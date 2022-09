Biersommelier-WM: Titel geht ins Tessin und nicht ins Limmattal

Oberengstringen Die Aromen wurden zur Stolperfalle: Biersommelier Claude Preter verpasst das WM-Finale Der Oberengstringer Bierexperte war wegen einer Erkältung am Wettkampf am Sonntag in München nicht in Topform. Er lobt seinen Kollegen und Lägerebräu-Chef Lukas Porro, der die Final-Runde erreichte. Freuen tut sich Preter für den Schweizer Weltmeister. Giuliano Genoni aus dem Tessin holte sich den Sieg. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 12.09.2022, 16.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anstossen auf den Sieg geht nicht: Claude Preter aus Oberengstringen verpasste den Einzug in die Final-Runde an der Biersommelier-Weltmeisterschaft in München vergangenen Sonntag. Sandra Ardizzone

Die Schweiz hat einen Biersommelier-Weltmeister. Giuliano Genoni aus dem Tessin liess 80 Kontrahentinnen und Kontrahenten aus 18 verschiedenen Nationen hinter sich und schaffte es am Sonntag in München auf Platz 1. Am Wettkampf mit dabei waren sechs weitere Landsleute, die wie Genoni zur Schweizer Biernationalmannschaft gehören und in den vergangenen Wochen gemeinsam für den grossen Event übten.

Dazu gehört auch Claude Preter aus Oberengstringen. Der 46-Jährige ist der fünftbeste Biersommelier der Schweiz. Weil er an den Schweizer Meisterschaften 2021 so gut abschnitt, qualifizierte er sich automatisch für die WM in München. Das Glück war ihm am 11. September jedoch nicht hold.

Erkältung liess ihn schwächeln

Die verschiedenen Bierstile erkannte er ohne grosse Mühe und auch der Theorietest stellte kein Problem dar. «Doch beim Erkennen der typischen Bieraromen und auch Fehlgeschmäcker habe ich komplett versagt und nur das Minimum erreicht», sagt Preter am Montagmorgen auf der Fahrt zurück in die Schweiz. Sein Scheitern hänge wohl auch mit der Erkältung zusammen, welche er sich am Wochenende geholt habe. Überdies sei der Wettbewerb äusserst anspruchsvoll gewesen. «Die Geschmäcker waren ganz fein spürbar und sehr verdünnt im Bier. Eines enthielt zum Beispiel Honig-Rosen», erzählt Preter, der als regionaler Verkaufsleiter für Feldschlösschen arbeitet.

Besser erging es seinem ehemaligen Feldschlösschen-Kollegen und Freund Lukas Porro aus Zürich. Der Chef der Wettinger Brauerei Lägerebräu zeigte in den Vorrunden eine starke Leistung und qualifizierte sich neben Giuliano Genoni und sieben anderen Biersommeliers für das Finale. «Es ist unglaublich, was Lukas in den Vorrunden abgeliefert hat. Er hat etwa neun von zehn Aromen herausgeschmeckt. Und auch seine Leistung im Finale war brutal. Seine Präsentation hat mir sehr gut gefallen», sagt Preter über seinen Freund, der mit ihm heimreist. Doch auch die anderen Biersommeliers seien extrem stark gewesen.

Lukas Porro am Training der Biersommelier-Nationalmannschaft bei Lägerebräu auf der Wettinger Klosterhalbinsel. Der Lägerebräu-Chef gehört zu den neun besten Biersommeliers der Welt. Henry Muchenberger

«Wenn ich in der Jury gesessen wäre, hätte ich mich wohl schlecht entscheiden können», sagt Preter. «Klar wollte ich gewinnen, wenn ich es schon ins Finale schaffe», sagt Lukas Porro. Er sei schon etwas traurig, dass es nicht geklappt habe. Preter kann sich eine kleine Stichelei nicht verkneifen und sagt zum Lägerebräu-Chef: «Wenn ich dir schon extra den Vortritt lasse, wirst du nicht mal Erster.»

Wettkampf und Klassenfahrt in einem

Freuen tun sich die beiden für ihren Nationalmannschaftskollegen Giuliano Genoni. «Er hat den Sieg mehr als verdient», finden Preter und Porro. Auch wenn die Bierexperten leer ausgingen, genossen sie den Anlass und die gute Atmosphäre. «Wir hatten den Plausch. Es war eine lässige Veranstaltung auf hohem Niveau», sagt Preter. Die Stimmung habe trotz der kompetitiven Situation an eine Klassenzusammenkunft erinnert. Alle Teilnehmenden seien freundschaftlich und kollegial gewesen. «Man kann wirklich sagen, dass Bier verbindet.»

Jetzt geht es für Preter und Porro zurück in den Arbeitsalltag. Doch das nächste gemeinsame Projekt haben die Männer bereits geplant. Seit der Pandemie-Zeit drehen die beiden unter dem Namen «Porro Preter Piär» kulinarische Videos zum Thema Bier und besuchen dabei schöne Orte, Gastronomen, Restaurants oder Bäckereien.

«Wir zeigen den Leuten, welche Biere zu welchen Speisen passen», sagt Preter. Ihr nächstes Video wollen sie verschiedenen Glaces widmen. Die Biersommeliers finden: «In den Köpfen der Leute sind Bier und Glace ganz weit entfernt. Doch in unseren stecken ganz viele herrliche Kombinationen, die wir mit anderen teilen wollen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen