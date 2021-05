Namenswechsel Die CVP Bezirk Dietikon heisst jetzt Die Mitte: Diese Limmattaler CVP-Ortsparteien wollen ebenfalls ihren Namen ändern Der Vorstand der Bezirkspartei hat den neuen Namen einstimmig angenommen. Viele Ortsparteien entscheiden im Mai darüber, ob sie zukünftig auch Die Mitte heissen wollen. Virginia Kamm 04.05.2021, 04.00 Uhr

Die CVP Schweiz sowie die CVP Kanton Zürich haben ihren Namen bereits zu Die Mitte geändert. Bild: Keystone

Die CVP Bezirk Dietikon heisst neu Die Mitte Bezirk Dietikon. Die Vorstandsmitglieder haben den Namenswechsel an ihrer letzten Sitzung einstimmig genehmigt, nachdem bereits die CVP Schweiz und die Kantonalpartei den neuen Namen angenommen haben. Am 10. Juni will die Bezirkspartei den Namenswechsel zusammen mit Mitgliedern und Sympathisanten an der Ausstellung «(G)Artenvielfalt» auf der Dietiker Allmend feiern.

Präsident Danilo Follador hofft, dass die Partei nun breitere Unterstützung in der Bevölkerung findet. «Der Namenswechsel bewirkt, dass die Partei nicht mehr als Partei der Katholiken wahrgenommen wird, sondern als Kraft der politischen Mitte, die für eine lösungsorientierte, bürgerliche Politik steht und der Polarisierung eine Absage erteilt», sagt er. Daher begrüsse er den neuen Namen uneingeschränkt, wolle aber, dass die bisherige Politik fortgeführt werde.

Die Limmattaler CVP-Ortsparteien haben einen allfälligen Namenswechsel noch vor sich. Bei vielen steht die Entscheidung bald an: «Spätestens am 14. Mai wissen wir, ob wir uns neu Die Mitte nennen oder weiter unter CVP laufen», sagt Ottilie Dal Canton, Präsidentin der CVP Dietikon. Die Mitglieder haben bis am 13. Mai Zeit, um schriftlich über den neuen Namen abzustimmen. Bei der CVP Schlieren läuft die entsprechende Abstimmung bis zum 14. Mai. Andernorts wird der Entscheid an den Generalversammlungen gefällt. Die CVP Urdorf und die CVP Oetwil-Geroldswil-Weiningen tagen am 26. Mai, die CVP Uitikon Anfang Juni und die CVP Birmensdorf-Aesch am 15. Juli.

Parteiaustritt und Neumitglieder wegen Namenswechsel

Die Mitglieder der Oberengstringer Ortspartei werden an der Generalversammlung im Mai ebenfalls über den neuen Namen entscheiden. Präsident René Beck vermutet stark, dass die Partei zukünftig Die Mitte heissen wird. «Ein Mitglied gab seinen Austritt bekannt, sollte die Namensänderung durchkommen», sagt er. Ansonsten gehe er davon aus, dass die Partei durch den neuen Namen einen Aufschwung erleben werde.

Die CVP Birmensdorf-Aesch werde voraussichtlich zukünftig Die Mitte Birmensdorf/Aesch heissen, sagt Parteipräsidentin und Kantonsrätin Janine Vannaz. Es seien wegen des Namenswechsels zwei neue Mitglieder hinzugekommen. Auch die CVP Uitikon erhalte Anfragen von Interessenten, die sich bisher am C gestört haben, sagt Vorstandsmitglied Bruno Hüppi. Die CVP Uitikon werde den neuen Namen mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen und sehe diesen Schritt als Chance für einen Aufbruch.

Amadeus Zimmermann, Präsident der CVP Oetwil-Geroldswil-Weiningen, vermutet, dass seine Partei künftig Die Mitte Oetwil-Geroldswil-Weiningen heissen werde. In Urdorf sieht es ebenfalls nach einem Namenswechsel aus, denn der Vorstand habe den neuen Namen einstimmig angenommen, sagt Vorstandsmitglied Urs Ramer.

Schlieremer Gemeinderätin will am C festhalten

«Ein Mischname wie CVP-Die Mitte ist für uns keine Möglichkeit», sagt der Schlieremer Parteipräsident Andres Uhl. Auch in Dietikon sei ein Gemisch «keine Diskussion», wie Ottilie Dal Canton sagt. Wie die Abstimmung in Schlieren ausfallen wird, kann Uhl noch nicht einschätzen. Für die Namensänderung sei eine Mehrheit von zwei Dritteln nötig. Im Oktober sagte er gegenüber der «Limmattaler Zeitung», dass sich Schlieren zwar gerne der nationalen Entscheidung anpassen würde, aber auch nichts erzwingen wolle.

Klar ist, dass in der CVP Schlieren nicht alle glücklich über den Namenswechsel wären, wie Gemeinderätin Sarah Impusino sagt:

«Ich möchte das C behalten, weil wir ein christliches Land sind und man das auch zeigen darf.»

Die Änderung würde nichts am politischen Inhalt ändern und es wären nach wie vor Personen aller Religionen in der Partei willkommen. Sie könne aber mit einem Namenswechsel leben.