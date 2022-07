Nationalfeiertag Nun verhängen auch Oetwil und Unterengstringen ein Feuerverbot In beiden Gemeinden darf am 1. August kein Feuerwerk gezündet werden. LiZ 28.07.2022, 18.03 Uhr

Kein Feuerwerk am 1. August: Damit gesellen sich Oetwil und Unterengstringen zu den elf weiteren Gemeinden im Limmattal, in denen aufgrund der anhaltenden Trockenheit ein Feuerverbot gilt. Symbolbild: Reto Martin

Beide Gemeinden haben auf ihrem Gebiet bis auf Weiteres ein allgemeines Feuerverbot beschlossen, wie sie am Donnerstag mitteilten. In Oetwil trat das Verbot am Donnerstagmittag in Kraft, in Unterengstringen gilt es ab Freitagmittag. Zum Grillieren sind nur noch Gas- und Elektrogrills auf kippsicherem, feuerfestem Untergrund erlaubt.

Die beiden Gemeinden begründen ihre Entscheide mit dem anhaltend heissen und trockenen Wetter. Voraussetzung für eine Aufhebung seien ausgiebige und flächendeckende Regenfälle und tiefere Temperaturen.

Wo sonst noch Feuerverbot herrscht

Insgesamt haben nun sechs Gemeinden im Bezirk Dietikon ein allgemeines Feuerverbot verhängt. Auf Urdorf am 21. Juli folgte am Dienstag Dietikon. Am Mittwoch gaben Schlieren und Aesch die Feuerverbote auf ihrem Gemeindegebiet bekannt. In Bergdietikon herrscht zwar kein allgemeines Feuerverbot. Aber Feuerwerk ist nicht erlaubt, weil der Kanton Aargau am Mittwoch ein Feuerwerksverbot beschloss. In allen andern Limmattaler Gemeinden gelten die Vorgaben des Kantons Zürich, der Feuer im Wald und in Waldesnähe verbietet.