt anstelle einer Initiative vor

Dass die Initiative Terekhovs an der Urne durchkommt, bezweifelt Bender stark. Denn Terekhov ist politisch im Dorf kein unbeschriebenes Blatt. So wurde 2019 in Oberengstringen seine «Anti-Kultur-Initiative», welche die kommunalen Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen auf 100’000 Franken deckeln wollte, deutlich abgelehnt. Ähnlich lief es 2020 mit seiner Initiative, welche die Parkgebühren im Dorf senken wollte.

Zudem fehle Terekhov der Rückhalt in der Politik, sagt Bender: «Da alle Parteien sowie die RPK diese Initiative ablehnen, würde es mich wundern, wenn sie angenommen würde.» Er schlägt vor, dass man anstelle einer Initiative, welche die Gemeinde gut 12'000 Franken kosten würde, auch direkt zu den Behörden gehen könne. «So kann man auch abschätzen, ob das Anliegen auch auf fruchtbaren Boden fällt», sagt Bender. «Wenn eine Idee berechtigt ist, gehe ich davon aus, dass der Gemeinderat gewillt ist, das Thema anzugehen, ohne dass man eine Einzelinitiative einreichen muss.»

Artur Terekhov lancierte die Einzelinitiative «Stärkung der direkten Demokratie bei Immobilienausgaben der Gemeinde» über welche die Stimmberechtigten am 12. März abstimmen werden. Sandra Ardizzone

Auch die SP Oberengstringen sieht keinen Handlungsbedarf. «Es ist uns wichtig, dass der Gemeinderat handlungsfähig bleibt», sagt Flavio Lustenberger, SP-Präsident der Ortspartei. Bei einer Annahme der Initiative würde für die Gemeinde bei Entscheidungen über Immobilien wertvolle Zeit verloren gehen und so teuer oder ganz unmöglich gemacht werden.

Auch Lustenberger argumentiert mit dem Stimmverhalten an vergangenen Abstimmungen. So hätten die Stimmberechtigten im September 2017 mit fast 80 Prozent Ja-Stimmen-Anteil die Totalrevision der Gemeindeordnung angenommen – und damit auch die darin vorgeschlagene Erhöhung der Finanzkompetenz des Gemeinderats.

Derweil findet Terekhov: «Ich halte das Obsiegen für realistisch.» Schliesslich sei bereits voraussehbar, dass am Sonntag mangels kantonaler oder nationaler Vorlagen die Stimmbeteiligung sehr tief sein werde. Was er damit meint, will Terekhov nicht genauer ausführen. Er sagt nur: «Es dürfte sich dabei um ein Rekordtief handeln. Ob ich davon profitiere oder nicht, wird aber erst am Abstimmungssonntag klar.»

