Eine "PopUp Piazza" soll den Oberengstringer Dorfplatz beleben

Oberengstringen Der Dorfplatz wird zur Piazza: Ab Juni sollen Sitzmöglichkeiten Leben ins Zentrum bringen Auf dem Oberengstringer Dorfplatz wird für vier Monate eine «PopUp Piazza» installiert. Damit sollen die Passanten einen Vorgeschmack erhalten, wie der Platz in einigen Jahren aussehen könnte. Celia Büchi 29.04.2022, 05.00 Uhr

Noch ist der Dorfplatz Oberengstringen nicht besonders verlockend zum Verweilen. Dies könnte sich mit der Installation einer «PopUp Piazza» im Juni ändern. Sandro Zimmerli

Auf dem Oberengstringer Dorfplatz ist momentan noch tote Hose. Das könnte sich bald ändern. Ab Juni will die Gemeinde ihn mit einer «PopUp Piazza» beleben. Sie wird während vier Monaten mobile Sitzmöglichkeiten auf dem Dorfplatz installieren, die zum Verweilen und Austauschen einladen sollen.

Um die Sitzmöglichkeiten zu mieten und die «PopUp Piazza» zu verwirklichen, sprach der Gemeinderat einen einmaligen Kredit von 12'000 Franken. Damit werde die Miete der rund 16-teiligen Sitzgruppe finanziert, sagt der Oberengstringer Gemeindepräsident André Bender (SVP).

«Es handelt sich um Holzbänke in verschiedenen Grössen, die beliebig zusammengestellt werden können.»

In den mobilen Elementen seien teilweise Abfalleimer, PET-Behälter und Pflanzentöpfe integriert, sagt er. Zu einem Modul gehöre ausserdem eine Ladestation für Handys und ähnliche Geräte, die mit Solarstrom betrieben werde.

So ähnlich wird die «PopUp Piazza» aussehen, die von Juni bis September auf dem Dorfplatz Oberengstringen stehen wird. zvg

Vorfreude auf die Erneuerung des Dorfplatzes

«Wir wollen den Dorfplatz bespielen», sagt Bender. Bisher gebe es nur auf den Stufen Sitzmöglichkeiten. Bald sei es möglich, mitten auf dem Platz zu sitzen. So würden sich die Leute treffen, sagt er. «Man sieht sich und kann sich austauschen.» Das habe er beispielsweise bei der Migros-Eröffnung Ende März beobachtet, als auf dem Platz ein Essenswagen und Stehtische standen.

Ausserdem solle die «PopUp Piazza» auf das Dorfplatzfest, das vom 25. bis am 28. August stattfinde, aufmerksam machen und einen Vorgeschmack darauf geben, wie der Dorfplatz in einigen Jahren nach der geplanten Neugestaltung aussehen könnte, so Bender weiter. Das Projekt für die Erneuerung des Platzes sei schon fortgeschritten. «Es gibt nur noch wenige Detailfragen zu klären.»

Die Pläne für die Neugestaltung des Dorfplatzes sind schon fast bereit für die Umsetzung. Bevor der Platz aber wie auf dieser Visualisierung erneuert werden kann, muss das Gemeindehaus saniert werden. zvg

Pläne für die Gemeindehaus-Sanierung in Prüfung

Doch bevor diese Pläne umgesetzt werden könnten, stehe erst einmal die Sanierung des Gemeindehauses an. Vor ungefähr drei Wochen habe die Baukommission die Vorstudien der drei angefragten Architekturbüros angeschaut und eine Zwischenbesprechung gemacht, sagt Bender. «Wir sind guten Mutes, dass wir gute Vorstudien aus dem Architekturwettbewerb erhalten werden.» Seien alle Erneuerungsarbeiten abgeschlossen, könnte dann dauerhaft Leben auf den Platz einkehren.