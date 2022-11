Gemeindeversammlung gibt Budget und Steuerfuss grünes Licht

Oberengstringen Der Kanton hat die Bau- und Zonenordnung bewilligt und die Gemeinde freut sich über einen neuen Defibrillator Der Oberengstringer Gemeindepräsident André Bender (SVP) informierte an der Gemeindeversammlung über verschiedene Neuigkeiten. Und die Stimmberechtigten genehmigten das Budget sowie den Steuerfuss. Lydia Lippuner 22.11.2022, 15.49 Uhr

Gemeindepräsident André Bender (SVP) führte im Alleingang durch die Gemeindeversammlung am Montagabend. Links im Bild Peter Zahnd (FDP). Bild: Lydia Lippuner

Die gute Nachricht der Oberengstringer Gemeindeversammlung vorweg: Das Warten hat ein Ende. Anfang November sagte der Kanton Ja zur Totalrevision der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung. Zu dieser gehört insbesondere auch die neue Bau- und Zonenordnung (BZO), welche Oberengstringen unter anderem mehr Verdichtung bringen soll. Seit der Abstimmung an der Gemeinde­versammlung im Juni 2021 ist die Sache ins Stocken geraten. «Es freut mich, ihnen mitzuteilen, dass der Regierungsrat sie nun am 7. November in Kraft gesetzt hat», sagt André Bender (SVP), Oberengstringer Gemeindepräsident, am Montagabend vor den versammelten Stimmbürgern im Gemeindesaal.

Die Anwesenden hatten zuvor die regulären Traktanden anstandslos angenommen. So gaben die versammelten 41 Stimmberechtigten dem Budget, das bei einem Aufwand von rund 50,7 Millionen und einem Ertrag von 51,4 Millionen einen Ertragsüberschuss von rund 685'000 Franken vorsieht, grünes Licht. «Ich danke ihnen für das Vertrauen, das sie dem Gemeinderat mit diesem Budgetentscheid entgegenbrachten», sagt Bender.

Neuer Defibrillator hängt vor dem Gemeindehaus

Das Budget sowie der gleichbleibende Steuerfuss wurde vom Gemeindepräsidenten, der auch als Finanzvorstand amtet, vorgetragen. Der Steuerfuss liegt bereits seit 2016 bei 112 Prozent. Dies soll mit dem einstimmig angenommenen Antrag des Gemeinderats auch nächstes Jahr so bleiben.

Die versammelten Stimmberechtigten stellten weder Fragen noch Anträge. Bender wertete die ausbleibenden Rückfragen und die Abwesenheit vieler Stimmbürger als Vertrauen in den Gemeinderat. «Man könnte sagen, wir haben eine gute Arbeit geleistet», sagte er beim Apéro danach.

Die Gemeinde hat einen neuen Defibrillator vor dem Gemeindehaus. Bild: Lydia Lippuner

Im Anschluss an die offiziellen Traktanden gab der Gemeindepräsident den Versammelten einige Informationen weiter. So werden die Stimmbürger am Abstimmungssonntag vom 12. März über die Einzelinitiative mit dem Titel: «Stärkung der direkten Demokratie bei Immobilienausgaben der Gemeinde» abstimmen. Mit dieser will der Jurist Artur Terekhov den Oberengstringer Gemeinderat zu mehr finanzieller Transparenz zwingen.

Zudem hängt neben dem Eingang zum Gemeindehaus neu ein Defibrillator. «Es ist wichtig, dass solche Defibrillatoren öffentlich zugänglich sind. Das ist bei einem plötzlichen Herzstillstand überlebensentscheidend», sagt Bender. Nach den Informationen über die nächsten Dorfanlässe beendete der Gemeindepräsident die kaum 40 Minuten lange Gemeindeversammlung und entliess die versammelten Stimmberechtigten in den Apéro.