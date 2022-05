Benefizkonzert für Kimongo in der Kirche St.Mauritius

Oberengstringen Benefizkonzert für Kimongo: So helfen die Kirche St. Mauritius und die Stiftung Kimongo-Hilfe im Kongo Pianist Luigi Loré organisiert in der Kirche St.Mauritius am 15. Mai ein Benefizkonzert für den Bezirk Kimongo im Kongo. Durch seinen Freund Pfarrer Willy Mayunda und dessen Stiftung Kimongo-Hilfe kam er auf die Idee. Sophie Deck Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Die Einwohnerinnen und Einwohner Kimongos arbeiten die meisten Projekte, die von der Stiftung Kimongo-Hilfe finanziert werden, selbst aus. zvg

In der katholischen Kirche St.Mauritius in Oberengstringen werden am kommenden Sonntagabend Orgel und Klavier für Kimongo erklingen. Kimongo ist ein Bezirk im Kongo mit zirka 18'000 Einwohnern. Die Infrastruktur ist bescheiden, die Bevölkerung lebt in Armut. Kimongo ist auch die Heimat von Willy Mayunda.

Willy Mayunda ist seit 2016 Pfarrer der katholischen Kirchgemeinde St. Mauritius Engstringen. Sandra Ardizzone

Mayunda ist seit 2016 Pfarrer in der Pfarrei St.Mauritius Engstringen und gleichzeitig Präsident der Stiftung Kimongo-Hilfe, die 2006 in Winterthur gegründet wurde. Die Stiftung unterstützt ein Dorf in Kimongo in seiner Entwicklung in den Bereichen Bildung, Medizin und Agrarwirtschaft.

Die Idee für das Benefizkonzert in der Kirche St.Mauritius hatte aber nicht Mayunda selbst, sondern sein Kollege und Pianist Luigi Loré. «Wir sind gute Freunde und Luigi interessierte sich von Anfang an für die Stiftung. Seitdem setzt er sich sehr für den Kimongo ein», sagt Mayunda.

Die Idee für das Konzert hatte Pianist Luigi Loré. Er wird am Konzert Klavier spielen, seine Kollegin Antonia Nardone Orgel. Thomas Hadorn Fotografie

Keine Wasserleitungen und kein Strom

Seine Arbeit für die Kirche habe für ihn immer oberste Priorität, doch die Kirche unterstütze auch seine ehrenamtliche Tätigkeit für seine Stiftung, sagt Mayunda. Gemeinsam mit Franziska Moor, Protokollführerin der Stiftung, sitzt er am Tisch im Pfarrheim St.Mauritius. Die beiden erzählen von ihrer Arbeit in Kimongo. Moor arbeitete bis vor kurzem in der Krankenpflege und ist bei Kimongo-Hilfe seit 2008 dabei.

«Früher gab es in Kimongo keine Schule, kein Krankenhaus, keine Wasserleitungen und keinen elektrischen Strom», erzählt sie. Inzwischen habe sich vieles verändert. Die Stiftung begann 2006 mit dem Aufbau einer Schule. Nun hat der Kimongo zwei Schulen, ein Krankenhaus mit einer Gebärstation, fliessend Wasser und Elektrizität.

Die Mitarbeiter der Stiftung arbeiten ehrenamtlich. Das Geld, das sie durch Spenden, Kollekten und Aktionen wie das Benefizkonzert einnehmen, fliesst direkt in spezifische Projekte in Kimongo.

«Die Einwohnerinnen und Einwohner schauen, was sie brauchen, und erstellen für jedes Projekt einen Plan mit den geschätzten Kosten. Diese prüfen wir dann und stellen ihnen das nötige Geld zur Verfügung, sobald wir uns mit ihnen über alles einig sind», erklärt Mayunda. Anfangs habe die Stiftung von sich aus Ideen gebracht, nun würden fast alle von den Einwohnerinnen und Einwohnern selbst kommen.

«Sie sind enorm selbstständig in der Umsetzung. Sie fragen nie nach Geld, um die Löhne der Spitalangestellten zu bezahlen. Das organisieren sie alles selbst. Durch anfängliche Denkanstösse von uns hat eine echte Entwicklung stattgefunden», sagt Mayunda.

Im Dorf soll Geld in Umlauf kommen

Dem Dorf gehe es viel besser als noch 2006, als schwangere Frauen auf dem langen Weg ins Krankenhaus starben und fast alle Einwohnerinnen und Einwohner Analphabeten waren. Doch es gebe auch noch viel zu tun. Gerade konzentriert sich die Stiftung Kimongo-Hilfe auf ihr erstes Projekt im Bereich Agrarwirtschaft.

«Derzeit gibt es in Kimongo nur Jobs im Spital und an der Schule. Der grösste Teil der Bevölkerung ist Selbstversorger. Es ist kaum Geld im Umlauf», erklärt Moor. Der Grund dafür: Die nächste Stadt liegt eine lange Fahrt entfernt, im Kimongo gibt es aber nur ein Auto, und zwar die Ambulanz. «Die Einwohnerinnen und Einwohner können also nicht in die Stadt fahren und das, was sie zu Hause anbauen, auf dem Markt verkaufen.»

Das möchte die Stiftung ändern, indem sie einen LKW nach Kimongo schickt. Dieser steht bereit. Doch der Transport verzögert sich – zuerst wegen Corona und nun wegen des Ukraine-Kriegs.

«Geld in Umlauf zu bringen, ist wichtig. Denn die Leute können nun zwar ins Krankenhaus, können dort aber ihre Rechnung nicht bezahlen», erklärt Mayunda. Ein nächster Schritt sei es nun, eine Art Krankenkasse zu gründen. Allein dieses Konzept den Einwohnern näherzubringen, sei ein grosses Projekt. Doch Mayunda und Moor glauben daran, dass es klappen wird.

«Es hat sich schon so vieles verändert, nicht nur bei der Infrastruktur, sondern auch in den Köpfen der Leute. Sie glauben an das Dorf und an sich selbst. Sie haben Vertrauen in die Zusammenarbeit mit uns», sagt Mayunda.

Die Stiftung Kimongo-Hilfe unterstützt ein Dorf im Bezirk Kimongo im Kongo. zvg Früher hatte das Dorf keine Schule, kein Krankenhaus, keine Elektrizität und kein fliessendes Wasser. zvg Nun gibt es in Kimongo Schulen, ein Krankenhaus, Wasser und Strom. zvg Dennoch sind die meisten Leute Selbstversorger und verdienen kein Geld. zvg Die Stiftung wird einen LKW nach Kimongo schicken, damit die Einwohnerinnen und Einwohner ihre Produkte auf einem Markt in der Stadt verkaufen können. zvg «Es hat sich viel verändert nicht nur in der Infrastruktur, sondern auch in den Köpfen der Leute», sagt Pfarrer Willy Mayunda. zvg

Das habe sich sogar schon auf Nachbardörfer ausgedehnt. «Bauarbeiter, die aus anderen Dörfern nach Kimongo kommen, um dort an einem Bau zu arbeiten, haben erzählt, sie hätten die Bautechniken an ihren eigenen Häusern angewendet und so Probleme lösen können», sagt Mayunda. Die Stiftung könne sich deshalb auch vorstellen, irgendwann ihre Projekte auf umliegende Orte auszudehnen.

Beim Benefizkonzert am Sonntag spielen Antonia Nardone an der Orgel und Luigi Loré am Klavier Stücke von Pedro José Blanco, Johann Ludwig Krebs, Edward Grieg, Mirko Ballico und Matthias Nagel. Es dauert von 18 Uhr bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.

