Oberengstringen 100'000 Franken Sozialhilfe für libanesischen Grundeigentümer – warum ihn das Bezirksgericht trotzdem freisprach 240'000 Dollar soll das Stück Land im Libanon wert sein, das einem Oberengstringer gehörte, der von 2014 bis 2017 Sozialhilfe bezogen hatte. Das Bezirksgericht Dietikon erkannte aber keinen Betrug – sondern den Umstand, dass sich die Staatsanwaltschaft arg verschätzt hatte. Dieter Minder Jetzt kommentieren 18.04.2022, 12.30 Uhr

Das Bezirksgericht Dietikon hat den Grundeigentümer am Donnerstag freigesprochen. Alex Spichale

«Der Angeklagte ist nicht schuldig und wird freigesprochen»,

verkündete Bezirksrichterin Fabienne Moser-Frei am Donnerstag das Urteil. Obwohl: Ganz korrekt hatte sich der in Zürich heimatberechtigte und aus dem Libanon stammende Angeklagte nicht verhalten.

Das kam so: In den Jahren 2014 und 2016 hatte er für sich, seine Frau und die beiden Töchter in Oberengstringen Sozialhilfe beantragt. Basierend darauf erhielt die Familie von 2014 bis 2017 rund 97’000 Franken Sozialhilfe. Beim Ausfüllen der Antragsformulare für die Sozialhilfe gab der Angeklagte an, keine Vermögenswerte zu besitzen – obwohl er laut Staatsanwaltschaft ein Grundstück im Libanon im Wert von «mindestens 24’0000 Dollar» besass.

Ob die Sache ein Betrug war, hatte nun das Bezirksgericht Dietikon zu klären. Mangels Deutschkenntnissen fanden die Verhandlungen mit einer Übersetzerin statt.

Eine Unterschrift aus dem Libanon fehlte

Wie sich vor Gericht herausstellte, hatten der Beschuldigte und seine Familie von 2000 bis 2014 bei seinen Eltern im Libanon gelebt. 2002 hatte er dort ein landwirtschaftliches Grundstück gekauft, und 2004 verkaufte er es wieder. Somit ging er davon aus, dass es ihm nicht mehr gehöre.

Aber: Wohl gibt es Unterlagen zum Verkauf, doch es fehlt die Unterschrift des Grundbuchchefs vor Ort. Der Käufer habe anscheinend versäumt, diese Unterschrift einzufordern, mutmasste der Angeklagte.

Ex-Frau informierte die Behörden nach der Scheidung

Nach der Scheidung informierte die Ex-Frau des Angeklagten die Behörden über das Grundstück im Libanon. Dies löste juristische Verfahren aus. 2018 stellte das Verwaltungsgericht fest, dass der Angeklagte nach wie vor im Grundbuch eingetragen und damit Besitzer des Grundstücks ist.

Für die Staatsanwaltschaft war somit die Behauptung falsch, er habe das Grundstück bereits 2004 verkauft. Darauf basierte ihre Anklage, er habe den Sozialdienst der Gemeinde Oberengstringen betrogen.

Im Libanon werden noch viele Geschäfte per Handschlag erledigt

Die Staatsanwaltschaft verlangte eine bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten. Der amtliche Verteidiger verlangte dagegen einen Freispruch. Dass der Käufer den Eigentumswechsel nicht eingetragen habe, könne nicht dem Angeklagten angelastet werden. Dies gelte vor allem für ein Land wie den Libanon, in dem noch viele Geschäfte per Handschlag erledigt würden.

In seiner Urteilsbegründung stellte das Bezirksgericht Dietikon fest, dass unbestritten ist, dass der Angeklagte erstens 2014 und 2016 nicht die Wahrheit gesagt hatte, dass er zweitens 97’000 Franken Sozialhilfe bezogen hat und dass er drittens im Grundbuch immer noch als Eigentümer eingetragen ist. Der Angeklagte hätte wissen müssen, dass die Unterschrift des Grundbuchbeamten fehle und dass damit die Angabe auf dem Formular, mit dem er Sozialhilfe beantragt hatte, falsch sei.

Das Land wurde vom Gericht neu eingeschätzt

Den Wert des Grundstückes, früher auf 240’000 Dollar geschätzt, beurteilte das Bezirksgericht neu. Es kam, je nach Wechselkurs, auf einen Wert von rund 9000 Franken. Dieser Wert liegt, so Richterin Moser-Frei, unterhalb der Freigrenze bei der Sozialhilfe. Anders gesagt: Auch wenn der Angeklagte das Grundstück auf den Antragsformularen angegeben hätte, hätte der Wert des Grundstückes keine Auswirkung auf die Höhe der Sozialhilfe von 97’000 Franken gehabt.

Für den Prozess war der Angeklagte extra aus Marokko angereist. Dort wohne er heute, weil das Leben günstiger sei als in der Schweiz, sagte er bei der Befragung zur Person. Einer Arbeit geht er nicht nach, er werde von seiner Mutter im Libanon unterstützt.

Weiter sagte er, er leide heute noch an dieser Geschichte, müsse Medikamente einnehmen und sei einige Monate in einer psychiatrischen Klinik gewesen. Mit seinen Töchtern habe er keinen Kontakt.

