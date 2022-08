Oberengstringen Benzodiazepin im Blut und Fuss auf dem Gas – Rentnerin knallt in anderes Auto, wird aber freigesprochen Vor dem Dietiker Bezirksgericht musst sich eine Frau verantworten, die in Oberengstringen in fahrunfähigem Zustand gefahren sein soll. Martin Rupf Jetzt kommentieren 25.08.2022, 16.00 Uhr

Die 73-Jährige hatte vor dem Unfall das Medikament Bromazepam eingenommen. Christian Beutler / Keystone

«Ausser Spesen nichts gewesen.» In etwa so lässt sich die Gerichtsverhandlung diese Woche vor dem Dietiker Bezirksgericht zusammenfassen. Margrit (Name von der Redaktion geändert) war zusammen mit ihrem Lebenspartner und ihrem Anwalt vor Bezirksrichter Benedikt Hoffmann angetrabt, weil sie sich gegen den Strafbefehl gewehrt hatte. Ihr wurde vorgeworfen, vor rund einem Jahr beim Parkieren einen Blechschaden verursacht zu haben, weil sie in fahrunfähigem Zustand unterwegs gewesen sei.

«Ich wollte im Schritttempo in das freie Parkfeld parkieren, als es mir plötzlich schwarz wurde vor Augen»,

sagte die 73-Jährige Schweizerin aus dem Limmattal. Ob sie denn das Bewusstsein verloren habe, wollte der Richter wissen. «Nicht wirklich, ich war nur für einen Bruchteil einer Sekunde weg.» Wahrscheinlich sei sie genau in diesem Moment mit dem Fuss aufs Pedal gekommen, wodurch es ihr Auto in ein anderes parkiertes Fahrzeug katapultiert habe. «Als ich wieder zu mir kam, habe ich sofort den Motor abgestellt und bin aus dem Auto gestiegen.»

So weit, so gut: Weil ein danach erstelltes medizinisches Gutachten zeigte, dass Margrit Bromazepam – ein angstlösendes Benzo­diazepin-Medikament – im Blut hatte, wurde ihr von der Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 2000 Franken sowie eine Busse von 500 Franken auf­gebrummt. Der Unfall sei das Resultat von Fahren in fahr­unfähigem Zustand, so die Staatsanwaltschaft.

«Nehme das Medikament schon seit 30 Jahren»

Das sah Margrit anders, weshalb sie sich gegen den Strafbefehl wehrte. Ob sie denn Erinnerungen an den Tag habe, wollte der Richter wissen.

«Es war ein ganz normaler Tag. Aber ganz genau kann ich es nicht mehr sagen»,

sagte Margrit mit Hilfe suchendem Blick zu ihrem Anwalt. Dieser ermahnte seine Mandantin: «Besser, Sie sagen nichts, wenn Sie es nicht mehr genau wissen», worauf der Richter an den Anwalt gerichtet meinte: «Ja, das ist ja sowieso klar.» Wieder zu Margrit gewandt: «Hat Sie jemals jemand darauf hingewiesen, dass das Medikament Ihre Fahrtüchtigkeit einschränken könnte?» Nein, sie nehme das Medikament nun schon seit bald 30 Jahren. Am Anfang sei dieses sogar noch rezeptfrei gewesen.

«Nie habe ich einen Hinweis erhalten, dass das Medikament

meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen könnte.»

Komme noch hinzu, dass sie das Medikament immer am Abend eingenommen habe. «Nie habe ich eine negative Wirkung bemerkt.»

Für Margrits Anwalt war die Sache klar: Seine Mandantin sei vollumfänglich freizusprechen. Nicht nur würden dem Strafbefehl formelle Mängel anhaften, auch materiell halte dieser nicht stand. «Ja, es kam zur Kollision. Doch die Ursache hierfür ist bis heute unklar», betonte der Anwalt. Ebenfalls unbestritten sei das Blackout. Doch worauf dieses genau zurückzuführen sei, stehe bis heute nicht fest. Dass die Staatsanwaltschaft davon ausgehe, dass das Blackout auf die Medikamenteneinnahme zurückzuführen sei, sei eher ein Glaubensbekenntnis als eine wissenschaftliche Erkenntnis.

«Meine Mandantin nahm das besagte Medikament seit fast 30 Jahren. Sie musste nicht davon ausgehen, dass dieses ihre Fahrtüchtigkeit einschränkt.»

Noch nie zuvor habe sie Probleme gehabt wegen des Medikaments, weshalb von Fahrlässigkeit, geschweige denn Eventualvorsatz, nicht die Rede sein könne.

Auch das Gericht kam zu diesem Schluss und sprach Margrit vollumfänglich frei. «Erstens gibt es bei Medikamenten, anders als zum Beispiel bei Alkohol, keinen Grenzwert», so Hoffmann. Und zweitens lasse sich keine Kausalität zwischen der Medikamenteneinnahme und dem Geschehen herstellen. Es deute vielmehr alles auf ein Blackout hin, das auf eine andere medizinische Ursache zurückzuführen sei.

«Am Schluss ist der Fall ziemlich klar. Weshalb die Staatsanwaltschaft ihre Ressourcen für solche Fälle aufwendet, geht mich ja nichts an»,

konnte sich Hoffmann eine kleine Spitze nicht verkneifen. Margrit und ihr Lebenspartner verliessen derweil den Gerichtssaal mit sichtlicher Genugtuung.

