Aesch «Um einen guten Übergang zu ermöglichen»: Neue Gemeinderäte nehmen als Gäste an Sitzungen teil In Aesch wird der Amtsübergang vom alten zum neuen Gemeinderat dieses Jahr schrittweise erfolgen. LiZ 28.05.2022, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat in Aesch plant einen sukzessiven Amtsübergang: Die neuen Behördenmitglieder sollen bereits vor dem Amtsantritt am 1. Juli an Gemeinderatssitzungen im Juni teilnehmen. Im Bild: das Gemeindehaus in Aesch. Severin Bigler

Die laufende Legislaturperiode geht am 30. Juni zu Ende. Die neu gewählten Mitglieder des Gemeinderates, der Primarschulpflege, der Rechnungsprüfungskommission und des Wahlbüros treten ihr Amt grundsätzlich am 1. Juli an.

Aufgrund des grossen Wechsels sieht der Gemeinderat vor, den Amtsübergang schrittweise zu vollziehen, wie er mitteilt. Der neue Gemeinderat werde deshalb bereits vorgängig Absprachen für die zukünftige Organisation und Ressortverteilung treffen. «Die neuen Gemeinderäte werden an den beiden Juni-Gemeinderatssitzungen als Gäste teilnehmen, um einen guten Übergang der laufenden Geschäfte zu ermöglichen», heisst es weiter.

Die erste offizielle Gemeinderatssitzung mit Konstituierung in neuer Besetzung finde am 5. Juli statt. Für den Montag, 4. Juli, sei in Kombination mit dem traditionellen Ständchen der Harmonie ein öffentlicher Anlass geplant, um die abtretenden Behördenmitglieder zu verabschieden und die neuen zu begrüssen.