Wer spricht wann wo? So feiert das Limmattal den 1. August 2022

Nationalfeiertag Mit Rickli, Steiner, Fehr und anderen: Überall in der Region finden 1.-August-Feiern statt Dank viel Politprominenz dürften die Festreden an den Limmattaler Bundesfeiern dieses Jahr spannend werden. Es ist das erste Mal seit drei Jahren, dass wieder in jeder Gemeinde gefeiert wird. Auch Avenir-Suisse-Direktor Peter Grünenfelder wird eine Ansprache halten. Virginia Kamm und David Egger Jetzt kommentieren Aktualisiert 26.07.2022, 14.30 Uhr

So sah es letztes Jahr an der Bundesfeier in Dietikon aus. Gastredner war Paralympics-Legende Heinz Frei. Florian Schmitz

Der 1. August steht vor der Tür. In den Limmattaler Gemeinden laufen die Vorbereitungen für die Bundesfeiern auf Hochtouren. Zum ersten Mal seit drei Jahren wird der 1. August heuer wieder überall in der Region gefeiert. Dies, nachdem 2020 die Festlichkeiten coronabedingt überall ausser in Oberengstringen, Aesch und Dietikon ins Wasser fielen. Und letztes Jahr verzichtete Urdorf aus Vorsicht erneut auf eine Bundesfeier und die Schützengesellschaft Bergdietikon sagte wetterbedingt ab.

In Dietikon steht das Programm der Bundesfeier des Feuerwehrvereins und der Stadt: Ab 10 Uhr sind das Festgelände und die Festwirtschaft des Feuerwehrvereins auf dem Parkplatz des Zentralschulhauses offen. Um 11 Uhr geht es weiter mit dem Konzert der Stadtmusik Dietikon. Mit der Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) konnte Dietikon eine prominente Rednerin für die Festansprache um 11.30 Uhr engagieren. Darauf folgt die Nationalhymne. Den Nachmittag begleiten die Limmattaler Musikanten und die Alphorngruppe Rebberg musikalisch, bevor um 17.30 Uhr der Komiker und Zauberer Tom Davis auftritt. Ab 20 Uhr sorgt die Schweizer Band ChueLee mit Rock- und Mundartklängen für Stimmung.

Übrigens: In Dietikon gilt ab Mittwoch, 27. Juli, ein absolutes Feuerverbot, selbst Holzkohlegrills sind nicht mehr erlaubt. Auch Feuerwerke sind verboten. Dies wegen der Trockenheit.

So erklärt die Stadt Dietikon ihr Feuerverbot. Wer Würste brutzeln will, muss dies also auf einem Elektro- oder Gasgrill tun oder in der Bratpfanne. zvg

Urdorf hat die Qual der Wahl

In Urdorf wird der 1. August gleich doppelt gefeiert: Einerseits laden Gemeinderat, Dorfvereine und Ortsparteien ab 17 Uhr auf das Embriareal. Um 20 Uhr hält der Unterengstringer Gemeinderat und Kantonsrat Yiea Wey Te (FDP) die Festansprache. Andererseits lädt der Möhrenhof bei schönem Wetter ab 17 Uhr zu Würsten und hofeigenen Getränken. Auch in der Gemeinde Urdorf gilt ein absolutes Feuerverbot. Feuerwerke sind daher nicht möglich. Und der Möhrenhof musste sein 1.-August-Feuer deshalb absagen.

Hält die Ansprache in Urdorf und in Oetwil: der Unterengstringer Kantonsrat Yiea Wey Te (FDP). Chris Iseli

Auch die Gemeinde Oetwil hat sich Yiea Wey Te als Redner geangelt. Er spricht um 21 Uhr bei der Übersetzstelle an der Limmat. Bereits ab 17.30 Uhr kann man sich in der Festwirtschaft des FC Oetwil-Geroldswil verpflegen. Ab 19 Uhr spielt die Alphornbläser-Vereinigung Zürich-Stadt. Alle Besucherinnen und Besucher erhalten eine Wurst, ein Brot und ein alkoholfreies Getränk offeriert – solange der Vorrat reicht. Nach der Festrede ist ein Höhenfeuer geplant.

Nach aktuellem Stand sollte das Oetwiler Höhenfeuer möglich sein, denn im Gegensatz zu Dietikon und Urdorf hat Oetwil bisher kein absolutes Feuerverbot erlassen. Und das allgemeine Feuerverbot des Kantons gilt nur für den Wald und in Waldesnähe.

Marc Folini (GLP), Präsident des Schlieremer Gemeindeparlaments, wird an der Schlieremer Bundesfeier die Rede halten. zvg

Die Schlieremer Bundesfeier findet gleich an zwei Tagen im Zentrum auf der Pischte 52 statt. Am 31. Juli ist ab 18 Uhr gemütliches Beisammensein angesagt, es spielt die Buuremusig Schlieren und die Kurvebeiz sorgt für die Verpflegung. Am 1. August geht es um 13.30 Uhr los. Um 13.40 Uhr hält dann Marc Folini (GLP), Präsident des Gemeindeparlaments, die Festrede. Um 14.30 spielt wieder die Buuremusig und die Kurvebeiz sorgt wiederum für Verpflegung.

Die Oberengstringer Bundesfeier findet bereits am 31. Juli ab 19 Uhr auf dem Parkplatz Zwischen den Hölzern statt. Schon im April hat die SVP Oberengstringen bekannt gegeben, dass die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) die Festrede halten wird. Die Partyband Habakuk wird für Musik sorgen und die Ortsparteien sind für Essen und Trinken verantwortlich.

Regierungsrätin Natalie Rickli (SVP) wird in Oberengstringen die Rede halten. Christian Murer

Die Unterengstringer Bundesfeier des Bürgerlichen Gemeindevereins findet ab 11 Uhr auf dem Gut Sonnenberg statt. Die Festrede wird der frisch gewählte Gemeindepräsident Marcel Balmer (SVP) halten.

Er hält die Festrede in Weiningen: Nationalrat Benjamin Fischer (SVP). Keystone

In Weiningen wird der 1. August dieses Jahr auf dem Hof von alt Gemeindepräsident Hanspeter Haug (SVP) gefeiert. Der Start ist gegen 10.30 Uhr. Die Festrede wird Nationalrat Benjamin Fischer halten, der zurzeit noch die SVP Kanton Zürich präsidiert, sein Amt aber bald abgeben wird.

Auch Birmensdorf erhält für die Festansprache prominenten Besuch, nämlich Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos). Die Feier findet ab 19 Uhr beim Gemeindezentrum Brüelmatt statt, Fehr spricht um 20.45 Uhr.

In Uitikon war schon lange klar, dass das Höhenfeuer ausfällt

Es muss nicht immer ein Politiker sein: Uitikon setzt heuer auf den Schriftsteller Tony Ettlin. Severin Bigler

In Uitikon wird dieses Jahr wegen verschiedener Bauarbeiten auf der Allmend sowieso auf ein Höhenfeuer verzichtet. Die Bundesfeier findet ab 11 Uhr auf dem Hof der Familie Bosshard in Ringlikon statt. Festredner ist dieses Jahr der Uitiker Schriftsteller Tony Ettlin.

In Geroldswil kann man den Nationalfeiertag ab 10 Uhr auf dem Dorfplatz feiern. Zuerst gibt es einen Brunch. Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) wird die Festgemeinde um 11.15 Uhr offiziell begrüssen, ehe der Dietiker SVP-Kantonsrat Rochus Burtscher die Festrede halten wird. Danach gibts dann Apéro.

Peter Grünenfelder spricht in Aesch

Die Gemeinde Aesch lädt ab 18 Uhr in die Waldhütte. Um 20.15 Uhr folgt die Festrede von Peter Grünenfelder (FDP), Direktor von Avenir Suisse und Regierungsratskandidat. Für 22 Uhr ist ein Lampionumzug geplant sowie ein Höhenfeuer und Feuerwerk. Angesichts des kantonalen Feuerverbots in Waldnähe dürften diese drei Attraktionen nun wohl zumindest teilweise ausfallen. Die Festwirtschaft führt übrigens der Knabenverein. Und DJ Markus und die Harmonie Birmensdorf sorgen für die Musik.

In Bergdietikon gibt es seit 2015 keine offizielle Bundesfeier mehr, dafür organisiert die Schützengesellschaft seither ein eigenes Fest für das Dorf. Dieses findet erstmals bereits am 31. Juli statt. Ab 17 Uhr lädt der Verein zum Schützenhaus. Auch ein Höhenfeuer ist geplant. Dieses sollte durchgeführt werden können, denn das Schützenhaus ist genug weit weg vom Wald. Im Kanton Aargau gilt auch ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe.

