Auf der Mutschellenstrasse kommt es zum Spurabbau

Am Montag beginnen auf der Mutschellenstrasse in Dietikon in der Strassenunterführung beim Güterbahnhof Erneuerungsarbeiten. Dabei werden auch die Betriebs- und Sicherheitsanlagen ersetzt, wie das kantonale Tiefbauamt in einer Mitteilung schreibt.

LiZ 28.05.2022, 05.00 Uhr