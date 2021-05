Oetwil «Manchmal habe ich das Gefühl, ich sei nirgends genug»: So hat sich das Muttersein seit der Pandemie verändert Vor allem während des Lockdowns war es eine grosse Herausforderung, Arbeit und Kinder unter einen Hut zu bekommen. Die Oetwilerin Patricia Stemmle wünscht sich mehr Dankbarkeit, auch wenn nicht Muttertag ist. Virginia Kamm 08.05.2021, 04.04 Uhr

Während des Homeschoolings erhielten die Kinder Aufgaben, die sie nicht alleine erledigen konnten. Keystone

«Es war schon immer wahnsinnig anspruchsvoll, Arbeit und Kinder unter einen Hut zu bekommen», sagt Patricia Stemmle. Die Oetwilerin ist Mitglied im Elternclub Mikado. «Seit der Coronapandemie ist es aber nochmals viel schwieriger geworden», sagt sie. Besonders im Lockdown vor rund einem Jahr sei es eine Herausforderung gewesen, Homeoffice und Homeschooling zu vereinbaren. Von der Gesellschaft und der Schule wünscht sich Stemmle mehr Dankbarkeit und Unterstützung, und das nicht nur am Muttertag am 9. Mai.

«Für die Primarschule Oetwil-Geroldswil war es während des Lockdowns selbstverständlich, dass alle Eltern Zeit haben, ihren Kindern bei den Schulaufgaben zu helfen.»

Sie musste oft multitasken. Sie habe gleichzeitig gearbeitet und nebenbei den beiden neun- und zehnjährigen Töchtern bei den Aufgaben geholfen. So sei sie weder für den Job noch für die Kinder ganz da gewesen. Gewisse Aufträge hätten die Kinder selbständig erledigen sollen. Zum Beispiel hätte die jüngere Tochter ein Rezept suchen und dieses kochen müssen. «Das kann man einer Erstklässlerin nicht zutrauen», findet Stemmle.

Seit die Kinder wieder zur Schule gehen, hat sich die Situation für Stemmle entspannt. Weil sie seit letztem Herbst nur noch von zu Hause aus arbeitet, hat sie die Töchter vom Betreuungsangebot der Schule abgemeldet. «Die Kinder haben sich gewünscht, über den Mittag nach Hause kommen zu können», erzählt sie. Auch sie geniesse dies, allerdings bedeute es für sie einen grossen zusätzlichen Aufwand: «Um halb zwölf muss ich alle Meetings beendet haben, weil ich das Mittagessen kochen muss», sagt sie. Das ständige Kochen am Mittag und Abend sei anstrengend und der Tag habe so keine Pause.

«Lässt man die Kinder fremdbetreuen, ist man eine Rabenmutter. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sei nirgends genug.»

So bleibe ihr fast keine Zeit mehr für sich selber. Stemmle wünscht sich mehr Unterstützung für berufstätige Eltern, indem zum Beispiel das Betreuungsangebot der Schule auch an Weiterbildungs- oder Brückentagen offen hat. Während des Lockdowns hätten ihr Erklärungsvideos oder Online-Schulstunden für die Kinder geholfen, anstatt dass nur per Post kommuniziert wird.

Die Mütter- und Väterberatung erhält seit Corona nicht mehr Anfragen

Bei der Mütter- und Väterberatung des Kinder- und Jugendhilfezentrums in Dietikon hat sich die Anzahl der Anfragen seit Pandemiebeginn nicht verändert. Diese treffen nun einfach vermehrt per Telefon oder E-Mail ein. Inzwischen können die Eltern auch wieder spontan bei den Beratungsstellen an der Badenerstrasse und in der Freizeitanlage Chrüzacher in Dietikon vorbeigehen. Bis vor kurzem war das nur mit Voranmeldung möglich. Im ersten Lockdown waren die Beratungsstellen sogar ganz geschlossen. Seit der Pandemie fänden Hausbesuche statt und Gespräche über Telefon, E-Mail und Zoom seien häufiger, sagt die leitende Beraterin Fabienne Yifrach-Kick. «Die unkomplizierten Gespräche und das heitere Zusammentreffen, das unsere Beratungsstellen ausmacht, sind stark reduziert.»

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Familie und auf die Work-Life-Balance seien deutlich spürbar, sagt Yifrach-Kick. «Hilflosigkeit kommt vermehrt vor, da die Unterstützung von anderen Stellen und die Entlastung zum Beispiel durch die erweiterte Familie wegfallen.» Es sei eine grosse Herausforderung, dass Eltern und Kinder plötzlich viel mehr Zeit miteinander verbringen. In den Gesprächen dominieren zurzeit Themen wie Freizeitgestaltung, Privatsphäre, Zukunftsängste und Isolation.