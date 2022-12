Jahreswechsel: So wird im Limmattal auf 2023 angestossen

Neujahr Kunst, Konzerte und neue Konzepte: So wird im Limmattal auf das Jahr 2023 angestossen In Urdorf läutet der Gemeinderat das neue Jahr erstmals auf dem Muulaffeplatz ein. In Dietikon findet zum zweiten Mal eine Lichtkunstausstellung statt. Sibylle Egloff 31.12.2022, 05.00 Uhr

Der Urdorfer Gemeinderat begrüsst die Bevölkerung im neuen Jahr erstmals auf dem neu gestalteten Muulaffeplatz. Severin Bigler

In Urdorf feiert man 2023 Premiere. Zum ersten Mal findet der Neujahrsapéro auf dem neu gestalteten Muulaffeplatz statt. Und zwar am 7. Januar um 16 Uhr. Bisher hat der Urdorfer Gemeinderat seine Neujahrsgrüsse im Rahmen des Neujahrskonzerts des Collegium Musicum Urdorf überbracht.

Bereits vor längerer Zeit, nämlich mit der Erarbeitung seines Leitbilds, habe der Gemeinderat beschlossen, dass er das Format anpassen möchte, sagt Patrick Müller, Leiter Stab der Gemeinde Urdorf. So wolle man den Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit geben, im informellen Rahmen auf das neue Jahr anstossen zu können.

Auf die musikalische Einstimmung ins 2023 muss deswegen aber nicht verzichtet werden. Das Neujahrskonzert des Collegium Musicum Urdorf wird am 1. Januar um 18.15 Uhr in der Neuen Reformierten Kirche Urdorf durchgeführt.

Auch die Dietikerinnen und Dietiker erwartet ein neukonzipierter Neujahrsanlass. Der Apéro findet zeitgleich zur Vernissage der Lichtkunstausstellung DietikON am 7. Januar ab 16 Uhr im Dietiker Zentrum statt. Die Ausstellung trägt den Namen «Energie durch Kunst – Kunst durch Energie» und dauert bis am 21. Januar.

Lichtkunstwerke sind energieunabhängig

Aufgrund der aktuellen Energiesituation werden die ausgestellten Werke entweder energieunabhängig sein oder der benötigte Strom wird vor Ort produziert, wie die Stadt mitteilt. Nach der erfolgreichen Erstausgabe im Januar 2021 soll nun alle zwei Jahre im Januar eine Lichtkunstausstellung organisiert werden.

In Schlieren wird der Start ins 2023 am 8. Januar um 17 Uhr mit dem Dreikönigs-Konzert in der Reformierten Kirche Schlieren gefeiert. In Aesch stösst die Bevölkerung am 2. Januar um 11 Uhr im Gemeindesaal Nassenmatt an. Am 8. Januar werden um 11 Uhr im Gemeindezentrum Brüelmatt in Birmensodrf die Gläser erhoben. Der Geroldswiler Gemeinderat lädt am 8. Januar ab 17 Uhr zum Neujahrstreffen ins Gemeindehaus.

In Weiningen wird am 2. Januar um 11.30 Uhr im Pavillon beim Quartierzentrum Föhrewäldli in der Fahrweid gefeiert. Die Oberengstringer Bevölkerung ist am 1. Januar um 11 Uhr in den Gemeindesaal Zentrum eingeladen. In Unterengstringen findet der Neujahrsapéro am 2. Januar im Gemeindesaal Büel von 11 bis 14 Uhr statt. In Uitikon lädt die FDP am 8. Januar um 16 Uhr ins Bistro Spilhöfler und in der Gemeinde Bergdietikon wird auf eine entsprechende Feier verzichtet.