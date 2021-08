Oberengstringen Der Rockstar der Linken lockte viele Zuhörer an die 1.-August-Feier Das Festzelt bei der Badi zwischen den Hölzern war zum Bersten voll. SP-Nationalrätin Jacqueline Badran zog die Zuhörerinnen und Zuhörer trotz der Länge ihrer Rede in ihren Bann. Lydia Lippuner 01.08.2021, 19.27 Uhr

Für Gemeinnützigkeit, Freiheit und gemeinsamen Bodenbesitz: SP-Nationalrätin Jacqueline Badran lieferte eine politische Rede in Oberengstringen. Lydia Lippuner

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran betrat das Podium im Festzelt bei der Badi zwischen den Hölzern. Sie stellte gleich zu Anfang klar: «Ich halte lieber 1.-August-Reden als 1.-Mai-Reden. Denn am 1. Mai redet man zu den eigenen Leuten und hier zu allen.» Mit allen war in Oberengstringen ein bis auf den letzten Platz gefülltes Zelt gemeint. Die Helfer mussten vor der Rede sogar noch zusätzliche Bänke und Tische aufstellen. Gemeinderat René Beck (CVP), sagte, er habe viele Leute erwartet, aber diese Menge überrasche ihn trotzdem. Der Vorrat von gut 200 Bratwürsten war jedoch schon vor der Rede beinahe aufgebraucht.

«Die Leute kommen raus und geniessen die Geselligkeit wieder», sagte Beck. Auch Gemeindepräsident André Bender (SVP) freute sich, dass die Bundesfeier so viele Leute anzog. «Der Zusammenhalt von uns Menschen ist wichtig, deshalb braucht es auch eine 1.-August-Feier», sagte er in seiner Moderation. Danach übergab er Badran, die von der Oberengstringer SP eingeladen worden war, das Wort.

Gemeindepräsident André Bender (SVP) moderierte den Abend. Lydia Lippuner

Schlacht am Morgarten zeigt Schweizer Urprinzipien auf

Badran relativierte gleich zu Beginn den Gründungsmythos von Wilhelm Tell. Das sei zwar eine tolle Geschichte, mit der sich jeder und jede identifizieren könne. Es gebe jedoch eine andere Geschichte, die ihrer Ansicht nach noch besser zeige, was die Schweiz ausmache. Es sei die Geschichte über die Schlacht am Morgarten. Diese sei überdies auch historisch verbrieft. Die Politikerin und Unternehmerin erklärte, wie die Schlacht am Morgarten die Bürgerlichen unter anderem von der Abgabe des Zehnten befreit habe. Die Geschichte zeige das Urschweizer Prinzip der Gemeinnützigkeit auf, das über dem Prinzip des Eigennutzes stehe.

Bei der Schlacht sei es auch darum gegangen, dass der Boden allen gehöre. Denn ohne gemeinsamen Bodenbesitz gebe es keine direkte Demokratie, führte Badran weiter aus. Der gemeinsame Bodenbesitz sei der Kern der Schweizwerdung. «Eigentumsverhältnisse sind entscheidend für eine Gemeinschaft», sagte Badran. Sie zog nun rund 700 Jahre nach der Schlacht von Morgarten Bilanz: «Heute besitzen 48 Personen auf der Welt gleich viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Das sollte uns zu denken geben, denn das ist zutiefst unschweizerisch», sagte Badran. Es gelte nun, die demokratische Selbstbestimmung zu verteidigen. «Das hält uns zusammen», sagte sie. Badran stellte auch die Privatisierungsbestrebungen der FDP und SVP in Frage. «Ist das nicht das Gegenteil von bürgerlich?», fragte sie. Genossenschaften seien Kulturgut. In Freiheit selbstbestimmen könne man nur über das, was einem selbst gehört. Badran sagte:

«Das ist kein Mythos, sondern kann als erwiesen angeschaut werden.»

Die Nationalrätin setzte sich dafür ein, dass die Wirte während des Lockdowns keinen Mietzins bezahlen mussten. An der Rede sprach sie ebenfalls vom «Ding», dem Coronavirus, das seit eineinhalb Jahren unser Leben schwer mache und die Bevölkerung entzweien wolle. Das «Ding» zeige wie ein Brennglas, wie entscheidend unter anderem die Grundversorgung , die Gesundheit, die Nahrung oder die Post sei, sagte Badran. Ebendieses «Ding» habe somit wieder den Geist von Morgarten hochgebracht. So wünschte sie zum Abschluss allen einen «‹Ding-freien› sowie landvogt- und zehntenfreien 1. August».

Das Duo Pop Alpin beschallte das Festzelt mit bekannten Schlagern. Lydia Lippuner

Zu scharf oder zu wenig giftig: Meinung über die Rede ging auseinander

Nach der Rede erhoben sich alle Anwesenden für die Nationalhymne. Nachdem das Duo Pop Alpin die letzten Sätze der Hymne gesungen hatte, wechselten sie wieder zu lüpfigen Liedern. Für einige galt dies als eine Aufforderung, wieder ans Buffet zu gehen und sich noch einen Nussgipfel oder ein Bier zu ergattern. Frisch gestärkt, wurde an einigen Tischen über die Rede diskutiert. Die Meinungen gingen auseinander.

Für manche war Badran zu polarisierend. «Von einer 1.-August-Rede erwarte ich nicht so viel Politik», sagte ein Besucher. Eine Seniorin, die rund 50 Jahre in Oberengstringen wohnt und seit vielen Jahren an die 1.-August-Feier geht, sagte: «Das war einmal eine originelle Ansprache.» Sie habe selten eine so gute 1.-August-Rede gehört. Für andere hätte Badran gar noch deutlicher werden können. «Sie hätte gut noch ein wenig giftiger sein können», sagte ein Besucher. Er stand draussen vor dem Zelt und hatte sich die Kapuze hochgezogen, da es bereits während der gut 30-minütigen Rede zu regnen angefangen hatte. Das stellte auch die Verantwortlichen des 1.-August-Feuers vor Herausforderungen. Mit einem Schuss Brennhilfe gelang es ihnen schliesslich, den nassen Berg Holz in Flammen zu setzen.