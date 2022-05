Oberengstringen Nun öffnet das Café Bella Strega im Zentrum: «Es soll ein Ort sein, an dem jede und jeder willkommen ist» Carmela Rossi eröffnet am Mittwoch das Café Bella Strega im Oberengstringer Zentrum. Die vierfache Mutter erfüllt sich damit einen langersehnten Traum. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 10.05.2022, 16.52 Uhr

«Mein Mann nannte mich zu Beginn unserer Beziehung ‹Strega›, doch nach wenigen Monaten nannte er mich ‹Bella›», erzählt die Wirtin Carmela Rossi. damit ist auch klar, wieso ihr neues Lokal im Oberengstringer Zentrum Café Bella Strega heisst. Lydia Lippuner

Nachdem wochenlang gehämmert, gezimmert und gestrichen wurde, wird das Café Bella Strega am Mittwoch um 15 Uhr offiziell eröffnet. Das Lokal versprüht einen Hauch Italianità beim Eingang zum Zentrum Oberengstringen. Die Gäste können von der Bushaltestelle und vom Einkaufszentrum in das geräumige und helle Café eintreten. In der Mitte steht eine Bar und an der Seite eine Glace-Theke mit grosser Kaffeemaschine. Es gibt drinnen und draussen Sitzgelegenheiten für die Gäste. Im Lokal wirbelt die Wirtin Carmela Rossi hin und her. Für die gebürtige Italienerin geht mit der Eröffnung des Lokals ein Traum in Erfüllung.

Bella Strega ist italienisch und heisst übersetzt «schöne Hexe». «Mein Mann nannte mich zu Beginn unserer Beziehung ‹Strega›, doch nach wenigen Monaten nannte er mich ‹Bella›. Meiner Meinung nach sind alle Frauen ‹Bella Stregas›», sagt Rossi. Dabei bedeute dies vor allem, dass die Frauen als Mütter, Töchter, Schwiegermütter und Ehefrauen ganz verschiedene Rollen einnehmen können. Ihr Ehemann, der neu gewählte Unterengstringer FDP-Gemeinderat Marco Rossi, ist Mitinhaber des Cafés. Er freut sich ebenfalls über die Eröffnung. «Die Bauphase war intensiv, da wir viele Vorschriften einhalten mussten. Das Schlussresultat gefällt mir nun sehr gut», sagt er.

Der Unterengstringer Gemeinderat Marco Rossi ist Mitinhaber des Cafés. zvg

Architekt aus Mailand designte das Café

Mit der Eröffnung des Cafés ist, nach der Wiedereröffnung der Migros im März, nun die letzte Etappe der Umbauten und Rochaden im Zentrum, Oberengstringen abgeschlossen. Das Bauvorhaben dauerte ein wenig länger als geplant. Dies ist laut Rossi insbesondere den Lieferverzögerungen bei den Baumaterialien geschuldet. Da die Wirtin ein typisch italienisches Café eröffnen wollte, engagierte sie einen Architekten aus Mailand und importierte auch das Mobiliar aus Italien.

Glace aus Frischkäse und ein Drink mit Prosecco und Saft

«Ich wollte ein Café eröffnen, das Freude bereitet. Es soll ein Ort sein, an dem jede und jeder willkommen ist», sagt Rossi. Das Lokal biete nun für alle Generationen etwas. Die Gäste können sich zum Kaffeetrinken an die Bar stellen, ein hausgemachtes Glace im Vorbeigehen durch das Fenster bestellen oder sich gemütlich an einen Tisch setzen. Die Menukarte bietet ein breites Angebot an Mahlzeiten und Desserts. Rossis Geheimtipp ist das Robiola-Glace. Dieses besteht unter anderem aus Frischkäse, zudem empfiehlt sie den Bellini-Rossini-Drink mit Prosecco und Saft.

Die vierfache Mutter hat bereits langjährige Gastroerfahrung. Sie leitet die Kantine des Bauunternehmens Walo Bertschinger AG. Ein eigenes Café zu eröffnen, sei schon lange ihr Wunsch gewesen. «Meine Kinder wollten immer wieder nach Zürich gehen, um ein Eis oder etwas anderes zu essen. Ich dachte, es wäre toll, wenn man dazu im Limmattal bleiben könnte», sagt Rossi. Mit der Eröffnung des Cafés sei dies nun möglich. Auch Gemeindepräsident André Bender (SVP) freut sich über das Café. Er sagt: «Hier trifft man sich und kann sich austauschen.» Mit dem Lokal scheint auch der Wunsch nach einem Treffpunkt für das Oberengstringer Zentrum in Erfüllung zu gehen.

