Das Reppischtal wird aufgewertet

Natur Bessere Lebensbedingungen für Flora und Fauna und eine bunte Blumenpracht für Spaziergänger: Das Reppischtal wird ab Ende Juli aufgewertet Mit einer Trockenwiese im Chliroten Rain will die Fachstelle Naturschutz Tieren und Pflanzen einen Lebensraum bieten. Florian Schmitz 22.07.2022, 17.06 Uhr

Ab Ende Juli wertet die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich eine Wiese im kantonalen Naturschutzgebiet Chliroten Rain auf. Dieses liegt im unteren Reppischtal auf Urdorfer Boden am Hang in Richtung Siedlungsgebiet. Mit der Aufwertung will der Kanton die bedrohte Flora und Fauna magerer Trockenwiesen wirkungsvoll fördern, wie die Baudirektion am Freitag mitteilte.