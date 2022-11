Neue Jagdverordnung Tauben füttern wird verboten – Jagd mit Drohnen oder Dröhnung auch Wie halten wir es künftig mit den wilden Tieren? Dazu hat der Zürcher Regierungsrat kürzlich neue Regeln vorgelegt. Ein Streifzug durch die Verordnung zum neuen Jagdgesetz – von der Taube bis zum Wolf. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Tauben auf dem Zürcher Lindenhof: Füttern wird verboten. Matthias Scharrer

Die Zeiten, als Menschen vor allem Jäger und Sammler waren, liegen in den meisten Weltgegenden Jahrhunderte, teils Jahrtausende zurück. Doch der Umgang mit Wildtieren bleibt ein aktuelles Thema. Und ist im Wandel. Davon zeugt die neue kantonale Jagdverordnung, die der Zürcher Regierungsrat kürzlich vorgelegt hat. Sie ergänzt das kantonale Jagdgesetz, das der Kantonsrat vor zwei Jahren revidierte. Wenn der Bund sie genehmigt, treten die neuen Regeln Anfang 2023 in Kraft.

Tauben nicht füttern – Wildschweine nur begrenzt

Was ändert sich? Der Regierungsrat hebt in einer Medienmitteilung besonders das Verbot des in der Bevölkerung beliebten Fütterns von Wildtieren hervor. Wer dagegen verstösst, muss mit 200 Franken Busse rechnen. Begründung: Das Füttern könne zur Übertragung von Krankheiten und zu unnatürlichen Veränderungen des Sozialverhaltens der Tiere führen. So sei auch das Füttern von Tauben nicht mehr erlaubt.

Eine Sprecherin von Grün Stadt Zürich erklärte dazu im «Tagblatt der Stadt Zürich»: Beim Taubenfüttern würden sich grosse Tiergruppen bilden. Dies begünstige nicht nur die Verbreitung von Krankheiten, sondern führe auch zu mehr Verschmutzung durch Kot.

Verboten sei auch das Füttern von Füchsen und Greifvögeln, hält der Regierungsrat weiter fest. Kleine Futtermengen für Singvögel, etwa im Winter in den beliebten Futterhäuschen, bleiben aber erlaubt; ebenso das Füttern von Wasservögeln und Eichhörnchen mit kleinen Futtermengen.

Ein Stadtfuchs in einem Garten im Zürcher Kreis 6. Keystone

Wildschweine und Kormorane im Visier

Kirrungen, also Futterstellen im Wald, mit denen Wild zur Jagdzeit angelockt werden soll, sind gemäss der neuen kantonalen Verordnung lediglich für Wildschweine erlaubt. Und auch dies nur streng begrenzt: Pro Tag sind maximal 500 Gramm Mais auf zwei Kirrungen pro 100 Hektaren Wald zulässig – mindestens 300 Meter vom Siedlungsgebiet entfernt und nicht in Naturschutzgebieten des lichten Waldes.

Neu wird die Wildschweinjagd grundsätzlich auch nachts zugelassen. Severin Bigler

Zu viele Kirrungen würden zu lokal erhöhtem Wildaufkommen führen. Worunter wiederum die Vegetation leide, erklärt der Regierungsrat. Apropos Wildschweine: Sie dürfen neu grundsätzlich auch nachts gejagt werden. Dies sei nötig geworden, um eine effiziente Regulierung der grossen Bestände zu ermöglichen, schreibt die Regierung.

Neu zählen auch Kormorane zu den jagdbaren Tieren. Dies sei aufgrund der angestiegenen Bestände gerechtfertigt, heisst es in der Verordnung.

Drohnen höchstens zur Rehkitzrettung erlaubt

Die neue Verordnung regelt auch, welche Geräte bei der Jagd zum Einsatz kommen dürfen. Detailliert sind die je nach Tierart zulässigen Schusswaffenkaliber und deren Auftreffenergie festgehalten.

Ausdrücklich verboten wird der Einsatz von Drohnen zu Jagdzwecken, insbesondere zum Aufsuchen oder Aufjagen von Wildtieren.

Erlaubt sind Drohnen gemäss der Verordnung aber zur Rehkitzrettung. Wobei die für das betreffende Revier zuständige Jagdgesellschaft vorgängig über den Drohneneinsatz zu informieren sei.

Zur Rehkitzrettung dürfen Drohnen zum Einsatz kommen. Sie liefern Wärmebilder, mit denen die Rehkitze im hohen Gras vor dem Mähen auffindbar sind. Sandra Ardizzone

Geld für Schutzmassnahmen gegen den Wolf

Und wenn der Wolf kommt? Wiederholt schlichen Wölfe in den letzten Jahren durch die Agglomeration Zürichs. In Schlieren wurde gar einer von der S-Bahn überfahren, nachdem er auf dem Weg vom Bündnerland ins Limmattal diverse Schafe gerissen hatte.

Dies findet nun auch seinen Niederschlag in der Verordnung zum Jagdgesetz: «Sind Nutztiere durch Grossraubtiere gefährdet, können für Schutzmassnahmen Beiträge aus dem Wildschadenfonds ausgerichtet werden», heisst es da.

Grundsätzlich sei es Sache der Nutztierhalter, für eine sichere Tierhaltung zu sorgen, hält der Regierungsrat in seinen Erläuterungen fest. Künftig solle es aber möglich sein, «in Situationen, in denen Grossraubtiere wie zum Beispiel der Wolf besondere und weitergehende Vorkehrungen zum Schutz erforderlich machen, Beiträge auszurichten». Dies betreffe ausschliesslich Nutztiere, nicht aber Haustiere und Ziergeflügel.

Der 2014 in Schlieren von einem Zug überfahrene Wolf bleibt der Nachwelt als Präparat im Zoologischen Museum der Universität Zürich erhalten, hier beäugt von Regierungsrat Martin Neukom (Grüne). Keystone

Ökologischer Leistungsnachweis und Alkoholverbot

Was die Jagdgesellschaften betrifft: Sie müssen künftig einen ökologischen Leistungsnachweis erbringen, um Jagdreviere bekommen zu können. Was dieser Leistungsausweis beinhaltet, erläutert die Regierung nun mit einigen Beispielen: Mitwirkung an lebensraumverbessernden Projekten in einem Jagdrevier etwa, oder sonstige Leistungen für den Arten- und Lebensraumschutz – nicht nur für Jagdtiere, sondern auch für Kleinsäuger, Amphibien, Reptilien oder Insekten.

Zudem könne der Leistungsnachweis unter anderem auch durch Rehkitzrettung, Mitarbeit an wissenschaftlichen Monitorings oder Massnahmen zur Wildschadensverhütung erbracht werden.

Was ebenfalls neu ist: Wer alkoholisiert oder unter Betäubungs- und Arzneimitteleinfluss auf die Pirsch geht, kann von der Jagd ausgeschlossen werden. Für die Jagd unter voller Dröhnung drohen Bussen bis 2000 Franken.

