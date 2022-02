Wie sich Unternehmen im Hanf-Hotspot Limmattal abheben

Naturprodukte Das Limmattal ist das Eldorado des CBD-Hanfs – deshalb ziehen Unternehmen in die Region Im Limmattal gibt es zahlreiche Hanf-Onlineshops, -lädeli und

Beliebtes Gut im Limmattal: Hanfpflanzen. Valentin Hehli

Das Limmattal ist eine beliebte Region bei Unternehmen, die mit CBD-Hanf Geschäfte machen. Das zeigt sich bei einer entsprechenden Google-Anfrage. Die Onlineshops, Lädeli, Labore und Plantagen häufen sich vor allem in Dietikon und Schlieren. Doch auch im rechten Limmattal ist ein grosses Hanfunternehmen ansässig: Im Gewächshaus der Phytovitality AG auf dem Weininger Richi-Areal wachsen 86'000 Hanfpflanzen, die später zu Kosmetik- und Medizinprodukten oder zu CBD-Zigaretten verarbeitet werden.

Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Es stellt sich aber die Frage, ob diese im Limmattal bei den vielen CBD-Unternehmen nicht fast zu gross ist. Klar ist, dass nicht alle Firmen lange bestehen bleiben. So wurde bei der 2017 im Dietiker Industriegebiet Silbern gegründeten Grow Factory GmbH im Mai 2021 die Liquidation durch das Bezirksgericht Dietikon angeordnet. Die Firma, die als Hanfzulieferer begonnen hatte, hat 2019 die ersten eigenen Produkte wie Öle und Liquids für E-Zigaretten auf den Markt gebracht.

Swiss Queen GmbH setzt auf Forschung

Andere Limmattaler Unternehmen sind in der CBD-Welt bereits etabliert, zum Beispiel die 2017 gegründete Swiss Queen GmbH, die ihre Büros in Schlieren und eine Indoor-Plantage mit weiteren Büros und der Logistikzentrale in Bergdietikon hat. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist nicht nur der Cannabisanbau, sondern auch die Erforschung der Genetik, die Weiterentwicklung der Pflanzen und die Weiterverarbeitung zu Endprodukten.

Trotz sinkender Marktpreise und steigender Qualitätsanforderungen wachse der Markt der Swiss Queen GmbH nach wie vor, sagt Michela Mastropietro, die gemeinsam mit Jan Maron das Unternehmen führt. Das liege wohl am gesellschaftlichen und politischen Wandel bezüglich Hanfprodukten, an der europaweiten Etablierung der Marke und am wachsenden Qualitätsverständnis der Konsumenten. Sie sagt:

«Die Nachfrage nach Cannabisprodukten ist nach wie vor steigend.»

Besonders seit Ausbruch der Coronapandemie habe ein Zuwachs bei der Nachfrage festgestellt werden können.

«Wir sind das erste und einzige CBD-Unternehmen in der Schweiz mit einer Bildungsbewilligung», sagt Mastropietro. «Wir setzten uns dafür ein, dass unsere Branche als professionell wahrgenommen wird.» Die Swiss Queen GmbH sei an Forschungsprojekten mit verschiedenen Schweizer Universitäten beteiligt und arbeite mit den höchsten Qualitätsstandards wie dem Bio-Suisse- und dem Swiss-Certified-Cannabis-Label. Zudem verwende das Unternehmen ausschliesslich Schweizer Rohstoffe für die Schweizer Produktion und habe durch Partnerunternehmen auch in der EU einen lukrativen Vertrieb.

Eigenem Anbau wurden Steine in den Weg gelegt

Ein zweites Limmattaler Hanfunternehmen ist die Schlieremer Firma CBD Lifestyle, die 2016 gegründet wurde und online verschiedenste CBD-Produkte vertreibt. «Am Anfang haben wir selber in Dällikon Hanf angebaut, uns wurden dabei aber immer mehr Steine in den Weg gelegt», erzählt Inhaber Philipp Autenrieth. Sobald sie den CBD-Hanf als medizinisch wirksam haben anpreisen wollen, habe es Probleme gegeben. Darum, und weil die Preise immer mehr zusammengefallen seien, habe sich das Unternehmen auf den Verkauf fertiger Produkte spezialisiert. Das Geschäft laufe gut: «Unser Hauptgeschäft sind Salben und Crèmes», sagt er.

Das Kerngeschäft der Unterengstringer Goodvibe GmbH, die 2018 offiziell gegründet wurde, aber schon seit 2016 aktiv ist, ist neben dem eigenen Onlineshop der Grosshandel: «Wir kaufen den Produzenten verschiedenste CBD- und Rauchartikel in grossen Mengen ab und verkaufen sie an die Verkaufsstellen weiter», sagt Gründer und Geschäftsleiter Christoph Meyer. Goodvibe hebe sich von der Konkurrenz im CBD-Business vor allem dadurch ab, dass sie sich auf den Handel fokussiert habe und nicht wie viele andere auf die Produktion. Die Produkte sind im Onlineshop sowohl für Private als auch für Händler erhältlich. Zudem führt Goodvibe die Logistik für andere Onlineshops aus und übernimmt die Distribution deren Artikel. Das gesamte Sortiment befindet sich zum Beispiel auf Galaxus, wo sie den Versand übernimmt. Eine eigene Produktion hat die Firma nicht, es gibt aber eigens gebrandete Goodvibe-Produkte.

Nähe zur Stadt Zürich war ein Grund für die Standortwahl

Der Goodvibe GmbH ist Nachhaltigkeit wichtig: «Wir fokussieren uns pro Jahr auf zwei bis drei Marken mit Qualitätsprodukten, die wir in den Schweizer Markt bringen», sagt Meyer. Seit Ausbruch der Coronapandemie habe vor allem der Verkauf über den Onlineshop stark zugenommen. Die lokale Konkurrenz spüre das Unternehmen nicht gross, sagt er. Der Konkurrenzkampf herrsche eher auf dem Gesamtmarkt, der früher etwas übersättigt gewesen sei. «Diese Zeit haben wir zum Glück gut überstanden und mittlerweile beschäftigen wir acht Angestellte.» Auf den Standort in Unterengstringen an der Grenze zu Schlieren sei die Firma wegen der Nähe zur Stadt Zürich gekommen, und weil sie grössere Gewerberäume gesucht habe. Zudem befinde sich ein wichtiges Partnerunternehmen im gleichen Gebäude.

Das Limmattal als Standort zu wählen, war bei CBD Lifestyle durch den Wohnort des Gründers gegeben. Bei der Swiss Queen GmbH war es ein strategischer Entscheid: «Ein weiterer Grund war die Infrastruktur, die wir im Limmattal gefunden haben und die idealerweise auf unser Vorhaben abgestimmt war», sagt Mastropietro.

