Oberengstringen Bläserensemble Primavera verzauberte Ankenhof schon zum zweiten Mal Die Ankenhofserenade beglückte Oberengstringen mit Klassik und Folklore. Dieses Jahr spielte im Gegensatz zu 2021 auch das Wetter bestens mit. Isabelle Piccand 06.07.2022, 21.00 Uhr

Am Dienstag, 5. Juli 2022, fand die alljährliche Ankenhofserenade in Oberengstringen statt. Rund 80 Zuhörende waren anwesend. Isabelle Piccand Usha Meyer, Präsidentin der Kulturkommission Oberengstringen, wendet sich an die Gäste. Isabelle Piccand Bereits das zweite Mal nach 2015 spielte das Bläserensemble Primavera beim Oberengstringer Ankenhof. Isabelle Piccand Das Ensemble spielte ein breites Spektrum. Im ersten Teil stand Klassik auf dem Programm, im zweiten wurde zu Folklore gewechselt. Isabelle Piccand Primavera verbeugt sich nach ihrem Konzert vor dem begeisterten Publikum. Isabelle Piccand

Vor dem Auftakt der Serenade auf dem Oberengstringer Ankenhof versammelten sich am Dienstagabend rund 80 Zuhörer und Zuhörerinnen unter freiem Himmel. Die Stimmung war entspannt. Die alljährliche Serenade startete im ersten Teil mit einem ungarischen Neoklassiker von Ference Farkas, gefolgt von einem impressionistischen Stück von Claude Debussy, «Petite Suite». Die klassischen Melodien passten zur Sommerstimmung mit Vogelgezwitscher und Flugzeuggeräuschen.

Roland Bamert, Fagottist des Bläserensembles Primavera, war nach der Ankenhofserenade sehr zufrieden. «Wir haben uns sehr gefreut, zum zweiten Mal auf dem Ankenhof zu spielen.» Erstmals an der Ankenhofserenade aufgetreten war das Bläserensemble 2015. Ein Konzert unter freiem Himmel mit Wind und anderen Geräuschen rundherum lohne sich allemal, zeigte sich Bamert überzeugt.

Von Klassik bis Folklore war alles mit dabei

Im zweiten Teil wurde von Klassik zu Folklore gewechselt. Als Höhepunkt an diesem Dienstagabend wurde zu einer Komposition von Daniel Häusler, «Erinnerungen», angesetzt. Eine Vertonung der Kindheitsgeschichte des Komponisten basierend auf den Erinnerungen an seine Heimat Ägeri in Kanton Zug. Häusler war als Ehrengast im Publikum und stand kurzerhand auf, um die Entstehung des Stücks zu erklären. Das Publikum war begeistert und lauschte den heiteren bis mystischen Klängen des Folklorestücks.

Zum Abschluss wurde ein Stück des Komponisten Hans Frey aus dem Kanton Schwyz gespielt. Freys «Maienzauber» hat eine besondere Bedeutung für Roland Bamert, zumal er früher die Kassetten des Musikers pausenlos gehört hatte. Angekündigt wurde das Stück von Martin Winiger, Klarinettist des Ensembles. Es sei hier in Oberengstringen zwar eher kein ­Maienzauber, sondern ein Sommerzauber, sagte er treffend. Mit dem Sonnenuntergang und viel Applaus endete das Konzert.

Eines der wichtigsten Kulturevents

Die Präsidentin der Kulturkommission Oberengstringen, Usha Meyer, schätzt das breite Repertoire des Bläserensembles Primavera, von Klassik bis Folklore. Die Ankenhofserenade sei eines der wichtigsten Kulturevents nebst dem kommenden Dorfplatzfest in Oberengstringen Ende August.

Auch im Publikum war Begeisterung zu spüren. «Jedes Jahr wieder», lautet etwa das Motto von Doris Brunner aus Oberengstringen. Sie schätzt das Freiluftambiente vor dem alten Herrschaftshaus.

Letztes Jahr war die ­Ankenhofserenade noch aufgrund schlechten Wetters in die reformierte Kirche ver­schoben worden.