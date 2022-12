Er zeigt am Neujahrsapéro die 76 Flurnamen von Oetwil

Neujahr Herb, Bösgrüt und Chirchhöfli: Er widmet den Oetwiler Flurnamen eine Ausstellung Paul Studer präsentiert am Neujahrsapéro 76 verschiedene Gebietsbezeichnungen der Gemeinde und ihre Bedeutung. Während der Vorbereitungen dazu lernte der Oetwiler alt Gemeindepräsident manch Neues über seinen langjährigen Wohnort. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Paul Studer befasste sich mit den Oetwiler Flurnamen. Auf dem aktuellsten Flurplan der Gemeinde finden sich 76 Flurnamen, die der ehemalige Gemeindepräsident am Neujahrsapéro genauer beleuchtet. Severin Bigler

Bösgrüt steht auf einer rot hinterlegten Fläche, auf der mehrere Grundstücke eingetragen sind. «Dieser Flurname erstreckt sich über ein Gebiet, auf dem sich auch unser Haus befindet», sagt Paul Studer und blickt auf den neuesten Flurplan der Gemeinde Oetwil aus dem Jahr 2021. Bösgrüt bezeichne ein gerodetes Landstück von geringem Wert. «Das ist wenig schmeichelhaft. Das stört mich als Bewohner jedoch nicht, weil es eine Wertung aus landwirtschaftlicher Sicht ist», sagt Studer und lacht.

Er ist dabei, die Stellwände in der Oetwiler Gemeindescheune für den Neujahrsapéro vom 2. Januar vorzubereiten. Seit 20 Jahren kümmert sich der ehemalige Gemeindepräsident (FDP) um die damit verbundene Ausstellung, die er im Jahr 2000 ins Leben rief.

Er präsentiert bereits die 21. Ausstellung

Die 21. Ausgabe, die wegen Corona auf 2023 verschoben werden musste, widmet sich den Oetwiler Flurnamen. Insgesamt existieren noch 76 davon. «Früher waren es bedeutend mehr», sagt Studer und zeigt auf die Flurpläne aus den Jahren 1960 und 1978, die er für das Projekt aus dem Gemeindearchiv geborgen hat. Namen wie Spinnmüeterli, Brillau oder Schiffländi tauchen auf diesen alten Karten noch auf.

Oetwiler Flurplan aus dem Jahr 1978: Die Karte zeigt, dass früher noch mehr Flurnamen existierten. Severin Bigler

«Dass diese verloren gegangen sind, dürfte auf Landzusammenlegungen zurückzuführen sein», sagt Studer. Der 78-Jährige geht davon aus, dass sich solche Veränderungen nicht mehr ereignen werden. Dies habe mit der Erfassung sämtlicher Parzellen mit deren Flurnamen im Zusammenhang mit den Grundbucheinträgen per 2021 zu tun. «Es war also genau der richtige Zeitpunkt, um die Geschichte und Herkunft der einst wichtigen Flurnamen von Fachleuten aufarbeiten zu lassen», sagt Studer.

Paul Studer kümmert sich schon seit 20 Jahren um die Ausstellung am Neujahrsapéro. Severin Bigler

Er beauftragte im Namen der Gemeinde das Schweizerische Idiotikon mit der Herleitung der Oetwiler Flurnamen. Die 76 Bezeichnungen wurden ihm vom Gemeindeingenieursbüro übermittelt. Mit Hilfe dieser Informationen zeichnete er die Flurnamen auf einem Katasterplan ein. «Dieser wurde zur Grundlage für den aktuellsten Flurplan, den die Gemeinde im Massstab 1 zu 2500 für die Ausstellung drucken liess», erzählt Studer.

Bereits zu seiner Zeit als Gemeindepräsident trieb ihn die Frage nach den Bezeichnungen der Fluren und Strassen der Gemeinde um. Damals wollte man die Verwaltung mit dieser Aufgabe betrauen. «Man hat aber schnell gemerkt, dass das dazugehörige Fachwissen fehlt», sagt Studer. Als er 2018 als Gemeindepräsident aufhörte, hatte er endlich genug Zeit, sich darum zu kümmern und die nötigen Fachleute an Bord zu holen.

Strassennamen wurden in Oetwil erst ab 1910 eingeführt

Während seiner Arbeit stiess Studer immer wieder auf neue Erkenntnisse. «So fand ich zum Beispiel heraus, dass in Oetwil Strassennamen erst zwischen 1910 und 1920 eingeführt wurden. Zuvor orientierte man sich an Flurnamen. Sie waren sozusagen die Vorgänger unserer Adressen.»

Für Bauern hätten Flurnamen noch heute eine wichtige Bedeutung. «Wenn jemand sagt, schneide die Wiese im Grüt, dann wissen die Landwirte, wo das ist», so Studer. Abseits der Landwirtschaft und des Walds sei der Gebrauch von Flurnamen im Siedlungsgebiet hingegen verloren gegangen. «In den Flurnamen spiegeln sich historische und sprachliche Entwicklungen wider, aber auch die topografischen Begebenheiten.»

Der Sprachwandel erschwert die Deutung

Für den geschichtlich interessierten Oetwiler ist die Flurnamenforschung ein spannendes Feld. Die Deutung anhand der heutigen Mundart schlage oftmals fehl. «Die Flurnamen beziehen sich auf das damals gängige Vokabular. Der Sprach- und Bedeutungswandel sowie der Wandel der schriftlichen Tradierung führten jedoch dazu, dass uns heute viele Namen rätselhaft erscheinen», sagt Studer.

Das Flurgebiet Herb befindet sich im Siedlungsgebiet. Die Bezeichnung meint einen harten oder spröden Boden und hat nichts mit Kulinarischem zu tun. Severin Bigler

Er zeigt auf den Flurnamen Herb im Zentrum des Siedlungsgebiets. «Man würde hier als Erstes an den herben Geschmack in Verbindung mit Kulinarischem denken. Doch es bezieht sich auf das schweizerdeutsche Adjektiv herb, das hart und spröde bedeutet. Damit gemeint ist in diesem Fall die Beschaffenheit des Bodens», erklärt Studer.

Das Flurgebiet Risi liegt bei den Familiengärten entlang der Limmat. Risi bezeichnet ein Land, das zu Abstürzen neigt. Das macht aufgrund der Lage am Fluss Sinn. Zudem wurde dahinter früher Kies abgebaut. Severin Bigler

Einige Flurnamen gehen auch auf die Nutzung zurück. Studer blickt auf ein Landstück auf der Karte, das sich entlang der Limmat in der Nähe der Familiengärten beim Tennisplatz befindet. «Das heisst Risi. Das schweizerdeutsche Wort meint einen Berg- oder Erdschlipf, ein Land, das zu Abstürzen neigt. Das macht Sinn, weil es an der Limmat liegt und dahinter früher ein Kieswerk beheimatet war, das Bodenmaterial abbaute.» Andere Namen hätten einen praktischen Bezug, so liege es etwa auf der Hand, dass auf dem Rebacher früher Rebbau betrieben worden sei und der Flurname Chirchhöfli weise darauf hin, dass dort einst eine Kapelle mit Friedhof stand.

Die historischen Begebenheiten dadurch neu zu entdecken, fasziniert Studer. «Fast jeder kennt den Begriff Flurnamen, doch das ist auch das Einzige.» Mit seiner Ausstellung hofft er nun, etwas mehr Klarheit zu schaffen. «Ich bin gespannt, ob das Thema bei der Bevölkerung auf Interesse stösst. Mal schauen, ob nach zwei Jahren Unterbruch noch einige den Neujahrsapéro in ihrer Agenda vermerkt haben», sagt er. Klar ist, dass der Anlass in der Vergangenheit geschätzt wurde, es erschienen jeweils über 100 Personen – mehr als an Gemeindeversammlungen.

Alles begann mit der 1150-Jahr-Feier Oetwils

Angefangen hat alles mit der 1150-Jahr-Feier Oetwils im Jahr 2000. «Die Gemeinde engagierte eine Fotografin, die das Geschehen festhielt. Weil so viele Fotos von der Bevölkerung entstanden, kamen wir auf die Idee, diese an Neujahr zu zeigen und den Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit zu geben, diese zu bestellen», erzählt Studer.

Zu jedem Flurnamen hat Paul Studer noch ein Foto des Gebiets geschossen, damit sich die Ausstellungsbesucher besser orientieren können. Severin Bigler

Da der Anlass auf grossen Anklang stiess, betraute der Gemeinderat die FDP Oetwil damit, künftig immer eine Ausstellung zum Neujahr auf die Beine zu stellen. Die Partei ist es auch, die das dazugehörige Apérobuffet offeriert. Und so bemüht sich Studer seit über 20 Jahren, den Oetwilerinnen und Oetwilern am Neujahrsapéro spannende Einblicke in die Gemeinde zu geben oder ein interessantes Thema vorzustellen.

Dazu gehörten zum Beispiel die Blumen am Weg, das Naherholungsgebiet Altberg oder Wildtiere, die in der Gemeinde leben. Einmal präsentierte der passionierte Banknotensammler auch die Anfang 2002 herausgegebenen Eurobanknoten. «Ich konnte es kaum glauben, dass mir die Deutsche Bank einen Satz davon anvertraute», erinnert sich Studer. Und auch für die kommenden Jahre gehen ihm die Ideen nicht aus. «Während der Vorbereitungen zu den Ausstellungen habe ich immer wieder Geistesblitze, die ich niederschreibe. Die Liste ist schon lang.»

Oetwiler Neujahrsapéro Der Anlass mit Ausstellung findet am Montag, 2. Januar, von 11 bis 13 Uhr in der Gemeindescheune in Oetwil statt.

