Oberengstringen: Dorfstrasse soll neu gestaltet werden

Oberengstringen 30'000 Franken für Vorprojekt: Die Dorfstrasse soll neu gestaltet werden Weil die Dorfstrasse in einem schlechten Zustand ist, will der Gemeinderat sie sanieren und neu gestalten. Doch zunächst werden noch diverse Leitungen verlegt. Boubacar Sarr 16.12.2022, 05.00 Uhr

Weil die Dorfstrasse viele Risse hat, soll der Strassenbelag erneuert werden. Themenbild: Urs Byland

Die Dorfstrasse in Oberengstringen, die von der Zürcherstrasse bis kurz vor die Limmat verläuft, ist bis auf die letzten Meter vor dem Fluss in einem schlechten Zustand. «Die Belagsoberfläche ist ausgewaschen und mit vielen Rissen durchzogen, welche in den letzten Jahren immer wieder behelfsmässig vergossen werden mussten», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Diese Risse wiederum würden den Strassenoberbau der Dorfstrasse laufend schwächen.

Die notwendige Sanierung im Abschnitt Zürcher- bis Allmendstrasse nimmt der Gemeinderat zum Anlass, auch die Gestaltung des Strassenraums neu zu überdenken und zu optimieren. «Insbesondere sollen die Kreuzungen für die Fussgängerinnen und Fussgänger sowie auch für die Schulkinder sicherer gestaltet werden», schreibt der Gemeinderat weiter. Er hat deshalb für die Ausarbeitung eines Vorprojekts 30’000 Franken genehmigt und das Ingenieurbüro Landis AG aus Geroldswil damit beauftragt.

Zunächst stehen verschiedene Arbeiten in der Strasse an

Als die Limeco in den vergangenen Jahren für ihr Fernwärmenetz in der Strasse Leitungen verlegte, wurden nur provisorische Belagsarbeiten vorgenommen im betroffenen Perimeter. Denn bevor die Neugestaltung angegangen wird, muss die Strasse voraussichtlich erneut aufgerissen werden. So beabsichtige die Wasserversorgung, ihre Versorgungsleitung aus dem Jahr 1979 zu ersetzen, schreibt der Gemeinderat. Ein kleinerer Teil stamme sogar noch aus dem Jahr 1963 und müsse dringend ersetzt werden, damit keine Leitungsbrüche entstünden.

Weiter hätten auch die Energie 360° AG sowie die Elektrizitätswerke des Kanton Zürich (EKZ) angekündigt, ihre Leitungen ersetzen oder vergrössern zu wollen. Und auch die Swisscom und die UPC Cablecom würden beabsichtigen, ihr Glasfasernetz auszubauen.