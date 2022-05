Durch Oberengstringen fliesst das Internet der Schweiz

Oberengstringen 90 Prozent des Schweizer Internetverkehrs fliessen durch das Rechenzentrum von Equinix Equinix baut weltweit Rechenzentren. Der Anbieter erweitert nun in Oberengstringen zum dritten Mal seine Fläche. Bald wird der Platz auf dem Gelände der ehemaligen Blumenbörse knapp. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Man sieht den gelben Kran schon von weitem. Es ist einer der seltenen Momente, in denen die Firma Equinix, die auf dem Gelände der ehemaligen Blumenbörse in Oberengstringen baut, aus dem Schatten der Unscheinbarkeit heraustritt. Denn meist sieht und hört man vom Unternehmen wenig. «Wir sind noch nicht mal an unserer Fassade angeschrieben, obwohl die Front zur Autobahn eine wunderbare Werbefläche wäre», sagt Roger Semprini, Geschäftsführer Equinix Schweiz. Doch gäbe es Equinix nicht mehr, würde dies auf einen Schlag der grösste Teil der Schweiz wissen. «Durch dieses Rechenzentrum fliessen 90 Prozent des Schweizer Internetverkehrs», sagt Semprini.

Das stetig wachsende Bedürfnis nach mehr und schnellerem Internet bescherte dem Unternehmen in den letzten knapp 20 Jahren ein konstantes Wachstum. So sucht die Firma immer wieder nach neuen Grundstücken und baut weltweit stetig aus. Am Beispiel Oberengstringens kann man dies gut beobachten. 2013 übernahm Equinix das Gelände nahe der Autobahn. Innert der letzten Jahre baute das Unternehmen seinen Standort auf dem Gelände der ehemaligen Blumenbörse dreimal aus. Bis Ende Mai wird der Komplex ZH5 in Oberengstringen um einen Anbau mit über 700 Quadratmetern Fläche für Server, Switches und Datenspeicher erweitert werden. «Wir bauen weiter, wenn wir genug Nachfrage haben. Die Plätze im bald fertiggestellten Anbau sind schon fast ausverkauft», sagt Semprini. Nun sei er bereits daran, die nächsten zwei Etappen zu planen. Danach ist das ganze Gelände verbaut. Semprini sagt:

«Wir schauen uns bereits nach einem neuen Grundstück um.»

Das sei jeweils nicht einfach, denn für den Standort müsse einiges zusammenpassen. «Der Ort muss gut erreichbar sein. Gleichzeitig darf er aus Sicherheitsgründen nicht in einer Flugschneise oder in der Nähe einer Bahnlinie liegen», sagt Semprini.

Temperatur, Stromzufuhr und Luftfeuchtigkeit müssen genau stimmen

Die Aufgabe von Equinix ist, einfach gesagt, ein Umfeld zu bieten, in dem die verschiedensten eingemieteten Server nicht abstürzen. Dahinter steckt minutiöse Arbeit. So muss das Unternehmen die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und vor allem die Stromversorgung im Rechenzentrum konstant halten. Stimmt einer dieser Komponenten nicht mehr, könnte es zum Absturz der Geräte kommen. Das dürfe keineswegs passieren, so Semprini.

Das Unternehmen, das auf fünf Kontinenten tätig ist, bietet in seinen Rechenzentren Platz für die Server von Börsen, Streaminganbietern wie Netflix, aber auch von Swisscom; andere Kunden wollen lieber unter dem Mantel der Verschwiegenheit bleiben. Deshalb ist die digitale Lagerhalle umgeben von einem hohen Stacheldraht. Um ins Gebäude einzutreten, muss man die Hand scannen und zahlreiche Videokameras sowie ein Drehkreuz passieren.

Lagerhäuser für Daten Equinix ist ein börsenkotiertes Unternehmen, das weltweit rund 240 Rechenzentren betreibt. Dabei nutzen digitale Unternehmen die von Equinix zur Verfügung gestellte Plattform, um ihre Infrastruktur zusammenzuführen. Der Standort in Oberengstringen ist verbunden mit jenem in Zürich. Der Ort in Zürich ist strategisch im Herzen eines der grössten Finanzmärkte Europas platziert. Dabei sollen die Server der Equinix-Kunden den Grossteil Europas innerhalb von Sekundenbruchteilen erreichen.

Geschützt vor Hochwasser, Terror und Stromausfall

Zum Schutz vor einem Limmathochwasser wurde das ganze Gelände aufgeschüttet. Sollte es zu einem Stromausfall kommen, gibt es Notbatterien und dieselgetriebene Notstromgeneratoren. Auch Glasfaserkabel und die Kühlung der Server werden mehrfach geführt. Damit auch bei einem Super-GAU wie einer Terrorattacke die Server nicht abstürzen, werden diese oft in verschiedenen Rechenzentren eingemietet. So haben die meisten Kunden ihre Daten sowohl in Oberengstringen als auch in einem Gebäude an der Zürcher Hardbrücke. Auf diese Weise soll das Unternehmen so krisensicher wie möglich sein.

Um dies zu verdeutlichen, erzählt man sich gerne die Geschichte eines Schwesterrechenzentrums in den USA. Dort habe ein Hurrikan die gesamte Infrastruktur einer Stadt lahmgelegt: Nur das Rechenzentrum der Equinix habe noch Strom gehabt – und weiterarbeiten können.

In einer Ecke des Oberengstringer Geländes, nur wenige Meter vom Rechenzentrum entfernt, steht eine Trafostation der Elektrizitätswerke Zürich. Sie gibt eine leise Erinnerung daran, wie wichtig Strom für Equinix ist.

Pro Monat benötigte das Rechenzentrum im letzten Jahr 2250 Megawattstunden. Zum Vergleich: Ein Zweipersonenhaushalt braucht etwa 3,5 Megawattstunden pro Jahr. Der Strom wird in die Server des Rechenzentrums eingespeist, während diese nebst Datenleistung vor allem grosse Mengen an warmer Luft produzieren. Diese wird abgesogen und ins Freie geleitet.

Heisse Abluft soll Gebäude in der Nachbarschaft erwärmen

Weil in Zeiten des Klimawandels nicht nur das Wachstum von Bits und Bytes zählt, hat Equinix in einer Medienmitteilung verkündet, bis 2030 CO 2 -neutral sein zu wollen. Das heisst, dass bald eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach stehen und die Abwärme der Geräte in die nahe gelegenen Oberengstringer Häuser fliessen soll. Obwohl dies noch Zukunftsmusik ist, sei das Rechenzentrum bereits heute energietechnisch besser aufgestellt als andere Zentren. «Wir legen verschiedene alte Rechenzentren zusammen und arbeiten mit den neusten Geräten», sagt Semprini.

Die stetige Nachfrage nach grünerer Technologie habe auch dazu geführt, dass die Geräte statt auf 20 Grad nun auf knapp 24 Grad Celsius gekühlt werden. Auch das Kühlwasser sei neu einige Grad wärmer als früher. So soll Equinix in Zukunft nicht nur sicherer und schneller, sondern auch noch grüner werden.

