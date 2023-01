Neujahrsapéro: Geroldswiler stossen auf ein gesundes 2023 an

Neujahrsapéro Gesundheit und Frieden: Das wünscht sich die Geroldswiler Bevölkerung fürs neue Jahr Viele Einwohnerinnen und Einwohner folgten der Einladung des Gemeinderats und stiessen am Sonntag im Foyer des Gemeindehauses auf 2023 an. Das Neujahrstreffen fand zum ersten Mal eine Woche nach dem Jahreswechsel statt. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 08.01.2023, 20.19 Uhr

Erheben die Gläser zum Jahreswechsel: Gemeindepräsident Michael Deplazes stösst mit André und seiner Mutter Priscille Heller aufs neue Jahr an. Sibylle Egloff

Immer wieder öffneten sich die Schiebetüren des Geroldswiler Gemeindehauses am späten Sonntagnachmittag. Herzlich begrüsst wurden die Eintretenden von Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos). Er und seine Gemeinderatskollegen empfingen die Bevölkerung zum Neujahrstreffen.

Erstmals fand der Neujahrsanlass nicht am 1. Januar, sondern eine Woche später statt. «Wir haben ein neues Datum gewählt, weil viele über die Festtage und Neujahr in den Ferien weilen. Wir wollten, dass alle eine Chance haben, vorbeizukommen», sagte Deplazes. Die Änderung habe sich ausgezahlt. «Der Anlass ist gut besucht. Ich sehe einige neue Gesichter.» Für ihn sei das Neujahrstreffen eine gute Gelegenheit, um der Bevölkerung persönlich in die Augen zu schauen und sich mit ihr zu unterhalten.

Volles Foyer: Die Bevölkerung nutzt die Gelegenheit, sich ein gutes neues Jahr zu wünschen. Sibylle Egloff

Diese Gelegenheit wollte sich Priscille Heller nicht nehmen lassen. Sie erschien mit ihrem Sohn André. «Nach mehrjähriger Coronapause habe ich mich sehr über die Einladung des Gemeinderats gefreut. Es ist schön, dass wir das Leben wieder in vollen Zügen geniessen können.» Gesundheitlich sei sie 2022 angeschlagen gewesen. «Mir geht es wieder gut. Deshalb war es mir wichtig, dass ich heute mit anderen Dorfbewohnern auf ein glückliches und gesundes Jahr anstossen kann», sagte Heller.

Gesundheit ist auch für Albert Räss das A und O im neuen Jahr. «Meine Partnerin hatte 2022 einen Herzinfarkt. Sie muss seither viele Medikamente nehmen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder bergauf geht.» Auch das Ende des Ukraine-Krieges sehnt sich Räss herbei. «Ein Kompromiss muss doch möglich sein.»

Trudi und Franz Heller wünschen sich Gesundheit im neuen Jahr. Sibylle Egloff

Frieden und Gesundheit stehen auch bei Trudi und Franz Heller ganz oben auf der Wunschliste für 2023. «Corona hat mich im Dezember flach gelegt, sodass ich zum allerersten Mal eine Schulgemeindeversammlung verpasst habe», so Franz Heller. «In solchen Momenten wird einem noch bewusster, dass Gesundheit das Wichtigste ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen