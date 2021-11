Sogar die SVP unterstützt Deutschunterricht vor dem Kindergarten

Oberengstringen Auch die SVP setzt sich für Deutschunterricht vor dem Kindergarten ein Der Verein ABC möchte, dass Oberengstringer Kinder bereits vor dem Vorschulalter Deutsch lernen. Dieses Angebot solle das Schulniveau für deutsch- sowie fremdsprachige Kinder heben. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 02.11.2021, 18.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Verein ABC setzt sich für Sprachförderung in der frühen Kindheit ein.

Dominik Wunderli

Künftig sollen Oberengstringer Kinder bei Bedarf bereits vor dem ersten Kindergartentag Sprachförderung erhalten. So lautet der Vorschlag des Vereins ABC (Allgemeine Bildungschancen). In einem Antrag fordert er, dass der Gemeinderat die Sprachförderung in der frühen Kindheit unterstützt. Da Oberengstringen überdurchschnittlich viele Kinder habe, die Deutsch nicht als Muttersprache erlernen, soll der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe für die Sprachförderung einsetzen, die innert einem Jahr einen Lagebericht erstellt. Zudem beantragt der Verein, dass der Gemeinderat das Anliegen auch finanziell unterstützt.

Der Antrag wurde von den Präsidenten der SVP, der GLP, des Politischen Forums und der SP unterschrieben. «Es freut uns, dass das überparteiliche Interesse da ist, um Lösungen zu suchen und wirklich zu handeln», sagt Laura Lang vom Verein ABC. Eine derart breite Abstützung bis in die Reihen der SVP habe dem Verein zusätzliche Motivation verliehen und klar gezeigt, dass die Zeit zum Handeln reif sei.

An der Gemeindeversammlung sah man keinen Handlungsbedarf

Bislang stiess das Thema aber auf wenig Interesse. So sah der Gemeinderat in seiner Antwort auf eine Anfrage, die der Verein zuhanden der letzten Gemeindeversammlung im Juni einreichte, keinen dringenden Handlungsbedarf. In der von der Schulpräsidentin Elsbeth von Atzigen (parteilos) vorgelesenen Antwort hielt der Gemeinderat damals fest, dass eine attraktive Schule wohl ein wichtiger Faktor für die Standortattraktivität einer Gemeinde sei. Doch es würden noch viele andere Kriterien wie die Lage oder das Wohnungsangebot eine Rolle spielen. Ein Plenumsantrag zur Diskussion über die Anfrage und die gemeinderätliche Antwort dazu wurde abgelehnt.

«Obwohl die Zahlen alles andere als gut sind, sagte man nichts von einem Handlungsbedarf oder einem konkreten Lösungsansatz», so Lang. Das habe sie erstaunt. Denn im fünfjährigen Vergleich mit anderen Gemeinden liege das Schulniveau in der Gemeinde teils deutlich zurück. Als multikulturelle Schule ist Oberengstringen im Förderprogramm QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen). Dieses unterstützt Schulen, für die es besonders herausfordernd ist, gute Lernleistungen und Bildungschancen zu gewährleisten.

Lang sieht das Problem damit aber nicht behoben. Denn Oberengstringen liege bei den Übertritten aus der Sekundarschule ins Gymnasium weit hinter dem kantonalem Durchschnitt. «Wenn man beachtet, dass ein Kind in Oberengstringen eine zehnmal kleinere Chance auf einen Gymnasiumübertritt hat als eines aus Höngg oder Unterengstringen, ist das bedenklich», sagt Lang, die Mutter zweier Kinder im Vorschulalter ist. Dieser Umstand habe auch konkrete Auswirkungen. So seien bereits einige ihrer Bekannten aus Oberengstringen weggezogen, bevor die Kinder ins schulpflichtige Alter gekommen seien.

Lang stützt sich auf die Legislaturziele

Mit der Sprachförderung vor dem Kindergarten erhofft sich Lang nun eine Verbesserung des Schulniveaus. «In anderen Gemeinden wie in Basel, Zürich oder auch Frauenfeld hat man mit früher Sprachförderung bereits gute Erfahrungen gemacht. Deshalb sollte man dies auch in Oberengstringen ausprobieren», sagt Lang, die angehende Lehrerin ist. In Frauenfeld sei Sprachförderung beispielsweise obligatorisch, sobald der Bedarf bestehe Dabei werde ein Jahr vor Kindergarteneintritt eine Abklärung durchgeführt. Lang sagt:

«Dabei merkte man, dass auch deutschsprachige Schülerinnen und Schüler vom Frühunterricht für fremdsprachige Kinder profitieren, da sich so das gesamte Schulniveau hebt.»

Mit ihren Forderungen bezieht sich Lang auch auf das Legislaturziel der Gemeinde, «Massnahmen zur Integration aller fremdsprachigen Einwohnerinnen und Einwohner» zu fördern und zu unterstützen. Nebst den sozialen und integrativen Aspekten sei das frühe Erlernen von Deutsch aber auch grundlegend wichtig für eine gute Schullaufbahn. «Wenn man früh in die Sprachförderung investiert, kann man lange davon profitieren», sagt Lang. Oder anders ausgedrückt: Wer beim Schulbeginn bereits ein Defizit hat, kann dieses später nur schwer aufholen.