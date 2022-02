Oberengstringen Brainstorming zum Dorfplatzfest: Dieses Jahr könnte es ein Raclettestübli und ein Zügli durch Oberengstringen geben Am Dienstagabend waren Interessierte in den Oberengstringer Gemeindesaal eingeladen, um Ideen für das diesjährige Dorfplatzfest einzubringen. Das OK will ein breiteres Angebot schaffen. So sind ein Seifenkistenrennen und ein Streetfoodfestival denkbar. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 09.02.2022, 16.37 Uhr

So gesellig ging es am Oberengstringer Dorfplatzfest 2021 zu und her. Maurus Held

Das Oberengstringer Dorfplatzfest soll auch dieses Jahr vom 25. bis 28. August wieder zum Festen einladen, nachdem es bereits letztes Jahr nach einer coronabedingten Pause wieder stattfand. Am Dienstagabend hatten Interessierte die Möglichkeit, sich im Gemeindesaal mit dem Organisationskomitee (OK) in Form eines Brainstormings auszutauschen und eigene Ideen für die diesjährige Durchführung einzubringen. «Es waren etwa 23 Leute von verschiedenen Vereinen und Parteien anwesend», sagt Gemeindepräsident und OK-Mitglied André Bender (SVP) auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung». «Das hat unsere Erwartungen übertroffen.» Die Anwesenden hätten den Austausch geschätzt und gute Ideen eingebracht, die man verfolgen könne.

Das letzte Brainstorming habe stattgefunden, als Oberengstringen das Dorfplatzfest 2016 erstmals durchführte, sagt Bender. Vorher haben die Oberengstringerinnen und Oberengstringer jeweils das traditionelle Weinfest gefeiert. «Letztes Jahr gab es Rückmeldungen, dass das Dorfplatzfest für Jugendliche und ganz kleine Kinder zu wenig biete», sagt er. Um ein breiteres Angebot für verschiedene Altersgruppen zur Verfügung zu stellen, habe das OK von den Vereinen hören wollen, was sie dazu beisteuern könnten. «Wir müssen nicht auf 200 Prozent rauffahren, wollen den Leuten aber schrittweise mehr bieten.» Dafür ziehe man auch in Betracht, die Infrastruktur der reformierten Kirche oder des Gemeindesaals zu nutzen.

Anfang März beginnt die Programmplanung

Ein präsentes Thema am Brainstorming-Anlass war die Kulinarik: «Eine Partei könnte sich ein Raclettehüsli und ein Verein eine Kafistube vorstellen», sagt Bender. «So wäre das Essensangebot nicht immer das gleiche.» Ein anderer Verein habe die Idee eines zusätzlichen musikalischen Angebots auf der Bühne im Gemeindesaal aufgebracht und die Eisenbahnamateure Oberengstringen überlegen sich einen Tag der offenen Tür parallel zum Fest. Er sagt:

«Während der Coronapandemie hatten die Vereine wenige öffentliche Auftritte, weshalb die Präsenz an Dorfanlässen wichtig ist, um neue Mitglieder zu gewinnen und sich bekannt zu machen.»

Auch das OK hatte schon im Vorfeld einige Ideen: «Themen waren eine Bimmelbahn, die die Festbesucher durch das Dorf oder nach Hause fahren könnte, ein Seifenkistenrennen oder ein Streetfoodfestival mit externen Foodtrucks», verrät Bender. Letzteres sei aber eine Platzfrage. Die konkrete Planung des Programms beginne Anfang März. «Wir sind guten Mutes und beginnen schon bald, mit Vollgas zu planen», sagt er.

Mit coronabedingten Restriktionen rechnet Bender bis Ende August nicht mehr. Und auch die Bauarbeiten an der Migros-Filiale, die am 24. März wieder aufgeht, und einigen anderen Räumlichkeiten im Dorfzentrum werden bis dann kein Hindernis mehr sein: Bis Ende Mai soll der Dorfplatz, der zurzeit noch mit Baumaterial und Rampen versperrt ist, wieder frei sein, wie er sagt.

